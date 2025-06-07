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Россия призвала Украину соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности - РИА Новости, 07.06.2025
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13:57 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021505467.html
Россия призвала Украину соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности
Россия призвала Украину соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности - РИА Новости, 07.06.2025
Россия призвала Украину соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности
РФ призывает Киев чётко соблюдать достигнутые в Стамбуле договорённости, немедленно приступить к обмену военнопленными, сообщил помощник президента России,... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:57:00+03:00
2025-06-07T13:57:00+03:00
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стамбул
владимир мединский
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. РФ призывает Киев чётко соблюдать достигнутые в Стамбуле договорённости, немедленно приступить к обмену военнопленными, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в своем Telegram-канале. "Российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договорённостями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет... Призываем Киев четко соблюдать график и все достигнутые договорённости, немедленно приступить к обмену. Пусть, как мы договорились, по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой", - написал он.
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия призвала Украину соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности

Мединский призвал Украину четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган
Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. РФ призывает Киев чётко соблюдать достигнутые в Стамбуле договорённости, немедленно приступить к обмену военнопленными, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в своем Telegram-канале.
"Российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договорённостями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет... Призываем Киев четко соблюдать график и все достигнутые договорённости, немедленно приступить к обмену. Пусть, как мы договорились, по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой", - написал он.
Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Украина неожиданно перенесла обмен военнопленными, заявил Мединский
13:48
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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