https://ria.ru/20250607/liksutov-2021508726.html

Ликсутов: производство машин и оборудования растет в Москве

Ликсутов: производство машин и оборудования растет в Москве - РИА Новости, 07.06.2025

Ликсутов: производство машин и оборудования растет в Москве

В настоящий момент машиностроительные предприятия столицы выпускают станки, лифты, двигатели, банкоматы, а также другую востребованную и критически значимую... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T15:00:00+03:00

2025-06-07T15:00:00+03:00

2025-06-07T15:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В настоящий момент машиностроительные предприятия столицы выпускают станки, лифты, двигатели, банкоматы, а также другую востребованную и критически значимую продукцию, выпуск таких товаров растет, сообщил заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Столичный машиностроительный комплекс обеспечивает различные отрасли экономики самой необходимой продукцией — от высокотехнологичных средств производства до товаров повседневного использования. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает отрасли всестороннюю поддержку, которая позволяет выводить на рынок инновационные товары и регулярно отмечать рост индекса промпроизводства. Так, по итогам первых четырех месяцев 2025 года выпуск машин и оборудования в столице вырос на 16,5% — компании стали изготавливать больше насосов, подъемников и конвейеров, вентиляторов, оборудования для фильтрования или очистки воды и других изделий", – сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Так, производство центробежных насосов подачи жидкостей выросло более чем на 10%, арматуры для трубопроводов, котлов, цистерн и других емкостей – на 26,8%, производство подъемников и конвейеров увеличилось более чем в пять раз."Сегодня в Москве функционирует более 260 предприятий машиностроительного сектора, которые производят изделия для автомобильной, аэрокосмической, нефтегазовой промышленности, а также энергетики, сельского хозяйства, медицины и других сфер. Создаваемая в городе продукция успешно конкурирует с зарубежными аналогами и завоевывает все большую популярность на внутреннем и внешнем рынках. Так, в январе-апреле компании отгрузили продукции на сумму более 66,1 млрд рублей", – сказал министр правительства столицы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.Например, московское предприятие "Траяна" выпускает конвейерные линии и транспортеры полностью из отечественных материалов. Собственное конструкторское бюро и производство комплектующих позволяет изготавливать конвейеры за 2-3 месяца. Также организация самостоятельно разрабатывает пресс-формы для производства роликов – основного элемента в конструкции рольгангов и роликовых конвейеров.Столичное предприятие "Лазеры и аппаратура" разрабатывает и производит промышленное лазерное оборудование, в частности, станки для пятикоординатной обработки, микрообработки, резки, сварки, наплавки, 3D-печати из металлических порошков.Предприятие "САГА Технологии" имеет статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва". Эта компания изготавливает автоматизированные устройства самообслуживания: банкоматы, паркоматы, валютно-обменные аппараты, билетные аппараты, зарядные станции для электромобилей, промышленные и учебные роботы-манипуляторы, конвейеры, оборудование для маркировки продукции и многое другое.В настоящий момент в столице работают свыше 4,5 тысячи промпредприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в мегаполисе открывают 150 технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов. Промышленникам доступно свыше 20 системных инструментов, которые стимулируют рост объемов производства и создают благоприятную среду для привлечения инвестиций.

https://ria.ru/20250607/odezhda-2021492179.html

https://ria.ru/20250606/moskva-2021322455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов