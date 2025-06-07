https://ria.ru/20250607/kotyata-2021525877.html
Турецкий телеведущий в прямом эфире показал котят, ищущих дом
Турецкий телеведущий в прямом эфире показал котят, ищущих дом - РИА Новости, 07.06.2025
Турецкий телеведущий в прямом эфире показал котят, ищущих дом
Ведущий турецкого телеканала TYT завершил новостной выпуск сообщением о том, что кошка Лейла, которая живет в студии, родила пятерых котят, им срочно нужны... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T16:26:00+03:00
2025-06-07T16:26:00+03:00
2025-06-07T17:24:00+03:00
турция
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котята
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СТАМБУЛ, 7 июн - РИА Новости. Ведущий турецкого телеканала TYT завершил новостной выпуск сообщением о том, что кошка Лейла, которая живет в студии, родила пятерых котят, им срочно нужны хозяева. "Закончим выпуск новостей сообщением о том, что наша девочка Лейла родила пятерых озорных котят. Мы как следует кормили их мать, она их тоже хорошо кормила и, как видите, они уже не могут стоять на месте", - сообщил ведущий Эмре Буга, еле удерживая вместе пятерых котят на столе. По его словам, котятам еще не придумали имена, и они ищут новых хозяев. "В этот праздничный день мы хотим найти хозяев для котят, конечно, при соблюдении ряда условий - необходимо будет стерилизовать котят, сделать все необходимые прививки и обещать хороший уход. Можете связаться с нами через все возможные платформы соцсетей", - сообщил ведущий в эфире выпуска, опубликованного в день Курбан-байрама.
https://ria.ru/20250312/novorossijsk-2004611285.html
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Ведущий телеканала TYT: "Живущая в студии кошка Лейла родила пятерых котят, им срочно нужны хозяева"
Ведущий турецкого телеканала TYT завершил новостной выпуск неожиданным сообщением: живущая в их студии кошка Лейла родила пятерых котят, и им срочно нужны хозяева. От потенциальных хозяев требуется хороший уход, прививки и стерилизация пушистиков.
2025-06-07T16:26
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, в мире, котята
Турецкий телеведущий в прямом эфире показал котят, ищущих дом
Ведущий турецкого ТВ в прямом эфире попросил забрать котят кошки телеканала TYT
СТАМБУЛ, 7 июн - РИА Новости. Ведущий турецкого телеканала TYT завершил новостной выпуск сообщением о том, что кошка Лейла, которая живет в студии, родила пятерых котят, им срочно нужны хозяева.
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"Закончим выпуск новостей сообщением о том, что наша девочка Лейла родила пятерых озорных котят. Мы как следует кормили их мать, она их тоже хорошо кормила и, как видите, они уже не могут стоять на месте", - сообщил ведущий Эмре Буга, еле удерживая вместе пятерых котят на столе.
По его словам, котятам еще не придумали имена, и они ищут новых хозяев.
"В этот праздничный день мы хотим найти хозяев для котят, конечно, при соблюдении ряда условий - необходимо будет стерилизовать котят, сделать все необходимые прививки и обещать хороший уход. Можете связаться с нами через все возможные платформы соцсетей", - сообщил ведущий в эфире выпуска, опубликованного в день Курбан-байрама.