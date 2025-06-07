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В Мариуполе выявили 39 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 07.06.2025
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07:10 07.06.2025 (обновлено: 11:31 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/mariupol-2021465967.html
В Мариуполе выявили 39 нелегальных мигрантов
В Мариуполе выявили 39 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 07.06.2025
В Мариуполе выявили 39 нелегальных мигрантов
В Мариуполе обнаружили 39 нелегальных мигрантов среди 215 иностранных граждан в ходе проверки законности их пребывания на территории ДНР, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T07:10:00+03:00
2025-06-07T11:31:00+03:00
мариуполь
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 июня - РИА Новости. В Мариуполе обнаружили 39 нелегальных мигрантов среди 215 иностранных граждан в ходе проверки законности их пребывания на территории ДНР, сообщили РИА Новости МВД по республике. "В результате проведенных мероприятий правоохранители выявили 215 иностранных граждан, а также возбудили 4 уголовных дела по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), составили 39 административных протоколов по фактам нарушения иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации", - сообщили РИА Новости в ведомстве. В ведомстве добавили, что в ходе проверки также были выявлены поддельные документы, среди которых - отрывные части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства, а также штамп пересечения государственной границы.
https://ria.ru/20250305/migratsiya-2003106045.html
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мариуполь, донецкая народная республика, россия, происшествия
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Происшествия
В Мариуполе выявили 39 нелегальных мигрантов

В Мариуполе выявили 39 нелегальных мигрантов среди 215 иностранных граждан

© МВД по ДНР/TelegramВ Мариуполе выявили 39 нелегальных мигрантов
В Мариуполе выявили 39 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© МВД по ДНР/Telegram
В Мариуполе выявили 39 нелегальных мигрантов
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ДОНЕЦК, 7 июня - РИА Новости. В Мариуполе обнаружили 39 нелегальных мигрантов среди 215 иностранных граждан в ходе проверки законности их пребывания на территории ДНР, сообщили РИА Новости МВД по республике.
"В результате проведенных мероприятий правоохранители выявили 215 иностранных граждан, а также возбудили 4 уголовных дела по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), составили 39 административных протоколов по фактам нарушения иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
В ведомстве добавили, что в ходе проверки также были выявлены поддельные документы, среди которых - отрывные части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства, а также штамп пересечения государственной границы.
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