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Адвокат объяснила, какие лекарства хотят запретить за рулем - РИА Новости, 07.06.2025
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02:15 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/lekarstva-2021449102.html
Адвокат объяснила, какие лекарства хотят запретить за рулем
Адвокат объяснила, какие лекарства хотят запретить за рулем - РИА Новости, 07.06.2025
Адвокат объяснила, какие лекарства хотят запретить за рулем
Законопроект о введении наказание за управление автомобилем в состоянии лекарственного опьянения одобрен Госдумой в первом чтении. Каких препаратов это коснется РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T02:15:00+03:00
2025-06-07T02:15:00+03:00
общество
госдума рф
мка "советник-центр"
гибдд мвд рф
здоровье
анастасия яковлева
россия
лекарства
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Законопроект о введении наказание за управление автомобилем в состоянии лекарственного опьянения одобрен Госдумой в первом чтении. Каких препаратов это коснется и как будут выявлять нарушителей, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.По ее словам, в список несовместимых с управлением транспортным средством препаратов могут попасть седативные, снотворные и противоэпилептические средства, анестетики, а также лекарства, назначаемые при болезни Паркинсона.Наказание будет назначено, если при наличии клинических признаков опьянения в крови водителя будут обнаружены запрещенные лекарственные вещества. Согласно статье 12.8 КоАП, за вождение в состоянии опьянения предусмотрен штраф до 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет."Ответственность водителя наступит при одновременном наличии в организме вещества из реестра и совокупности клинических признаков опьянения, что предполагает изменение действующей процедуры медицинского освидетельствования", — объяснила Яковлева.На данный момент непонятны основания, по которым инспектор ГИБДД сможет заподозрить прием водителем запрещенного препарата, а также нет перечня таких лекарств. Однако впереди еще два чтения, вероятно, к моменту принятия закона многое прояснится, заключила адвокат.
https://ria.ru/20250508/prava-2015721088.html
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общество, госдума рф, мка "советник-центр", гибдд мвд рф, здоровье, анастасия яковлева, россия, лекарства, авто
Общество, Госдума РФ, МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР", ГИБДД МВД РФ, Здоровье, Анастасия Яковлева, Россия, Лекарства, Авто
Адвокат объяснила, какие лекарства хотят запретить за рулем

Адвокат Яковлева: в РФ планируют запретить садиться за руль после снотворного

© Pixabay / DarkoStojanovicВодитель автомобиля
Водитель автомобиля - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Pixabay / DarkoStojanovic
Водитель автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Законопроект о введении наказание за управление автомобилем в состоянии лекарственного опьянения одобрен Госдумой в первом чтении. Каких препаратов это коснется и как будут выявлять нарушителей, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
По ее словам, в список несовместимых с управлением транспортным средством препаратов могут попасть седативные, снотворные и противоэпилептические средства, анестетики, а также лекарства, назначаемые при болезни Паркинсона.
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Наказание будет назначено, если при наличии клинических признаков опьянения в крови водителя будут обнаружены запрещенные лекарственные вещества. Согласно статье 12.8 КоАП, за вождение в состоянии опьянения предусмотрен штраф до 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет.
«
"Ответственность водителя наступит при одновременном наличии в организме вещества из реестра и совокупности клинических признаков опьянения, что предполагает изменение действующей процедуры медицинского освидетельствования", — объяснила Яковлева.
На данный момент непонятны основания, по которым инспектор ГИБДД сможет заподозрить прием водителем запрещенного препарата, а также нет перечня таких лекарств. Однако впереди еще два чтения, вероятно, к моменту принятия закона многое прояснится, заключила адвокат.
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ОбществоГосдума РФМКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР"ГИБДД МВД РФЗдоровьеАнастасия ЯковлеваРоссияЛекарстваАвто
 
 
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