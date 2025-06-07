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Маск отреагировал на пожелания от Трампа - РИА Новости, 07.06.2025
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06:04 07.06.2025 (обновлено: 06:05 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/mask-2021463415.html
Маск отреагировал на пожелания от Трампа
Маск отреагировал на пожелания от Трампа - РИА Новости, 07.06.2025
Маск отреагировал на пожелания от Трампа
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X пожелал президенту США Дональду Трампу всего хорошего на фоне конфликта с ним. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T06:04:00+03:00
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в мире
сша
илон маск
дональд трамп
tesla motors
конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X пожелал президенту США Дональду Трампу всего хорошего на фоне конфликта с ним. Так он прокомментировал в соцсети X видео, на котором Трамп заявил журналистам пула Белого дома, что он "просто желает" Маску "всего хорошего". "Аналогично", - написал Маск. Трамп ранее заявил журналистам, что проведет полную оценку действующих государственных контрактов с Маском и предоставляемых ему субсидий. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
https://ria.ru/20250607/mask-2021453946.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors, конфликт трампа и маска
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска
Маск отреагировал на пожелания от Трампа

Маск в ответ на пожелания всего хорошего от Трампа ответил ему тем же

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X пожелал президенту США Дональду Трампу всего хорошего на фоне конфликта с ним.
Так он прокомментировал в соцсети X видео, на котором Трамп заявил журналистам пула Белого дома, что он "просто желает" Маску "всего хорошего".
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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"Аналогично", - написал Маск.
Трамп ранее заявил журналистам, что проведет полную оценку действующих государственных контрактов с Маском и предоставляемых ему субсидий.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
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В миреСШАИлон МаскДональд ТрампTesla motorsКонфликт Трампа и Маска
 
 
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