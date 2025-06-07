https://ria.ru/20250607/mask-2021447712.html

Маск перестал отвечать на звонки инвесторов, пишет Financial Times

Маск перестал отвечать на звонки инвесторов, пишет Financial Times - РИА Новости, 07.06.2025

Маск перестал отвечать на звонки инвесторов, пишет Financial Times

Миллиардер и предприниматель Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом не выходит на связь с инвесторами Кремниевой долины, пишет газета... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T00:09:00+03:00

2025-06-07T00:09:00+03:00

2025-06-07T10:34:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

tesla motors

конфликт трампа и маска

инвестиции

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Миллиардер и предприниматель Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом не выходит на связь с инвесторами Кремниевой долины, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник."Илон не принимает ничьи звонки. Даже тех, кто вложил миллиарды в его компании. <...> Долина сходит с ума", — заявил изданию неназванный инвестор из Кремниевой долины и крупный спонсор Республиканской партии.Конфликт Трампа и Маска

https://ria.ru/20250607/tramp-2021447157.html

https://ria.ru/20250606/mask-2021446826.html

https://ria.ru/20250606/mask-2021407263.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors, конфликт трампа и маска, инвестиции