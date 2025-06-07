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Осужденные боевики ВСУ находятся на особом контроле в колонии - РИА Новости, 07.06.2025
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03:51 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/koloniya-2021459500.html
Осужденные боевики ВСУ находятся на особом контроле в колонии
Осужденные боевики ВСУ находятся на особом контроле в колонии - РИА Новости, 07.06.2025
Осужденные боевики ВСУ находятся на особом контроле в колонии
Осужденные за преступления боевики ВСУ, отбывающие наказание в колонии особого режима, состоят на особом контроле в исправительном учреждении, рассказал РИА... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T03:51:00+03:00
2025-06-07T03:51:00+03:00
россия
украина
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОРДОВИЯ, 7 июн - РИА Новости. Осужденные за преступления боевики ВСУ, отбывающие наказание в колонии особого режима, состоят на особом контроле в исправительном учреждении, рассказал РИА Новости старший оперуполномоченный ФСИН России, служащий в колонии. "В нашем учреждении содержится семь осужденных граждан Украины, которые осуждены за военные преступления… они состоят на особым контроле, как у нас в учреждении, так и у руководства ФСИН, они осуждены за военные преступления, они подготовлены в военном отношении, поэтому они находятся на особым контроле", - сказал собеседник агентства. По его словам, несмотря на то, что они осуждены за военные преступления, отношение со стороны сотрудников к ним такое же, как и остальным заключенным.
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россия, украина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Украина, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Осужденные боевики ВСУ находятся на особом контроле в колонии

Осужденные за военные преступления боевики ВСУ находятся на особом контроле

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН России
Сотрудник ФСИН России - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник ФСИН России. Архивное фото
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МОРДОВИЯ, 7 июн - РИА Новости. Осужденные за преступления боевики ВСУ, отбывающие наказание в колонии особого режима, состоят на особом контроле в исправительном учреждении, рассказал РИА Новости старший оперуполномоченный ФСИН России, служащий в колонии.
"В нашем учреждении содержится семь осужденных граждан Украины, которые осуждены за военные преступления… они состоят на особым контроле, как у нас в учреждении, так и у руководства ФСИН, они осуждены за военные преступления, они подготовлены в военном отношении, поэтому они находятся на особым контроле", - сказал собеседник агентства.
По его словам, несмотря на то, что они осуждены за военные преступления, отношение со стороны сотрудников к ним такое же, как и остальным заключенным.
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