СМИ раскрыли, кто поставил Маску фингал под глазом
WP: Илон Маск и Скотт Бессент устроили драку в коридоре Белого дома
© AP Photo / Evan VucciИлон Маск на пресс-конференции в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
Илон Маск на пресс-конференции в Белом доме
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск, появившийся на прощальной пресс-конференции в Белом доме с синяком под глазом, подрался с министром финансов США Скоттом Бессентом, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.
"После того, как Бессент и Маск вышли из Овального кабинета и пошли по коридору, они начали обмениваться оскорблениями. <…> Маск врезался плечом в грудную клетку Бессенту, как регбист, и Бессент ударил его в ответ" — говорится в материале.
Согласно публикации, инцидент произошел в апреле. В Овальном кабинете вспыхнула перепалка. Причиной стало несогласие по вопросу кандидатуры на ключевой пост в Налоговом управлении США.
По словам источника, министр финансов обвинил бизнесмена в невыполнении обещания выявить мошеннические схемы в федеральных расходах на сумму более триллиона долларов.
Маск, ушедший с поста главы департамента эффективности правительства, пришел на прощальную пресс-конференцию в Белый дом с синяком и объяснил это тем, что "дурачился с сыном".
Конфликт Трампа и Маска
- На прошлой неделе бизнесмен покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE).
- На днях он жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый Трампом, назвав его "мерзостью".
- Глава Белого дома выразил разочарование и отметил, что многое сделал для Маска, а предприниматель в ответ заявил, что именно благодаря ему президент победил на выборах.
- В четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета.
- Маск же после предложения президента об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал.
- Он также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- После перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14 процентов.