https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021505467.html
Россия призвала Украину соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности
Россия призвала Украину соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности - РИА Новости, 07.06.2025
Россия призвала Украину соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности
РФ призывает Киев чётко соблюдать достигнутые в Стамбуле договорённости, немедленно приступить к обмену военнопленными, сообщил помощник президента России,... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:57:00+03:00
2025-06-07T13:57:00+03:00
2025-06-07T13:57:00+03:00
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. РФ призывает Киев чётко соблюдать достигнутые в Стамбуле договорённости, немедленно приступить к обмену военнопленными, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в своем Telegram-канале. "Российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договорённостями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет... Призываем Киев четко соблюдать график и все достигнутые договорённости, немедленно приступить к обмену. Пусть, как мы договорились, по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой", - написал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия призвала Украину соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности
Мединский призвал Украину четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности