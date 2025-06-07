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Cо страницы Маска в X исчез пост о Трампе и Эпштейне - РИА Новости, 07.06.2025
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14:17 07.06.2025 (обновлено: 14:44 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/mask-2021508525.html
Cо страницы Маска в X исчез пост о Трампе и Эпштейне
Cо страницы Маска в X исчез пост о Трампе и Эпштейне - РИА Новости, 07.06.2025
Cо страницы Маска в X исчез пост о Трампе и Эпштейне
Со страницы предпринимателя Илона Маска в соцсети Х исчез пост о якобы причастности Дональда Трампа к делу финансиста Джеффри Эпштейна. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:17:00+03:00
2025-06-07T14:44:00+03:00
в мире
дональд трамп
илон маск
конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Со страницы предпринимателя Илона Маска в соцсети Х исчез пост о якобы причастности Дональда Трампа к делу финансиста Джеффри Эпштейна.В четверг Маск написал, что материалы дела Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, не публикуются из-за того, что в них якобы фигурирует нынешний американский президент.В субботу в 12:35 этого сообщения уже не было.Трамп на это заявил, что миллиардер "сошел с ума". Он отметил, что его не беспокоят эти нападки.Дело Эпштейна получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпштейна, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.Конфликт Трампа и Маска
https://ria.ru/20250607/opros-2021473825.html
https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html
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в мире, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска
В мире, Дональд Трамп, Илон Маск, Конфликт Трампа и Маска
Cо страницы Маска в X исчез пост о Трампе и Эпштейне

Со страницы Маска в X исчез пост с упоминанием Трампа в деле Эпштейна

© Фото : Аккаунт Илона Маска в соцсети XПост Илона Маска в соцсети X с видео, показывающим Дональда Трампа на вечеринке Джеффри Эпштейна в 1992 году
Пост Илона Маска в соцсети X с видео, показывающим Дональда Трампа на вечеринке Джеффри Эпштейна в 1992 году - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : Аккаунт Илона Маска в соцсети X
Пост Илона Маска в соцсети X с видео, показывающим Дональда Трампа на вечеринке Джеффри Эпштейна в 1992 году. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Со страницы предпринимателя Илона Маска в соцсети Х исчез пост о якобы причастности Дональда Трампа к делу финансиста Джеффри Эпштейна.
В четверг Маск написал, что материалы дела Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, не публикуются из-за того, что в них якобы фигурирует нынешний американский президент.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Опрос показал, кого республиканцы поддерживают в конфликте Трампа и Маска
09:26
В субботу в 12:35 этого сообщения уже не было.
Трамп на это заявил, что миллиардер "сошел с ума". Он отметил, что его не беспокоят эти нападки.
Дело Эпштейна получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпштейна, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Катастрофа для США неизбежна: скандал между Трампом и Маском вскрыл правду
Вчера, 08:00

Конфликт Трампа и Маска

  • На прошлой неделе бизнесмен покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE).
  • На днях он жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый Трампом, назвав его "мерзостью".
  • Глава Белого дома выразил разочарование и отметил, что многое сделал для Маска, а предприниматель в ответ заявил, что именно благодаря ему президент победил на выборах.
  • В четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета.
  • Маск же после предложения президента об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал.
  • Он также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
  • После перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14 процентов.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
"Сбросить бомбу". Что предрекли Маску после конфликта с Трампом
Вчера, 14:33
 
В миреДональд ТрампИлон МаскКонфликт Трампа и Маска
 
 
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