Макрон посетит Гренландию после угроз Трампа захватить остров, сообщили СМИ
BFMTV: Макрон посетит Гренландию для обсуждения вопросов безопасности
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон станет первым главой иностранного государства, который прибудет с визитом в Гренландию для обсуждения вопросов безопасности после заявлений американского лидера Дональда Трампа о стремлении включить датский остров в состав США, сообщает в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
"Президент Франции станет первым главой иностранного государства, посетившим регион после того, как президент США пригрозил аннексией... Три лидера (Макрон, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен - ред.) обсудят "безопасность в Северной Атлантике и Арктике", - передает канал со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
Уточняется, что официальный визит состоится 15 июня по приглашению премьеров Гренландии и Дании. Помимо вопросов безопасности в регионе, политики обсудят изменение климата, энергетический переход и безопасность поставок важнейших полезных ископаемых. Визит нацелен на укрепление сотрудничества с Гренландией в упомянутых областях, а также "усиление европейского суверенитета", заявили в Елисейском дворце.
В начале апреля Франция и Дания подписали соглашение о стратегическом партнерстве, а также договор о передаче скандинавской стране ракет Mistral. В январе министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Франция обсуждала с Данией возможность отправки войск в Гренландию для обеспечения безопасности в регионе.
В июне гренландское правительство сообщило, что летом Дания усилит военное присутствие на острове, разместив там неуточненное количество истребителей F-16, два вертолета EH-101 и военный фрегат, а также усилив наземное патрулирование.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.