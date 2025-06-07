https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021504660.html

Украина неожиданно перенесла обмен военнопленными, заявил Мединский

Украина неожиданно перенесла обмен военнопленными, заявил Мединский - РИА Новости, 07.06.2025

Украина неожиданно перенесла обмен военнопленными, заявил Мединский

Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, сообщил глава российской делегации на переговоров с Киевом РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:48:00+03:00

2025-06-07T13:48:00+03:00

2025-06-07T14:44:00+03:00

украина

в мире

владимир мединский

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, сообщил глава российской делегации на переговоров с Киевом Владимир Мединский в Telegram-канале."Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные", — написал он.Мединский призвал Киев выполнить достигнутые в Стамбуле договоренности, дав шанс вернуться пленным домой и позволив семьям погибших украинских военных по-человечески похоронить своих близких.Он подчеркнул, что Москва готова к работе с украинской стороной, а контактная группа Минобороны России уже находится на границе.Встреча в СтамбулеВ понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.

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https://ria.ru/20250607/svo-2021068826.html

https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021432744.html

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Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ 2025-06-07T13:48 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, в мире, владимир мединский