Маск отреагировал на пожелания от Трампа
Маск в ответ на пожелания всего хорошего от Трампа ответил ему тем же
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X пожелал президенту США Дональду Трампу всего хорошего на фоне конфликта с ним.
Так он прокомментировал в соцсети X видео, на котором Трамп заявил журналистам пула Белого дома, что он "просто желает" Маску "всего хорошего".
"Аналогично", - написал Маск.
Трамп ранее заявил журналистам, что проведет полную оценку действующих государственных контрактов с Маском и предоставляемых ему субсидий.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.