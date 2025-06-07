https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021505467.html

Россия призвала Украину соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности

Россия призвала Украину соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности - РИА Новости, 07.06.2025

Россия призвала Украину соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности

РФ призывает Киев чётко соблюдать достигнутые в Стамбуле договорённости, немедленно приступить к обмену военнопленными, сообщил помощник президента России,... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:57:00+03:00

2025-06-07T13:57:00+03:00

2025-06-07T13:57:00+03:00

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. РФ призывает Киев чётко соблюдать достигнутые в Стамбуле договорённости, немедленно приступить к обмену военнопленными, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в своем Telegram-канале. "Российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договорённостями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет... Призываем Киев четко соблюдать график и все достигнутые договорённости, немедленно приступить к обмену. Пусть, как мы договорились, по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой", - написал он.

https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021504660.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле