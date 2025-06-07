https://ria.ru/20250607/mask-2021463415.html

Маск отреагировал на пожелания от Трампа

Маск отреагировал на пожелания от Трампа - РИА Новости, 07.06.2025

Маск отреагировал на пожелания от Трампа

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X пожелал президенту США Дональду Трампу всего хорошего на фоне конфликта с ним. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T06:04:00+03:00

2025-06-07T06:04:00+03:00

2025-06-07T06:05:00+03:00

в мире

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конфликт трампа и маска

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X пожелал президенту США Дональду Трампу всего хорошего на фоне конфликта с ним. Так он прокомментировал в соцсети X видео, на котором Трамп заявил журналистам пула Белого дома, что он "просто желает" Маску "всего хорошего". "Аналогично", - написал Маск. Трамп ранее заявил журналистам, что проведет полную оценку действующих государственных контрактов с Маском и предоставляемых ему субсидий. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors, конфликт трампа и маска