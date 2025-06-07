https://ria.ru/20250607/mask-2021508525.html

Cо страницы Маска в X исчез пост о Трампе и Эпштейне

Cо страницы Маска в X исчез пост о Трампе и Эпштейне - РИА Новости, 07.06.2025

Cо страницы Маска в X исчез пост о Трампе и Эпштейне

Со страницы предпринимателя Илона Маска в соцсети Х исчез пост о якобы причастности Дональда Трампа к делу финансиста Джеффри Эпштейна. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T14:17:00+03:00

2025-06-07T14:17:00+03:00

2025-06-07T14:44:00+03:00

в мире

дональд трамп

илон маск

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Со страницы предпринимателя Илона Маска в соцсети Х исчез пост о якобы причастности Дональда Трампа к делу финансиста Джеффри Эпштейна.В четверг Маск написал, что материалы дела Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, не публикуются из-за того, что в них якобы фигурирует нынешний американский президент.В субботу в 12:35 этого сообщения уже не было.Трамп на это заявил, что миллиардер "сошел с ума". Он отметил, что его не беспокоят эти нападки.Дело Эпштейна получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпштейна, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.Конфликт Трампа и Маска

https://ria.ru/20250607/opros-2021473825.html

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в мире, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска