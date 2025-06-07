https://ria.ru/20250607/malysh-2021494558.html

В Московском зоопарке родились два детеныша альпаки

В Московском зоопарке родились два детеныша альпаки - РИА Новости, 07.06.2025

В Московском зоопарке родились два детеныша альпаки

Два малыша альпаки появились на свет в Московском зоопарке, это мальчик и девочка, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T12:33:00+03:00

2025-06-07T12:33:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Два малыша альпаки появились на свет в Московском зоопарке, это мальчик и девочка, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "В Альпака-парке в Московском зоопарке настоящий бейби-бум: с интервалом в несколько дней там родились сразу два малыша. В мае на свет появились очаровательный мальчик и прелестная девочка. Причем самочка родилась в Альпака-парке впервые", - говорится в сообщении. Отмечается, что 6 мая на свет появился мальчик. Его мама - альпака Касабланка породы уакайа, а папа - самец Берберис. Мама охраняет малыша и не подпускает сотрудников и посетителей слишком близко. Сам детеныш - трогательный, добрый и немного застенчивый. Он с интересом наблюдает за окружающим миром, но пока предпочитает держаться поближе к маме. "А вот девочка - полная противоположность. Отважная и бойкая, она уже с первых дней жизни проявляет интерес к людям и пытается устанавливать с ними контакт. Малышка появилась на свет 12 мая. Родила ее альпака Дисентра редкой породы сури, а ее папой является самец Блэки. До сих пор в Альпака-парке рождались только мальчики, так что появление малышки стало особенно долгожданным событием", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250530/panda-2019974489.html

https://ria.ru/20250327/alpaka-2007639225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

касабланка, московский зоопарк