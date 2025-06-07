Рейтинг@Mail.ru
Турецкий телеведущий в прямом эфире показал котят, ищущих дом - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 07.06.2025 (обновлено: 17:24 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/kotyata-2021525877.html
Турецкий телеведущий в прямом эфире показал котят, ищущих дом
Турецкий телеведущий в прямом эфире показал котят, ищущих дом - РИА Новости, 07.06.2025
Турецкий телеведущий в прямом эфире показал котят, ищущих дом
Ведущий турецкого телеканала TYT завершил новостной выпуск сообщением о том, что кошка Лейла, которая живет в студии, родила пятерых котят, им срочно нужны... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T16:26:00+03:00
2025-06-07T17:24:00+03:00
турция
в мире
котята
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021531985_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e97112f04f2a174408214ed1ecc960a3.jpg
СТАМБУЛ, 7 июн - РИА Новости. Ведущий турецкого телеканала TYT завершил новостной выпуск сообщением о том, что кошка Лейла, которая живет в студии, родила пятерых котят, им срочно нужны хозяева. "Закончим выпуск новостей сообщением о том, что наша девочка Лейла родила пятерых озорных котят. Мы как следует кормили их мать, она их тоже хорошо кормила и, как видите, они уже не могут стоять на месте", - сообщил ведущий Эмре Буга, еле удерживая вместе пятерых котят на столе. По его словам, котятам еще не придумали имена, и они ищут новых хозяев. "В этот праздничный день мы хотим найти хозяев для котят, конечно, при соблюдении ряда условий - необходимо будет стерилизовать котят, сделать все необходимые прививки и обещать хороший уход. Можете связаться с нами через все возможные платформы соцсетей", - сообщил ведущий в эфире выпуска, опубликованного в день Курбан-байрама.
https://ria.ru/20250312/novorossijsk-2004611285.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ведущий телеканала TYT: "Живущая в студии кошка Лейла родила пятерых котят, им срочно нужны хозяева"
Ведущий турецкого телеканала TYT завершил новостной выпуск неожиданным сообщением: живущая в их студии кошка Лейла родила пятерых котят, и им срочно нужны хозяева. От потенциальных хозяев требуется хороший уход, прививки и стерилизация пушистиков.
2025-06-07T16:26
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021531985_183:0:1623:1080_1920x0_80_0_0_f0bd5823dcc83f1c4e3ef7217a90c4eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, в мире, котята
Турция, В мире, котята
Турецкий телеведущий в прямом эфире показал котят, ищущих дом

Ведущий турецкого ТВ в прямом эфире попросил забрать котят кошки телеканала TYT

Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 7 июн - РИА Новости. Ведущий турецкого телеканала TYT завершил новостной выпуск сообщением о том, что кошка Лейла, которая живет в студии, родила пятерых котят, им срочно нужны хозяева.
«
"Закончим выпуск новостей сообщением о том, что наша девочка Лейла родила пятерых озорных котят. Мы как следует кормили их мать, она их тоже хорошо кормила и, как видите, они уже не могут стоять на месте", - сообщил ведущий Эмре Буга, еле удерживая вместе пятерых котят на столе.
По его словам, котятам еще не придумали имена, и они ищут новых хозяев.
"В этот праздничный день мы хотим найти хозяев для котят, конечно, при соблюдении ряда условий - необходимо будет стерилизовать котят, сделать все необходимые прививки и обещать хороший уход. Можете связаться с нами через все возможные платформы соцсетей", - сообщил ведущий в эфире выпуска, опубликованного в день Курбан-байрама.
Кот из Стамбула, спрятавшийся на российском корабле - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Стамбульский кот спрятался на корабле и зайцем доплыл до Новороссийска
12 марта, 19:52
 
ТурцияВ мирекотята
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала