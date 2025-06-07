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На месте предполагаемого обмена нет представителей Киева, заявил Мединский - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 07.06.2025 (обновлено: 14:46 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021511620.html
На месте предполагаемого обмена нет представителей Киева, заявил Мединский
На месте предполагаемого обмена нет представителей Киева, заявил Мединский - РИА Новости, 07.06.2025
На месте предполагаемого обмена нет представителей Киева, заявил Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на месте предполагаемого обмена с украинской стороной нет ни представителей Киева, ни списков на обмен. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:35:00+03:00
2025-06-07T14:46:00+03:00
киев
специальная военная операция на украине
владимир мединский
стамбул
россия
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на месте предполагаемого обмена с украинской стороной нет ни представителей Киева, ни списков на обмен.Мединский заявил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, представители РФ прибыли в субботу на границу в пункт обмена."До сих пор, к сожалению, мы не понимаем, почему там нет представителей украинской стороны, нет их делегации, нет списков", - сообщил Мединский.
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021482257.html
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киев, владимир мединский, стамбул, россия, в мире
Киев, Специальная военная операция на Украине, Владимир Мединский, Стамбул, Россия, В мире
На месте предполагаемого обмена нет представителей Киева, заявил Мединский

Мединский: на месте предполагаемого обмена нет представителей Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на месте предполагаемого обмена с украинской стороной нет ни представителей Киева, ни списков на обмен.
Мединский заявил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, представители РФ прибыли в субботу на границу в пункт обмена.
"До сих пор, к сожалению, мы не понимаем, почему там нет представителей украинской стороны, нет их делегации, нет списков", - сообщил Мединский.
Бунт мобилизованных в одном из киевских ТЦК - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Журналист сделал мрачное предупреждение после бунта мобилизованных в Киеве
11:12
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВладимир МединскийСтамбулРоссияВ мире
 
 
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