https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021511708.html
Мединский сообщил, что Украине будут переданы документы погибших солдат ВСУ
Мединский сообщил, что Украине будут переданы документы погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Мединский сообщил, что Украине будут переданы документы погибших солдат ВСУ
Украинская сторона вместе с телами своих военнослужащих получит их документы, сообщил журналистам помощник президента России, глава российской делегации на... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:35:00+03:00
2025-06-07T14:35:00+03:00
2025-06-07T14:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинская сторона вместе с телами своих военнослужащих получит их документы, сообщил журналистам помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский."В полном соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями мы подготовили более 6 тысяч тел украинских бойцов ВСУ, которые находятся в рефрижераторах, замороженных, и в специальных вагонах, в форме ВСУ, многие из них с документами, для передачи украинской стороне", - сказал Мединский.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.
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Мединский сообщил, что Украине будут переданы документы погибших солдат ВСУ
Мединский: Украина вместе с телами погибших военных ВСУ получит их документы