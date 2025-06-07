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Малийский журналист призвал МУС расследовать подготовку Киевом террористов - РИА Новости, 07.06.2025
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08:58 07.06.2025 (обновлено: 08:59 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/mali-2021472048.html
Малийский журналист призвал МУС расследовать подготовку Киевом террористов
Малийский журналист призвал МУС расследовать подготовку Киевом террористов - РИА Новости, 07.06.2025
Малийский журналист призвал МУС расследовать подготовку Киевом террористов
Малийские власти должны добиться от Совета Безопасности ООН и Международного уголовного суда расследования роли Украины в поддержке террористических группировок РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T08:58:00+03:00
2025-06-07T08:59:00+03:00
в мире
мали
украина
сахель
юрий пивоваров
оон
международный уголовный суд
аль-каида
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Малийские власти должны добиться от Совета Безопасности ООН и Международного уголовного суда расследования роли Украины в поддержке террористических группировок в Сахеле, заявил РИА Новости малийский журналист и общественный деятель Роберт Диксард. "Мы просим Совет Безопасности ООН, мы просим Международный уголовный суд приехать и провести расследование. Насколько усердно они проводят расследования, чтобы говорить о "злоупотреблениях" малийской армии, настолько же усердно они должны провести расследование и посмотреть, что происходит", - сказал журналист. По его словам, украинские разведслужбы предоставляют информацию террористам и переправляют на территорию африканской страны беспилотные летательные аппараты. "Поскольку мы видим, что украинским разведывательным службам все еще удается переправлять беспилотники на территорию Мали и предоставлять информацию террористам, этот терроризм действительно хорошо организован на международном уровне и направлен против Мали и Сахельской конфедерации", - сказал собеседник агентства. Также Диксард призвал правительства Сенегала и Мавритании, которые имеют общие границы с Мали, принять конкретные меры в отношении Украины в связи с ее поддержкой террористов. "Нужно обратиться к двум государствам, которые в настоящее время рассматриваются как способные изменить ситуацию, это Сенегал и Мавритания. Мы хотели бы увидеть гораздо больше конкретных действий с их стороны в отношении Украины", - сказал он. Журналист напомнил, что Украина ранее открыто призналась в предоставлении разведданных и прочей помощи малийской повстанческой группировке "Фронт освобождения Азавада", которая связана с террористическими организациями. "Они предоставляют все, прежде всего разведданные. Сама Украина призналась в предоставлении информации "Фронту освобождения Азавада", которых мы называем повстанцами, но которые теперь являются террористами, потому что они работают с террористами "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"*", - отметил он. Информация о деятельности украинских инструкторов в Сахеле была проверена, подчеркнул журналист. "Те, кто сообщает нам об этом, не сообщают о количестве украинских инструкторов. Но ясно, что они связаны с "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"*. Эта информация была всячески проверена. Наша армия остановила автомобиль, в котором они нашли телефон с прошлых, текущих и будущих операций. Поэтому несомненно, что есть украинские инструкторы, которые снабжают террористические группировки информацией, оружием, обучением и так далее", - сказал собеседник агентства. По его словам, террористы используют предоставленное Украиной оборудование против сил обороны стран Сахеля. "Уже довольно давно мы наблюдаем появление беспилотников, которые террористы целенаправленно используют против позиций наших сил обороны и безопасности, будь то в Мали, в Буркина-Фасо, почти везде в Сахеле. И эти террористы обучаются украинскими агентами управлению этими самыми дронами", - сказал журналист. Ранее прокурор в Мали, специализирующийся на борьбе с терроризмом, заявил о расследовании возможного содействия терроризму в свете заявлений украинских чиновников. Отмечалось, что расследование начинается после заявления властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, в котором были упомянуты высказывания представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова. В частности, Юсов в комментарии украинским СМИ по поводу нападения боевиков на колонну группы "Вагнер" в Мали заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только". В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.* JNIM, связана с запрещенной в России террористической группировкой "Аль-Каида"
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в мире, мали, украина, сахель , юрий пивоваров, оон, международный уголовный суд, аль-каида
В мире, Мали, Украина, Сахель , Юрий Пивоваров, ООН, Международный уголовный суд, Аль-Каида
Малийский журналист призвал МУС расследовать подготовку Киевом террористов

Журналист Диксард призвал ООН расследовать поддержку Киевом террористов в Сахеле

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Малийские власти должны добиться от Совета Безопасности ООН и Международного уголовного суда расследования роли Украины в поддержке террористических группировок в Сахеле, заявил РИА Новости малийский журналист и общественный деятель Роберт Диксард.
"Мы просим Совет Безопасности ООН, мы просим Международный уголовный суд приехать и провести расследование. Насколько усердно они проводят расследования, чтобы говорить о "злоупотреблениях" малийской армии, настолько же усердно они должны провести расследование и посмотреть, что происходит", - сказал журналист.
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По его словам, украинские разведслужбы предоставляют информацию террористам и переправляют на территорию африканской страны беспилотные летательные аппараты.
"Поскольку мы видим, что украинским разведывательным службам все еще удается переправлять беспилотники на территорию Мали и предоставлять информацию террористам, этот терроризм действительно хорошо организован на международном уровне и направлен против Мали и Сахельской конфедерации", - сказал собеседник агентства.
Также Диксард призвал правительства Сенегала и Мавритании, которые имеют общие границы с Мали, принять конкретные меры в отношении Украины в связи с ее поддержкой террористов.
"Нужно обратиться к двум государствам, которые в настоящее время рассматриваются как способные изменить ситуацию, это Сенегал и Мавритания. Мы хотели бы увидеть гораздо больше конкретных действий с их стороны в отношении Украины", - сказал он.
Журналист напомнил, что Украина ранее открыто призналась в предоставлении разведданных и прочей помощи малийской повстанческой группировке "Фронт освобождения Азавада", которая связана с террористическими организациями.
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"Они предоставляют все, прежде всего разведданные. Сама Украина призналась в предоставлении информации "Фронту освобождения Азавада", которых мы называем повстанцами, но которые теперь являются террористами, потому что они работают с террористами "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"*", - отметил он.
Информация о деятельности украинских инструкторов в Сахеле была проверена, подчеркнул журналист.
"Те, кто сообщает нам об этом, не сообщают о количестве украинских инструкторов. Но ясно, что они связаны с "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"*. Эта информация была всячески проверена. Наша армия остановила автомобиль, в котором они нашли телефон с прошлых, текущих и будущих операций. Поэтому несомненно, что есть украинские инструкторы, которые снабжают террористические группировки информацией, оружием, обучением и так далее", - сказал собеседник агентства.
По его словам, террористы используют предоставленное Украиной оборудование против сил обороны стран Сахеля.
"Уже довольно давно мы наблюдаем появление беспилотников, которые террористы целенаправленно используют против позиций наших сил обороны и безопасности, будь то в Мали, в Буркина-Фасо, почти везде в Сахеле. И эти террористы обучаются украинскими агентами управлению этими самыми дронами", - сказал журналист.
Солдаты в Мали - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
СМИ: малийские военные обвинили ГУР МО Украины в поддержке террористов
5 июня, 14:07
Ранее прокурор в Мали, специализирующийся на борьбе с терроризмом, заявил о расследовании возможного содействия терроризму в свете заявлений украинских чиновников. Отмечалось, что расследование начинается после заявления властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, в котором были упомянуты высказывания представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова.
В частности, Юсов в комментарии украинским СМИ по поводу нападения боевиков на колонну группы "Вагнер" в Мали заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только".
В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.
* JNIM, связана с запрещенной в России террористической группировкой "Аль-Каида"
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Вчера, 04:10
 
В миреМалиУкраинаСахельЮрий ПивоваровООНМеждународный уголовный судАль-Каида
 
 
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