https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021504288.html
Россия 6 июня приступила к передаче тел погибших Украине, сообщил Мединский
Россия 6 июня приступила к передаче тел погибших Украине, сообщил Мединский - РИА Новости, 07.06.2025
Россия 6 июня приступила к передаче тел погибших Украине, сообщил Мединский
Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными, сообщил в... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:46:00+03:00
2025-06-07T13:46:00+03:00
2025-06-07T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными, сообщил в Telegram-канале помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский."Российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договорённостями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет", - написал он.Как отметил Мединский, первые 1212 тел солдат ВСУ доставлены в район обмена, "остальные на подходе". Он добавил, что Киеву также передан первый список, включающий 640 военнопленных из категорий "раненые, тяжелобольные и молодежь" с тем, чтобы начать обмен. Мединский подчеркнул, что контактная группа МО РФ находится на границе с Украиной."Однако, украинская сторона неожиданно перенесла на неопределённый срок и приемку тел и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные. Призываем Киев чётко соблюдать график и все достигнутые договорённости, немедленно приступить к обмену. Пусть, как мы договорились, по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой", - написал он.Мединский также добавил, что Россия призывает Киев забрать тела 6 тысяч солдат и офицеров ВСУ, "чтобы семьи могли их по-человечески предать земле".Он вновь подчеркнул, что представители РФ находятся на месте и в полной готовности к работе."Международные ТВ-каналы, информагентства и корреспонденты могут приехать и убедиться лично, что все так и есть. Россия всегда держит слово", - заключил он.
https://ria.ru/20250607/preduprezhdenie-2021475310.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ
Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ
2025-06-07T13:46
true
PT1M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире
Россия 6 июня приступила к передаче тел погибших Украине, сообщил Мединский
Мединский: РФ 6 июня начала передачу более шести тысяч тел погибших Украине
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости.
Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными, сообщил в Telegram-канале
помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.
"Российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договорённостями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине
более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ
, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет", - написал он.
Как отметил Мединский, первые 1212 тел солдат ВСУ доставлены в район обмена, "остальные на подходе". Он добавил, что Киеву также передан первый список, включающий 640 военнопленных из категорий "раненые, тяжелобольные и молодежь" с тем, чтобы начать обмен. Мединский подчеркнул, что контактная группа МО РФ находится на границе с Украиной.
«
"Однако, украинская сторона неожиданно перенесла на неопределённый срок и приемку тел и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные. Призываем Киев чётко соблюдать график и все достигнутые договорённости, немедленно приступить к обмену. Пусть, как мы договорились, по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой", - написал он.
Мединский также добавил, что Россия призывает Киев забрать тела 6 тысяч солдат и офицеров ВСУ, "чтобы семьи могли их по-человечески предать земле".
Он вновь подчеркнул, что представители РФ находятся на месте и в полной готовности к работе.
"Международные ТВ-каналы, информагентства и корреспонденты могут приехать и убедиться лично, что все так и есть. Россия всегда держит слово", - заключил он.