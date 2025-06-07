https://ria.ru/20250607/kosmos-2021450322.html

В НАСА рассказали о планах полета корабля Starliner к МКС

В НАСА рассказали о планах полета корабля Starliner к МКС - РИА Новости, 07.06.2025

В НАСА рассказали о планах полета корабля Starliner к МКС

Новый полет к МКС космического корабля Starliner производства американского промышленного концерна Boeing может состояться на ранее начала 2026 года из-за... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T00:33:00+03:00

2025-06-07T00:33:00+03:00

2025-06-07T01:03:00+03:00

наука

космос - риа наука

сша

земля

флорида

дональд трамп

илон маск

наса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950766576_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4721dcd17c8f45af7e5bb294d85438fb.jpg

ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Новый полет к МКС космического корабля Starliner производства американского промышленного концерна Boeing может состояться на ранее начала 2026 года из-за необходимости устранения технических трудностей и получения сертификации, сообщили в НАСА. "Самый ранний полет Starliner к Международной космической станции возможен в начале 2026 года, ожидая сертификации системы и решения технических трудностей Starliner. Агентство все еще оценивает, пройдет ли следующий полет Starliner в конфигурации экипажа или груза", - говорится в заявлении ведомства. Указывается, что американские астронавты проходят тренировки для выполнения миссии в составе экипажа космического корабля Starliner, однако в агентстве продолжают оценивать будущие планы в отношении борта. "Тем не менее, агентство пока не назначило полный экипаж Starliner-1 для целенаправленной подготовки. Мы поделимся дополнительной информацией о конфигурации следующего полета, сроках и экипаже по мере продвижения работы по сертификации Starliner для регулярных полетов с ротацией экипажа", - добавили в НАСА. Астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор стали первым испытательным экипажем нового корабля Boeing Starliner, они прибыли на станцию 6 июня 2024 года. Планировалось, что их миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Лишь 19 марта 2025 года космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, в рамках миссии по возвращению на Землю астронавтов успешно приводнился у побережья Флориды.Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Boeing рассматривала возможность продажи своего космического бизнеса, включая операции по поддержке Международной космической станции, из-за финансовых проблем.Сообщение НАСА о возможных сроках нового запуска Starliner прозвучало на фоне угрозы американского предпринимателя Илона Маска начать вывод из эксплуатации космического корабля Dragon на фоне публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Маск сначала пообещал немедленно начать вывод корабля Dragon от компании SpaceX из эксплуатации, однако позднее в ответ на совет пользователя соцсети X "остыть" сообщил, что не станет выводить из эксплуатации Dragon.В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который бизнесмен во вторник назвал "отвратительной мерзостью", призвав затем "убить" документ. Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Предприниматель также публично поддержал идею импичмента Трампа. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.

https://ria.ru/20250606/nasa-2021213145.html

https://ria.ru/20250408/roskosmos-2009996569.html

сша

земля

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, сша, земля, флорида, дональд трамп, илон маск, наса, spacex, tesla motors