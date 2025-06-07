https://ria.ru/20250607/malysh-2021494558.html
В Московском зоопарке родились два детеныша альпаки
В Московском зоопарке родились два детеныша альпаки - РИА Новости, 07.06.2025
В Московском зоопарке родились два детеныша альпаки
Два малыша альпаки появились на свет в Московском зоопарке, это мальчик и девочка, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T12:33:00+03:00
2025-06-07T12:33:00+03:00
2025-06-07T12:37:00+03:00
хорошие новости
касабланка
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021494044_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b944c90a8a5a8fcb6924eeb725ba4b4.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Два малыша альпаки появились на свет в Московском зоопарке, это мальчик и девочка, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "В Альпака-парке в Московском зоопарке настоящий бейби-бум: с интервалом в несколько дней там родились сразу два малыша. В мае на свет появились очаровательный мальчик и прелестная девочка. Причем самочка родилась в Альпака-парке впервые", - говорится в сообщении. Отмечается, что 6 мая на свет появился мальчик. Его мама - альпака Касабланка породы уакайа, а папа - самец Берберис. Мама охраняет малыша и не подпускает сотрудников и посетителей слишком близко. Сам детеныш - трогательный, добрый и немного застенчивый. Он с интересом наблюдает за окружающим миром, но пока предпочитает держаться поближе к маме. "А вот девочка - полная противоположность. Отважная и бойкая, она уже с первых дней жизни проявляет интерес к людям и пытается устанавливать с ними контакт. Малышка появилась на свет 12 мая. Родила ее альпака Дисентра редкой породы сури, а ее папой является самец Блэки. До сих пор в Альпака-парке рождались только мальчики, так что появление малышки стало особенно долгожданным событием", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250530/panda-2019974489.html
https://ria.ru/20250327/alpaka-2007639225.html
касабланка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021494044_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_336ceafb834e3b597b7818a49e6738d5.jpg
Детеныши альпаки в Московском зоопарке
Детеныши альпаки в Московском зоопарке
2025-06-07T12:33
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
касабланка, московский зоопарк
Хорошие новости, Касабланка, Московский зоопарк
В Московском зоопарке родились два детеныша альпаки
В Московском зоопарке родились два детеныша альпаки, это мальчик и девочка