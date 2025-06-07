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Маск перестал отвечать на звонки инвесторов, пишет Financial Times - РИА Новости, 07.06.2025
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00:09 07.06.2025 (обновлено: 10:34 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/mask-2021447712.html
Маск перестал отвечать на звонки инвесторов, пишет Financial Times
Маск перестал отвечать на звонки инвесторов, пишет Financial Times - РИА Новости, 07.06.2025
Маск перестал отвечать на звонки инвесторов, пишет Financial Times
Миллиардер и предприниматель Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом не выходит на связь с инвесторами Кремниевой долины, пишет газета... РИА Новости, 07.06.2025
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в мире
сша
дональд трамп
илон маск
tesla motors
конфликт трампа и маска
инвестиции
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Миллиардер и предприниматель Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом не выходит на связь с инвесторами Кремниевой долины, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник."Илон не принимает ничьи звонки. Даже тех, кто вложил миллиарды в его компании. &lt;...&gt; Долина сходит с ума", — заявил изданию неназванный инвестор из Кремниевой долины и крупный спонсор Республиканской партии.Конфликт Трампа и Маска
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors, конфликт трампа и маска, инвестиции
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска, Инвестиции
Маск перестал отвечать на звонки инвесторов, пишет Financial Times

FT: Маск не выходит на связь со сходящими с ума инвесторами Кремниевой долины

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Миллиардер и предприниматель Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом не выходит на связь с инвесторами Кремниевой долины, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник.
«
"Илон не принимает ничьи звонки. Даже тех, кто вложил миллиарды в его компании. <...> Долина сходит с ума", — заявил изданию неназванный инвестор из Кремниевой долины и крупный спонсор Республиканской партии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Трамп связал поведение Маска с наркотиками, пишут СМИ
00:01

Конфликт Трампа и Маска

  • На прошлой неделе бизнесмен покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США, а на днях жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый Трампом, назвав его "мерзостью".

Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета США.

Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
WSJ выяснила, чем грозит Маску конфликт с Трампом
Вчера, 23:54
  • Хозяин Белого дома выразил разочарование и отметил, что многое сделал для Маска, а предприниматель в ответ заявил, что именно благодаря ему президент победил на выборах.
  • В четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета.
  • Маск со своей стороны заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна не публикуются потому, что в них фигурирует американский лидер.

Дело Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпштайна, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.

  • Трамп предположил, что миллиардер "сошел с ума", и отметил, что его не беспокоят все эти нападки.
  • Маск же после предложения президента об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал.
  • Он также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
  • После перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14 процентов.
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Трамп назвал Маска "беднягой"
Вчера, 18:24
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскTesla motorsКонфликт Трампа и МаскаИнвестиции
 
 
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