Маск заявил о необходимости создания в США новой политической партии
Маск после конфликта с Трампом заявил, что в США нужна новая партия
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом и после проведения опроса в соцсети X заявил на своей странице о необходимости создания новой политической партии в Соединенных Штатах.
Ранее Маск опубликовал на своей странице в X опрос о необходимости создания новой партии. За выступили 80,4% респондентов, всего за сутки в опросе приняли участие более 5,6 миллиона пользователей соцсети.
"Люди высказали свое мнение. В Америке нужна новая политическая партия для представления 80% тех, кто посередине (между демократами и республиканцами - ред.)! И именно 80% опрошенных согласились. Это судьба", - написал Маск в X.
В своей следующей публикации Маск, вероятно, раскрыл будущее название партии - America Party (Партия "Америка").
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.