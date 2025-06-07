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Как любовь Тодоровского к молодой актрисе обернулась трагедией

Как любовь Тодоровского к молодой актрисе обернулась трагедией - РИА Новости, 07.06.2025

Как любовь Тодоровского к молодой актрисе обернулась трагедией

Режиссер 20 лет прожил в браке с дочерью писательницы Виктории Токаревой, но это не мешало ему заводить романы на стороне. Только встреча с 21-летней Евгенией... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T09:25:00+03:00

2025-06-07T09:25:00+03:00

2025-06-07T09:25:00+03:00

шоубиз

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Режиссер 20 лет прожил в браке с дочерью писательницы Виктории Токаревой, но это не мешало ему заводить романы на стороне. Только встреча с 21-летней Евгенией Брик заставила именитого режиссера решиться на развод. Почему окружение называло Тодоровского "человеком увлекающимся"? Как юная актриса из ГИТИСа стала причиной его семейного краха? И чем обернулась эта страсть, которой суждено было внезапно оборваться?Брак "по залету" и двадцать лет "свободы"Первый брак Валерия Тодоровского с Натальей Токаревой трудно назвать счастливым. Они поженились, когда обоим было чуть за двадцать, из-за беременности Натальи. Как вспоминала мать режиссера: "Куда было деваться?" — свадьба стала вынужденной мерой, а вскоре родился сын Петр.Несмотря на то, что Наталья была дочерью знаменитой писательницы Виктории Токаревой и считалась "достойной партией", их характеры не сочетались. По словам близких к семье людей, Наталья была "чудной", а Валерий — "человеком увлекающимся", окруженным вниманием поклонниц.Двадцать лет брак держался исключительно на терпении Натальи, которая закрывала глаза на романы мужа. Она вела дом и воспитывала детей, пока Тодоровский занимался кино и не устраивал скандалов. Юношеская страсть давно угасла, а отношения стали скорее партнерскими.Роковая встреча с 21-летней красавицейСудьбоносное знакомство произошло в 2002 году. На кастинг сериала "Закон", где Тодоровский был продюсером, пришла 21-летняя студентка ГИТИСа Евгения Брик. Хотя роль она не получила, режиссер заметил юную красавицу и пообещал, что скоро у нее появится работа.На тот момент 40-летний Тодоровский считался примерным семьянином, а Евгения встречалась с актером Дмитрием Марьяновым. Но это не помешало вспыхнуть страсти. Их роман начался почти сразу, но несколько лет оставался в тени.Разница в возрасте в 19 лет и статус "любовницы известного режиссера" породили волну слухов. Многие считали, что Евгения использует отношения для продвижения карьеры. Но именно эта девушка стала причиной того, что Тодоровский впервые за 20 лет решился на развод.Американская авантюра с горьким привкусомВалерий и Евгения тихо расписались в 2006 году, обойдясь без пышного торжества. После успеха фильма "Стиляги", который получил признание на западных фестивалях, супруги решили покорить Голливуд. В России наступил экономический кризис, и кинопроизводство практически остановилось, что только подтолкнуло пару к решительному шагу.Жизнь на чужбине оказалась сложнее, чем они ожидали. "Началась интересная движуха", — признавался Тодоровский, — "но вскоре стало понятно, что работать в Голливуде гораздо сложнее, чем казалось". Евгении приходилось учить роли для кинопроб на чужом языке, а Валерий с горечью обнаружил, что в Лос-Анджелесе его быстро "подзабыли". В Москве у него оставалась студия и проверенные профессиональные связи, а в США они были никому не известными новичками.Когда в 2009 году у пары родилась дочь Зоя, Евгения постепенно сместила фокус с карьерных амбиций на семью. Семья продолжала жить между двумя странами: в России работали, а в Америке пытались закрепиться в киноиндустрии, хотя больших голливудских проектов так и не случилось.Тайная борьба с болезньюСемейное счастье пары внезапно омрачилось страшным диагнозом. Евгения часто говорила в интервью, что они с мужем мечтают о втором ребенке и даже выбрали имя для будущего малыша. Но все планы разрушила онкология.Около двух лет Евгения Брик боролась с раком, скрывая свое состояние от коллег и общественности. Она продолжала вести активную жизнь, улыбалась на фотографиях и появлялась на публике. Только близкие знали о ее мучительной борьбе с болезнью.В надежде на спасение супруги Тодоровский окончательно перевез семью в США, где Евгения проходила лечение. Во время болезни актриса заметно похудела и коротко подстриглась, но многие принимали это за смену имиджа. Несмотря на все усилия врачей, 10 февраля 2022 года Евгения Брик скончалась в возрасте 40 лет.Новая жизнь вдовцаПосле смерти жены Валерий Тодоровский резко сдал, поседел и закрылся от внешнего мира. Он редко общается с журналистами, ограничиваясь разговорами о профессиональных проектах. Режиссер ушел в работу с головой — это его способ справляться с горем.Он выпустил сериал "Надвое" в 2022 году, посвященный памяти жены. Затем последовали фильм "Воздух" и работа над биографическим проектом о дочери Сталина "Светлана". Тодоровский также преподает во ВГИКе и консультирует театральные постановки.Сплетни о новых романах режиссера регулярно появляются в прессе. То ему приписывают отношения с Сашей Бортич, то с Елизаветой Боярской, то с "таинственной американкой". Однако на апрель 2025 года нет подтвержденных сведений о его личной жизни.Династия Тодоровских: три наследника большого талантаНесмотря на бурную личную жизнь, Валерий Тодоровский смог построить хорошие отношения со всеми своими детьми. 39-летний сын от первого брака Петр пошел по стопам отца, став успешным режиссером после окончания факультета журналистики МГУ. В его портфолио уже есть заметные работы — романтическая комедия "Лавстори" и многосерийный триллер "Полет". У Петра подрастают двое детей — Сергей и Анна.Екатерина Тодоровская (29 лет), также дочь от первого брака, сначала выбрала лингвистику, но киногены взяли свое — сейчас она работает продюсером и делает первые шаги как сценарист. В 2023 году Екатерина трудилась над сериалом "Взрослые", пробуя себя в режиссуре.Сегодня основная забота 62-летнего Тодоровского — 15-летняя Зоя, дочь от брака с Евгенией Брик. Девочка живет с отцом и бабушкой в Лос-Анджелесе. Несмотря на юный возраст, Зоя уже успела сняться в мистическом сериале "ОА", фильме отца "Одесса" и короткометражке "Тинатин". Сейчас она увлеклась музыкой и, по словам режиссера, стала главным смыслом его жизни после потери жены: "Моя жизнь — это Зоя и кино".

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голливуд, россия, лос-анджелес, евгения брик, валерий тодоровский, гитис, вгик