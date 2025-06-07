https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021511620.html

На месте предполагаемого обмена нет представителей Киева, заявил Мединский

На месте предполагаемого обмена нет представителей Киева, заявил Мединский - РИА Новости, 07.06.2025

На месте предполагаемого обмена нет представителей Киева, заявил Мединский

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на месте предполагаемого обмена с украинской стороной нет ни представителей Киева, ни списков на обмен. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T14:35:00+03:00

2025-06-07T14:35:00+03:00

2025-06-07T14:46:00+03:00

киев

специальная военная операция на украине

владимир мединский

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на месте предполагаемого обмена с украинской стороной нет ни представителей Киева, ни списков на обмен.Мединский заявил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, представители РФ прибыли в субботу на границу в пункт обмена."До сих пор, к сожалению, мы не понимаем, почему там нет представителей украинской стороны, нет их делегации, нет списков", - сообщил Мединский.

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021482257.html

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