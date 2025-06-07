Маск перестал отвечать на звонки инвесторов, пишет Financial Times
FT: Маск не выходит на связь со сходящими с ума инвесторами Кремниевой долины
© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Миллиардер и предприниматель Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом не выходит на связь с инвесторами Кремниевой долины, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник.
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"Илон не принимает ничьи звонки. Даже тех, кто вложил миллиарды в его компании. <...> Долина сходит с ума", — заявил изданию неназванный инвестор из Кремниевой долины и крупный спонсор Республиканской партии.
Конфликт Трампа и Маска
- На прошлой неделе бизнесмен покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США, а на днях жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый Трампом, назвав его "мерзостью".
Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета США.
- Хозяин Белого дома выразил разочарование и отметил, что многое сделал для Маска, а предприниматель в ответ заявил, что именно благодаря ему президент победил на выборах.
- В четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета.
- Маск со своей стороны заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна не публикуются потому, что в них фигурирует американский лидер.
Дело Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпштайна, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.
- Трамп предположил, что миллиардер "сошел с ума", и отметил, что его не беспокоят все эти нападки.
- Маск же после предложения президента об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал.
- Он также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- После перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14 процентов.
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