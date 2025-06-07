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В НАСА рассказали о планах полета корабля Starliner к МКС - РИА Новости, 07.06.2025
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Наука
 
00:33 07.06.2025 (обновлено: 01:03 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/kosmos-2021450322.html
В НАСА рассказали о планах полета корабля Starliner к МКС
В НАСА рассказали о планах полета корабля Starliner к МКС - РИА Новости, 07.06.2025
В НАСА рассказали о планах полета корабля Starliner к МКС
Новый полет к МКС космического корабля Starliner производства американского промышленного концерна Boeing может состояться на ранее начала 2026 года из-за... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T00:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Новый полет к МКС космического корабля Starliner производства американского промышленного концерна Boeing может состояться на ранее начала 2026 года из-за необходимости устранения технических трудностей и получения сертификации, сообщили в НАСА. "Самый ранний полет Starliner к Международной космической станции возможен в начале 2026 года, ожидая сертификации системы и решения технических трудностей Starliner. Агентство все еще оценивает, пройдет ли следующий полет Starliner в конфигурации экипажа или груза", - говорится в заявлении ведомства. Указывается, что американские астронавты проходят тренировки для выполнения миссии в составе экипажа космического корабля Starliner, однако в агентстве продолжают оценивать будущие планы в отношении борта. "Тем не менее, агентство пока не назначило полный экипаж Starliner-1 для целенаправленной подготовки. Мы поделимся дополнительной информацией о конфигурации следующего полета, сроках и экипаже по мере продвижения работы по сертификации Starliner для регулярных полетов с ротацией экипажа", - добавили в НАСА. Астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор стали первым испытательным экипажем нового корабля Boeing Starliner, они прибыли на станцию 6 июня 2024 года. Планировалось, что их миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Лишь 19 марта 2025 года космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, в рамках миссии по возвращению на Землю астронавтов успешно приводнился у побережья Флориды.Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Boeing рассматривала возможность продажи своего космического бизнеса, включая операции по поддержке Международной космической станции, из-за финансовых проблем.Сообщение НАСА о возможных сроках нового запуска Starliner прозвучало на фоне угрозы американского предпринимателя Илона Маска начать вывод из эксплуатации космического корабля Dragon на фоне публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Маск сначала пообещал немедленно начать вывод корабля Dragon от компании SpaceX из эксплуатации, однако позднее в ответ на совет пользователя соцсети X "остыть" сообщил, что не станет выводить из эксплуатации Dragon.В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который бизнесмен во вторник назвал "отвратительной мерзостью", призвав затем "убить" документ. Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Предприниматель также публично поддержал идею импичмента Трампа. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
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космос - риа наука, сша, земля, флорида, дональд трамп, илон маск, наса, spacex, tesla motors
Наука, Космос - РИА Наука, США, Земля, Флорида, Дональд Трамп, Илон Маск, НАСА, SpaceX, Tesla motors
В НАСА рассказали о планах полета корабля Starliner к МКС

Новый полет Starliner к МКС может состояться на ранее начала 2026 года

© AP Photo / John RaouxРакета-носитель Atlas V стартует с кораблем Starliner компании Boeing во Флориде
Ракета-носитель Atlas V стартует с кораблем Starliner компании Boeing во Флориде - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / John Raoux
Ракета-носитель Atlas V стартует с кораблем Starliner компании Boeing во Флориде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Новый полет к МКС космического корабля Starliner производства американского промышленного концерна Boeing может состояться на ранее начала 2026 года из-за необходимости устранения технических трудностей и получения сертификации, сообщили в НАСА.
"Самый ранний полет Starliner к Международной космической станции возможен в начале 2026 года, ожидая сертификации системы и решения технических трудностей Starliner. Агентство все еще оценивает, пройдет ли следующий полет Starliner в конфигурации экипажа или груза", - говорится в заявлении ведомства.
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Указывается, что американские астронавты проходят тренировки для выполнения миссии в составе экипажа космического корабля Starliner, однако в агентстве продолжают оценивать будущие планы в отношении борта.
"Тем не менее, агентство пока не назначило полный экипаж Starliner-1 для целенаправленной подготовки. Мы поделимся дополнительной информацией о конфигурации следующего полета, сроках и экипаже по мере продвижения работы по сертификации Starliner для регулярных полетов с ротацией экипажа", - добавили в НАСА.
Астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор стали первым испытательным экипажем нового корабля Boeing Starliner, они прибыли на станцию 6 июня 2024 года. Планировалось, что их миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Лишь 19 марта 2025 года космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, в рамках миссии по возвращению на Землю астронавтов успешно приводнился у побережья Флориды.
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Boeing рассматривала возможность продажи своего космического бизнеса, включая операции по поддержке Международной космической станции, из-за финансовых проблем.
Сообщение НАСА о возможных сроках нового запуска Starliner прозвучало на фоне угрозы американского предпринимателя Илона Маска начать вывод из эксплуатации космического корабля Dragon на фоне публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Маск сначала пообещал немедленно начать вывод корабля Dragon от компании SpaceX из эксплуатации, однако позднее в ответ на совет пользователя соцсети X "остыть" сообщил, что не станет выводить из эксплуатации Dragon.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который бизнесмен во вторник назвал "отвратительной мерзостью", призвав затем "убить" документ. Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Предприниматель также публично поддержал идею импичмента Трампа. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
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