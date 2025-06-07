https://ria.ru/20250607/krym-2021554467.html
В Крыму вновь объявили ракетную опасность
В Крыму вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.06.2025
В Крыму вновь объявили ракетную опасность
Ракетная опасность второй раз за субботу объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T19:58:00+03:00
2025-06-07T19:58:00+03:00
2025-06-07T19:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Ракетная опасность второй раз за субботу объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении. Первый раз сигнал об опасности продлился около часа.
https://ria.ru/20250607/frantsija-2021512241.html
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республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Крыму вновь объявили ракетную опасность
В Крыму второй раз за субботу объявили ракетную опасность