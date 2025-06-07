https://ria.ru/20250607/manikyur-2021544101.html

Летний маникюр: тренды и дизайн для разной формы ногтей

Весенний маникюр 2025: модный дизайн коротких и длинных ногтей с фото

Летний маникюр: тренды и дизайн для разной формы ногтей

Модный и аккуратный маникюр — прекрасное дополнение к летнему образу. Актуальный дизайн можно подобрать для любой длины и формы ногтей. Какие тенденции в... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T20:45:00+03:00

2025-06-07T20:45:00+03:00

2025-06-07T20:45:00+03:00

маникюр

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Модный и аккуратный маникюр — прекрасное дополнение к летнему образу. Актуальный дизайн можно подобрать для любой длины и формы ногтей. Какие тенденции в маникюре летом 2025 года, какой узор выбрать для длинных и коротких ногтей, варианты с фото — в материале РИА Новости.Летний маникюрНаступило время для экспериментов и смены образа. В маникюре женщинам в этот сезон нередко хочется чего-то свежего, модного, необычного. Летом 2025 года, по оценкам многих экспертов, в тренде остаются естественность и натуральность, причем как в выборе формы ногтей, так и в палитре покрывающих их оттенков.Яркие цвета летом тоже будут как никогда уместны. Если же решиться на такой маникюр не просто, можно попробовать дополнить нежные, пастельные оттенки на ногтях яркими и оригинальными акцентами. Дизайн ногтей при этом может быть самым разнообразным: от сдержанного минимализма до абстрактных “картин” и 3D-дизайна.Цветовые трендыМногие весенние тренды успешно перешли в летний сезон, продолжая вдохновлять модниц на смелые эксперименты.“В последнее время все чаще и чаще на руках девушек можно заметить пастельные оттенки: лавандовый, мятный, бледно-желтый и другие. Те, кто хочет выделиться, расставляют на светлых ногтях яркие акценты: животные принты, абстракции, оригинальный френч. Также минувшей весной в моде оказались абсолютно нехарактерные для этого времени года цвета: коричневый, глубокий синий и не менее глубокий зеленый, — рассказывает скоростной мастер маникюра и педикюра, инструктор по маникюру Светлана Суворова. — Нужно отметить, что подобные оттенки — выбор смелых девушек, которые следят за модными тенденциями. Ну и разумеется, классика остается классикой: в моде остаются френч и маникюр в стиле old money. Причем френч не обязательно должен быть белый, "улыбку" можно сделать трендового оттенка и придать классике немного современности”.Не обошлось в весенне-летнем сезоне и без особых трендовых оттенков, которые на данный момент остаются на пике популярности. “Благодаря вирусным роликам в социальных сетях в почете цвет "топленого масла" — пастельный желтый оттенок, который действительно напоминает настоящее масло, — отмечает nail-стилист Оксана Новикова. — Бессменный нюд также остается в трендах, но в этом сезоне лучше выбрать полупрозрачные оттенки, которые максимально подчеркивают естественность и натуральных ногтей”.Форма и длина ногтейПрактичность и комфорт снова в цене весной и летом 2025 года. Короткие ноготочки и ногти средней длины смотрятся весьма актуально, особенно в сочетании с трендовыми оттенками и стильным дизайном. Впрочем, и поклонники необычных форм и длинных ногтей найдут для себя кое-что интересное.Основные варианты формы ногтей для маникюра остаются неизменными: овальная, миндалевидная, квадратная (в том числе — так называемый “мягкий” квадрат с закругленными углами), круглая, заостренная. Они могут сочетаться с различной длиной и, в зависимости от сезона и тенденций, выходить на первый план или на время уходить “в тень”.“Абсолютный фаворит сезона для меня — овальная и миндальная средней длины. Такие ногти подчеркивают женственность и позволяют использовать максимум оттенков и техник. Короткий квадрат — тоже на пике, особенно с milky-покрытиями и микродекором”, — говорит эксперт и разработчик авторских техник Алиса Борисова.“В выборе длины ногтей девушки делятся на два лагеря: короткий квадрат и длинный миндаль. Весной этого года у молодых девушек (чаще школьного возраста) в тренде были длинные квадраты, — добавляет Светлана Суворова. — К сожалению, далеко не всегда такие работы выполняются по всем правилам сохранения архитектуры ногтевой пластины. А вкупе с тем, что представительницы прекрасного пола в столь юном возрасте часто перенашивают покрытие, это чревато травмами. Задача мастера не просто предупредить о возможных неприятностях, но и донести до клиента важность рекомендуемого срока носки ногтей экстремальной длины”.“Из последних трендов: набирает популярность необычная форма ногтей "когти". На просторах интернета подобную форму можно увидеть все чаще, и производители даже начали выпускать верхние формы "коготь", чтобы облегчить работу мастерам маникюра”, — делится своими наблюдениями за последними трендами Оксана Новикова.Дизайн и узорыОставаться на пике моды можно с любой длиной и формой ногтей. Тем более что в текущем сезоне у девушек весьма богатый выбор: от минималистичного однотонного маникюра и пастельного градиента (как плотных, так и полупрозрачных оттенков) до абстрактных узоров и инкрустации.“Очень популярен и градиент, покрытый жемчужной втиркой. Такой дизайн отлично смотрится на любой форме и длине ногтей, — отмечает Оксана Новикова. — Цветочный дизайн ногтей, который возвращается к нам каждую весну, в новом сезоне оказался в тренде с более мелким рисунком. Лимоны и лимонный паттерн в сочетании с мотивами майолики часто можно увидеть в виде рисунков и объемных элементов на ногтях. Отлично будет смотреться на ногтях любой длины и полупрозрачный маникюр “кошачий глаз” цвета айвори или персик”.“Дизайн все больше уходит в сторону рельефа, градиента и текстуры. Популярен эффект матовых ногтей, стеклянные вкрапления и блестки уступили место мелкому, почти незаметному шиммеру, нанесённому в технике омбре. Именно такая работа вызывает ощущение “дорогого” маникюра”, — добавляет Алиса Борисова.Для коротких ногтейМинимализм и аккуратность — вот, по словам экспертов, ведущие тренды для коротких ногтей весной и летом 2025 года.Самые популярные приемы перечисляет Алиса Борисова:“При этом стоит учитывать некоторые нюансы. Так, крупные детали рисунков на коротких ногтях могут визуально перегружать маникюр, — добавляет Оксана Новикова. — Также стоит избегать поперечных полосок, поскольку они визуально расширяют ногтевую пластину”.Для длинных ногтей“На длинных ногтях поле для действий гораздо больше, поэтому здесь можно использовать и крупные элементы, и объемный дизайн, и поперечные полоски уже не будут выглядеть так критично, как на короткой длине, — говорит Оксана Новикова. — На длинных ногтях можно располагать и персонажей, взаимодействующих друг с другом, просто потому, что длина больше и позволяет выполнить детализированный дизайн”.В текущем сезоне на длинных ногтях актуальны:Для овальных ногтейПо словам эксперта Алисы Борисовой, овальная форма по-прежнему остается универсальной и, соответственно, подходит практически для любого стиля.“На ногтях такой формы прекрасно смотрятся цветочные и ботанические узоры в акварельной технике, мягкие градиенты (в которых оттенки сменяют друг друга от прозрачного к более насыщенному), тонкие контурные рисунки (например, листья, веточки или абстракция), а также перламутровый френч и френч с кошачьим глазом”, — отмечает эксперт.Для квадратных ногтейСветлана Суворова подчеркивает, что на ногтях квадратной формы всегда притягивают внимание четкие линии и строгая геометрия. При этом можно отдать предпочтение как глянцевому маникюру, так и металлическим оттенкам, а для наибольшей эффектности добавить аккуратную рамку по краю ногтя или по всему его периметру.Для ногтей миндальной формы“Миндаль — идеален для сложного и гламурного дизайна, — говорит Алиса Борисова. — Это могут быть всевозможные инкрустации (стразы, жемчуг, “каменные” вставки и другие), легкие металлизированные вкрапления и даже флористика с тенью”.Техники покрытия и материалы“Одной из самых популярных техник вот уже долгое время остается тонкое укрепление ногтей твердым гелем, — рассказывает Оксана Новикова. — Это достаточно скоростная процедура, поскольку гель чаще всего имеет цвет (как правило — различные нюдовые оттенки). Ногти в результате выглядят естественно и остаются достаточно крепкими. В тренде также и различные техники наращивания ногтей. Например, гелевые типсы (они имеют готовую длину и форму, достаточно легко устанавливаются на ногти)”.“Техники становятся все технологичнее: цветные базы с эффектом свечения, объемные гель-краски, пластичный декор в виде железных элементов на ногтях, который дает эффект 3D без утяжеления”, — также добавляет Алиса Борисова.Мнение эксперта“Конечно же, каждый мастер вправе самостоятельно выбирать технику покрытия и материалы, которыми он будет работать. Как правило, у опытных специалистов все материалы уже проверены и не требуют пересмотра. Могу лишь порекомендовать, на что стоит обратить внимание, — отмечает Светлана Суворова. — Если вы скоростной мастер, то для работы следует выбирать материал пожиже (с ним вы не будете тратить время на равномерное нанесение, ведь такой материал распределяется сам). Главное — не дать ему затечь под кутикулу или в боковые пазухи.Мастерам-новичкам эксперт не советует работать с совсем густыми материалами. Лучшие использовать гели средней консистенции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маникюр