Cо страницы Маска в X исчез пост о Трампе и Эпштейне
Со страницы Маска в X исчез пост с упоминанием Трампа в деле Эпштейна
© Фото : Аккаунт Илона Маска в соцсети XПост Илона Маска в соцсети X с видео, показывающим Дональда Трампа на вечеринке Джеффри Эпштейна в 1992 году
© Фото : Аккаунт Илона Маска в соцсети X
Пост Илона Маска в соцсети X с видео, показывающим Дональда Трампа на вечеринке Джеффри Эпштейна в 1992 году. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Со страницы предпринимателя Илона Маска в соцсети Х исчез пост о якобы причастности Дональда Трампа к делу финансиста Джеффри Эпштейна.
В четверг Маск написал, что материалы дела Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, не публикуются из-за того, что в них якобы фигурирует нынешний американский президент.
В субботу в 12:35 этого сообщения уже не было.
Трамп на это заявил, что миллиардер "сошел с ума". Он отметил, что его не беспокоят эти нападки.
Дело Эпштейна получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпштейна, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.
Конфликт Трампа и Маска
- На прошлой неделе бизнесмен покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE).
- На днях он жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый Трампом, назвав его "мерзостью".
- Глава Белого дома выразил разочарование и отметил, что многое сделал для Маска, а предприниматель в ответ заявил, что именно благодаря ему президент победил на выборах.
- В четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета.
- Маск же после предложения президента об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал.
- Он также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- После перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14 процентов.