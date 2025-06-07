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В Латвии пришли в ярость из-за выпада экономиста в адрес России - РИА Новости, 07.06.2025
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16:42 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/latviya-2021527061.html
В Латвии пришли в ярость из-за выпада экономиста в адрес России
В Латвии пришли в ярость из-за выпада экономиста в адрес России - РИА Новости, 07.06.2025
В Латвии пришли в ярость из-за выпада экономиста в адрес России
Читатели издания Baltus Balss активно обсуждают предложение экономиста и члена совета Латвийской торгово-промышленной палаты Гиртса Рунгайниса закрыть и... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T16:42:00+03:00
2025-06-07T16:42:00+03:00
россия
латвия
дмитрий медведев
юрмала
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Читатели издания Baltus Balss активно обсуждают предложение экономиста и члена совета Латвийской торгово-промышленной палаты Гиртса Рунгайниса закрыть и разобрать железную дорогу в сторону России, поскольку она может упростить якобы возможное нападение России."Дикарей подняли до уровня цивилизации, а &lt;…&gt; они очень быстро деградируют до изначального уровня. Начинается все с памятников, а заканчивается натуральным хозяйствованием", — поделился мнением пользователь."Для начала подобным экономистам следует разобрать свою голову и вытряхнуть мусор. Если после этого желание разбирать железную дорогу сохранится, пусть идет и разбирает. Сам. Ручками. И начинает с перегона на Юрмалу. Можно где-нибудь в районе Иманты — там его озверелые пассажиры сами запинают, чтоб не мучился", — высказался читатель."Все правильно! Железку — в металлолом. Порты сами догниют. "Умная реиндустриализация" с уже уничтоженной системой образования вам не грозит, одни экзамены по математике чего стоят", — заявил другой.Экономист и член совета Латвийской торгово-промышленной палаты Гиртс Рунгайнис заявил, что железная дорога в сторону России не нужна и опасна, поскольку способна "облегчать нападение и продвижение на территории Латвии российских войск", и призвал закрыть и разобрать пути.Ранее латвийский депутат Алексей Росликов на заседании парламента страны раскритиковал притеснение русскоязычных, высказался против их дальнейшей дискриминации в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что "русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское".Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил выступление Росликова, отметив, что "приличные люди" все доходчиво и по-русски объяснили "махровым русофобам". В Кремле назвали отрадным, что "проявления голоса разума возникают даже в прибалтийских государствах".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, латвия, дмитрий медведев, юрмала
Россия, Латвия, Дмитрий Медведев, Юрмала

В Латвии пришли в ярость из-за выпада экономиста в адрес России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастник церемонии возложения цветов в день памяти легионеров СС в Риге с латвийским флагом.
Участник церемонии возложения цветов в день памяти легионеров СС в Риге с латвийским флагом. - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Участник церемонии возложения цветов в день памяти легионеров СС в Риге с латвийским флагом.. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Читатели издания Baltus Balss активно обсуждают предложение экономиста и члена совета Латвийской торгово-промышленной палаты Гиртса Рунгайниса закрыть и разобрать железную дорогу в сторону России, поскольку она может упростить якобы возможное нападение России.
"Дикарей подняли до уровня цивилизации, а <…> они очень быстро деградируют до изначального уровня. Начинается все с памятников, а заканчивается натуральным хозяйствованием", — поделился мнением пользователь.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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"Для начала подобным экономистам следует разобрать свою голову и вытряхнуть мусор. Если после этого желание разбирать железную дорогу сохранится, пусть идет и разбирает. Сам. Ручками. И начинает с перегона на Юрмалу. Можно где-нибудь в районе Иманты — там его озверелые пассажиры сами запинают, чтоб не мучился", — высказался читатель.
"Все правильно! Железку — в металлолом. Порты сами догниют. "Умная реиндустриализация" с уже уничтоженной системой образования вам не грозит, одни экзамены по математике чего стоят", — заявил другой.
Экономист и член совета Латвийской торгово-промышленной палаты Гиртс Рунгайнис заявил, что железная дорога в сторону России не нужна и опасна, поскольку способна "облегчать нападение и продвижение на территории Латвии российских войск", и призвал закрыть и разобрать пути.
Ранее латвийский депутат Алексей Росликов на заседании парламента страны раскритиковал притеснение русскоязычных, высказался против их дальнейшей дискриминации в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что "русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское".
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил выступление Росликова, отметив, что "приличные люди" все доходчиво и по-русски объяснили "махровым русофобам". В Кремле назвали отрадным, что "проявления голоса разума возникают даже в прибалтийских государствах".
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Депутат сейма Латвии Алексей Росликов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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РоссияЛатвияДмитрий МедведевЮрмала
 
 
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