https://ria.ru/20250607/mariupol-2021465967.html

В Мариуполе выявили 39 нелегальных мигрантов

В Мариуполе выявили 39 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 07.06.2025

В Мариуполе выявили 39 нелегальных мигрантов

В Мариуполе обнаружили 39 нелегальных мигрантов среди 215 иностранных граждан в ходе проверки законности их пребывания на территории ДНР, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T07:10:00+03:00

2025-06-07T07:10:00+03:00

2025-06-07T11:31:00+03:00

мариуполь

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происшествия

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ДОНЕЦК, 7 июня - РИА Новости. В Мариуполе обнаружили 39 нелегальных мигрантов среди 215 иностранных граждан в ходе проверки законности их пребывания на территории ДНР, сообщили РИА Новости МВД по республике. "В результате проведенных мероприятий правоохранители выявили 215 иностранных граждан, а также возбудили 4 уголовных дела по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), составили 39 административных протоколов по фактам нарушения иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации", - сообщили РИА Новости в ведомстве. В ведомстве добавили, что в ходе проверки также были выявлены поддельные документы, среди которых - отрывные части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства, а также штамп пересечения государственной границы.

https://ria.ru/20250305/migratsiya-2003106045.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариуполь, донецкая народная республика, россия, происшествия