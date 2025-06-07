https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021504288.html

Россия 6 июня приступила к передаче тел погибших Украине, сообщил Мединский

Россия 6 июня приступила к передаче тел погибших Украине, сообщил Мединский - РИА Новости, 07.06.2025

Россия 6 июня приступила к передаче тел погибших Украине, сообщил Мединский

Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными, сообщил в... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:46:00+03:00

2025-06-07T13:46:00+03:00

2025-06-07T14:24:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными, сообщил в Telegram-канале помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский."Российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договорённостями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет", - написал он.Как отметил Мединский, первые 1212 тел солдат ВСУ доставлены в район обмена, "остальные на подходе". Он добавил, что Киеву также передан первый список, включающий 640 военнопленных из категорий "раненые, тяжелобольные и молодежь" с тем, чтобы начать обмен. Мединский подчеркнул, что контактная группа МО РФ находится на границе с Украиной."Однако, украинская сторона неожиданно перенесла на неопределённый срок и приемку тел и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные. Призываем Киев чётко соблюдать график и все достигнутые договорённости, немедленно приступить к обмену. Пусть, как мы договорились, по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой", - написал он.Мединский также добавил, что Россия призывает Киев забрать тела 6 тысяч солдат и офицеров ВСУ, "чтобы семьи могли их по-человечески предать земле".Он вновь подчеркнул, что представители РФ находятся на месте и в полной готовности к работе."Международные ТВ-каналы, информагентства и корреспонденты могут приехать и убедиться лично, что все так и есть. Россия всегда держит слово", - заключил он.

https://ria.ru/20250607/preduprezhdenie-2021475310.html

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Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ 2025-06-07T13:46 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, в мире