https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021511708.html

Мединский сообщил, что Украине будут переданы документы погибших солдат ВСУ

Мединский сообщил, что Украине будут переданы документы погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025

Мединский сообщил, что Украине будут переданы документы погибших солдат ВСУ

Украинская сторона вместе с телами своих военнослужащих получит их документы, сообщил журналистам помощник президента России, глава российской делегации на... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T14:35:00+03:00

2025-06-07T14:35:00+03:00

2025-06-07T14:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

в мире

россия

стамбул

владимир мединский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017451255_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_0025f86d6d4a50524b91d0859a61b039.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинская сторона вместе с телами своих военнослужащих получит их документы, сообщил журналистам помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский."В полном соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями мы подготовили более 6 тысяч тел украинских бойцов ВСУ, которые находятся в рефрижераторах, замороженных, и в специальных вагонах, в форме ВСУ, многие из них с документами, для передачи украинской стороне", - сказал Мединский.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.

https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021507408.html

украина

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, стамбул, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле