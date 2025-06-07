https://ria.ru/20250607/kotyata-2021525877.html

Турецкий телеведущий в прямом эфире показал котят, ищущих дом

Турецкий телеведущий в прямом эфире показал котят, ищущих дом - РИА Новости, 07.06.2025

Турецкий телеведущий в прямом эфире показал котят, ищущих дом

Ведущий турецкого телеканала TYT завершил новостной выпуск сообщением о том, что кошка Лейла, которая живет в студии, родила пятерых котят, им срочно нужны... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T16:26:00+03:00

2025-06-07T16:26:00+03:00

2025-06-07T17:24:00+03:00

турция

в мире

котята

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СТАМБУЛ, 7 июн - РИА Новости. Ведущий турецкого телеканала TYT завершил новостной выпуск сообщением о том, что кошка Лейла, которая живет в студии, родила пятерых котят, им срочно нужны хозяева. "Закончим выпуск новостей сообщением о том, что наша девочка Лейла родила пятерых озорных котят. Мы как следует кормили их мать, она их тоже хорошо кормила и, как видите, они уже не могут стоять на месте", - сообщил ведущий Эмре Буга, еле удерживая вместе пятерых котят на столе. По его словам, котятам еще не придумали имена, и они ищут новых хозяев. "В этот праздничный день мы хотим найти хозяев для котят, конечно, при соблюдении ряда условий - необходимо будет стерилизовать котят, сделать все необходимые прививки и обещать хороший уход. Можете связаться с нами через все возможные платформы соцсетей", - сообщил ведущий в эфире выпуска, опубликованного в день Курбан-байрама.

https://ria.ru/20250312/novorossijsk-2004611285.html

турция

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Наталья Макарова

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Ведущий телеканала TYT: "Живущая в студии кошка Лейла родила пятерых котят, им срочно нужны хозяева" Ведущий турецкого телеканала TYT завершил новостной выпуск неожиданным сообщением: живущая в их студии кошка Лейла родила пятерых котят, и им срочно нужны хозяева. От потенциальных хозяев требуется хороший уход, прививки и стерилизация пушистиков. 2025-06-07T16:26 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, в мире, котята