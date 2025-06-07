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Мединский сообщил, что Украине будут переданы документы погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 07.06.2025 (обновлено: 14:43 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021511708.html
Мединский сообщил, что Украине будут переданы документы погибших солдат ВСУ
Мединский сообщил, что Украине будут переданы документы погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Мединский сообщил, что Украине будут переданы документы погибших солдат ВСУ
Украинская сторона вместе с телами своих военнослужащих получит их документы, сообщил журналистам помощник президента России, глава российской делегации на... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:35:00+03:00
2025-06-07T14:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
россия
стамбул
владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинская сторона вместе с телами своих военнослужащих получит их документы, сообщил журналистам помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский."В полном соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями мы подготовили более 6 тысяч тел украинских бойцов ВСУ, которые находятся в рефрижераторах, замороженных, и в специальных вагонах, в форме ВСУ, многие из них с документами, для передачи украинской стороне", - сказал Мединский.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.
https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021507408.html
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украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, стамбул, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский сообщил, что Украине будут переданы документы погибших солдат ВСУ

Мединский: Украина вместе с телами погибших военных ВСУ получит их документы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинская сторона вместе с телами своих военнослужащих получит их документы, сообщил журналистам помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.
"В полном соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями мы подготовили более 6 тысяч тел украинских бойцов ВСУ, которые находятся в рефрижераторах, замороженных, и в специальных вагонах, в форме ВСУ, многие из них с документами, для передачи украинской стороне", - сказал Мединский.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Мединский: международные СМИ могут приехать на место обмена пленными
14:08
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияСтамбулВладимир МединскийВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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