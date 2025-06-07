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СМИ раскрыли, кто поставил Маску фингал под глазом - РИА Новости, 08.06.2025
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23:45 07.06.2025 (обновлено: 00:47 08.06.2025)
https://ria.ru/20250607/mask-2021574760.html
СМИ раскрыли, кто поставил Маску фингал под глазом
СМИ раскрыли, кто поставил Маску фингал под глазом - РИА Новости, 08.06.2025
СМИ раскрыли, кто поставил Маску фингал под глазом
Американский бизнесмен Илон Маск, появившийся на прощальной пресс-конференции в Белом доме с синяком под глазом, подрался с министром финансов США Скоттом... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-07T23:45:00+03:00
2025-06-08T00:47:00+03:00
в мире
сша
илон маск
скотт бессент
конфликт трампа и маска
spacex
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск, появившийся на прощальной пресс-конференции в Белом доме с синяком под глазом, подрался с министром финансов США Скоттом Бессентом, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники."После того, как Бессент и Маск вышли из Овального кабинета и пошли по коридору, они начали обмениваться оскорблениями. &lt;…&gt; Маск врезался плечом в грудную клетку Бессенту, как регбист, и Бессент ударил его в ответ" — говорится в материале.Согласно публикации, инцидент произошел в апреле. В Овальном кабинете вспыхнула перепалка. Причиной стало несогласие по вопросу кандидатуры на ключевой пост в Налоговом управлении США.По словам источника, министр финансов обвинил бизнесмена в невыполнении обещания выявить мошеннические схемы в федеральных расходах на сумму более триллиона долларов.Маск, ушедший с поста главы департамента эффективности правительства, пришел на прощальную пресс-конференцию в Белый дом с синяком и объяснил это тем, что "дурачился с сыном".Конфликт Трампа и Маска
https://ria.ru/20250607/ssha-2021552692.html
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в мире, сша, илон маск, скотт бессент, конфликт трампа и маска, spacex, tesla motors, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Скотт Бессент, Конфликт Трампа и Маска, SpaceX, Tesla motors, Дональд Трамп
СМИ раскрыли, кто поставил Маску фингал под глазом

WP: Илон Маск и Скотт Бессент устроили драку в коридоре Белого дома

© AP Photo / Evan VucciИлон Маск на пресс-конференции в Белом доме
Илон Маск на пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Илон Маск на пресс-конференции в Белом доме
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск, появившийся на прощальной пресс-конференции в Белом доме с синяком под глазом, подрался с министром финансов США Скоттом Бессентом, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.
"После того, как Бессент и Маск вышли из Овального кабинета и пошли по коридору, они начали обмениваться оскорблениями. <…> Маск врезался плечом в грудную клетку Бессенту, как регбист, и Бессент ударил его в ответ" — говорится в материале.
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Трамп заявил, что не хочет восстанавливать отношения с Маском
Вчера, 19:48
Согласно публикации, инцидент произошел в апреле. В Овальном кабинете вспыхнула перепалка. Причиной стало несогласие по вопросу кандидатуры на ключевой пост в Налоговом управлении США.
По словам источника, министр финансов обвинил бизнесмена в невыполнении обещания выявить мошеннические схемы в федеральных расходах на сумму более триллиона долларов.
Маск, ушедший с поста главы департамента эффективности правительства, пришел на прощальную пресс-конференцию в Белый дом с синяком и объяснил это тем, что "дурачился с сыном".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Опрос показал, кого республиканцы поддерживают в конфликте Трампа и Маска
Вчера, 09:26

Конфликт Трампа и Маска

  • На прошлой неделе бизнесмен покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE).
  • На днях он жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый Трампом, назвав его "мерзостью".
  • Глава Белого дома выразил разочарование и отметил, что многое сделал для Маска, а предприниматель в ответ заявил, что именно благодаря ему президент победил на выборах.
  • В четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета.
  • Маск же после предложения президента об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал.
  • Он также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
  • После перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14 процентов.
Пост Илона Маска в соцсети X с видео, показывающим Дональда Трампа на вечеринке Джеффри Эпштейна в 1992 году - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Cо страницы Маска в X исчез пост о Трампе и Эпштейне
Вчера, 13:28
 
В миреСШАИлон МаскСкотт БессентКонфликт Трампа и МаскаSpaceXTesla motorsДональд Трамп
 
 
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