https://ria.ru/20250607/mask-2021453946.html

Маск заявил о необходимости создания в США новой политической партии

Маск заявил о необходимости создания в США новой политической партии - РИА Новости, 07.06.2025

Маск заявил о необходимости создания в США новой политической партии

Предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом и после проведения опроса в соцсети X заявил на своей странице о... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T01:37:00+03:00

2025-06-07T01:37:00+03:00

2025-06-07T01:50:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом и после проведения опроса в соцсети X заявил на своей странице о необходимости создания новой политической партии в Соединенных Штатах.Ранее Маск опубликовал на своей странице в X опрос о необходимости создания новой партии. За выступили 80,4% респондентов, всего за сутки в опросе приняли участие более 5,6 миллиона пользователей соцсети."Люди высказали свое мнение. В Америке нужна новая политическая партия для представления 80% тех, кто посередине (между демократами и республиканцами - ред.)! И именно 80% опрошенных согласились. Это судьба", - написал Маск в X.В своей следующей публикации Маск, вероятно, раскрыл будущее название партии - America Party (Партия "Америка").В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.

https://ria.ru/20250607/tramp-2021447157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, конфликт трампа и маска, америка, илон маск, дональд трамп, tesla motors