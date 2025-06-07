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Маск заявил о необходимости создания в США новой политической партии - РИА Новости, 07.06.2025
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01:37 07.06.2025 (обновлено: 01:50 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/mask-2021453946.html
Маск заявил о необходимости создания в США новой политической партии
Маск заявил о необходимости создания в США новой политической партии - РИА Новости, 07.06.2025
Маск заявил о необходимости создания в США новой политической партии
Предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом и после проведения опроса в соцсети X заявил на своей странице о... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T01:37:00+03:00
2025-06-07T01:50:00+03:00
в мире
сша
конфликт трампа и маска
америка
илон маск
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом и после проведения опроса в соцсети X заявил на своей странице о необходимости создания новой политической партии в Соединенных Штатах.Ранее Маск опубликовал на своей странице в X опрос о необходимости создания новой партии. За выступили 80,4% респондентов, всего за сутки в опросе приняли участие более 5,6 миллиона пользователей соцсети."Люди высказали свое мнение. В Америке нужна новая политическая партия для представления 80% тех, кто посередине (между демократами и республиканцами - ред.)! И именно 80% опрошенных согласились. Это судьба", - написал Маск в X.В своей следующей публикации Маск, вероятно, раскрыл будущее название партии - America Party (Партия "Америка").В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
https://ria.ru/20250607/tramp-2021447157.html
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в мире, сша, конфликт трампа и маска, америка, илон маск, дональд трамп, tesla motors
В мире, США, Конфликт Трампа и Маска, Америка, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors
Маск заявил о необходимости создания в США новой политической партии

Маск после конфликта с Трампом заявил, что в США нужна новая партия

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск в Овальном кабинете Белого дома
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом и после проведения опроса в соцсети X заявил на своей странице о необходимости создания новой политической партии в Соединенных Штатах.
Ранее Маск опубликовал на своей странице в X опрос о необходимости создания новой партии. За выступили 80,4% респондентов, всего за сутки в опросе приняли участие более 5,6 миллиона пользователей соцсети.
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"Люди высказали свое мнение. В Америке нужна новая политическая партия для представления 80% тех, кто посередине (между демократами и республиканцами - ред.)! И именно 80% опрошенных согласились. Это судьба", - написал Маск в X.
В своей следующей публикации Маск, вероятно, раскрыл будущее название партии - America Party (Партия "Америка").
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
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В миреСШАКонфликт Трампа и МаскаАмерикаИлон МаскДональд ТрампTesla motors
 
 
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