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СМИ раскрыли, кто поставил Маску фингал под глазом

СМИ раскрыли, кто поставил Маску фингал под глазом - РИА Новости, 08.06.2025

СМИ раскрыли, кто поставил Маску фингал под глазом

Американский бизнесмен Илон Маск, появившийся на прощальной пресс-конференции в Белом доме с синяком под глазом, подрался с министром финансов США Скоттом... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-07T23:45:00+03:00

2025-06-07T23:45:00+03:00

2025-06-08T00:47:00+03:00

в мире

сша

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск, появившийся на прощальной пресс-конференции в Белом доме с синяком под глазом, подрался с министром финансов США Скоттом Бессентом, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники."После того, как Бессент и Маск вышли из Овального кабинета и пошли по коридору, они начали обмениваться оскорблениями. <…> Маск врезался плечом в грудную клетку Бессенту, как регбист, и Бессент ударил его в ответ" — говорится в материале.Согласно публикации, инцидент произошел в апреле. В Овальном кабинете вспыхнула перепалка. Причиной стало несогласие по вопросу кандидатуры на ключевой пост в Налоговом управлении США.По словам источника, министр финансов обвинил бизнесмена в невыполнении обещания выявить мошеннические схемы в федеральных расходах на сумму более триллиона долларов.Маск, ушедший с поста главы департамента эффективности правительства, пришел на прощальную пресс-конференцию в Белый дом с синяком и объяснил это тем, что "дурачился с сыном".Конфликт Трампа и Маска

https://ria.ru/20250607/ssha-2021552692.html

https://ria.ru/20250607/opros-2021473825.html

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в мире, сша, илон маск, скотт бессент, конфликт трампа и маска, spacex, tesla motors, дональд трамп