https://ria.ru/20250607/lekarstva-2021449102.html

Адвокат объяснила, какие лекарства хотят запретить за рулем

Адвокат объяснила, какие лекарства хотят запретить за рулем - РИА Новости, 07.06.2025

Адвокат объяснила, какие лекарства хотят запретить за рулем

Законопроект о введении наказание за управление автомобилем в состоянии лекарственного опьянения одобрен Госдумой в первом чтении. Каких препаратов это коснется РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T02:15:00+03:00

2025-06-07T02:15:00+03:00

2025-06-07T02:15:00+03:00

общество

госдума рф

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здоровье

анастасия яковлева

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лекарства

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Законопроект о введении наказание за управление автомобилем в состоянии лекарственного опьянения одобрен Госдумой в первом чтении. Каких препаратов это коснется и как будут выявлять нарушителей, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.По ее словам, в список несовместимых с управлением транспортным средством препаратов могут попасть седативные, снотворные и противоэпилептические средства, анестетики, а также лекарства, назначаемые при болезни Паркинсона.Наказание будет назначено, если при наличии клинических признаков опьянения в крови водителя будут обнаружены запрещенные лекарственные вещества. Согласно статье 12.8 КоАП, за вождение в состоянии опьянения предусмотрен штраф до 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет."Ответственность водителя наступит при одновременном наличии в организме вещества из реестра и совокупности клинических признаков опьянения, что предполагает изменение действующей процедуры медицинского освидетельствования", — объяснила Яковлева.На данный момент непонятны основания, по которым инспектор ГИБДД сможет заподозрить прием водителем запрещенного препарата, а также нет перечня таких лекарств. Однако впереди еще два чтения, вероятно, к моменту принятия закона многое прояснится, заключила адвокат.

https://ria.ru/20250508/prava-2015721088.html

https://ria.ru/20250505/garazh-2014739521.html

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общество, госдума рф, мка "советник-центр", гибдд мвд рф, здоровье, анастасия яковлева, россия, лекарства, авто