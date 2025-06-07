https://ria.ru/20250607/kollektory-2021485242.html

Приставы смогут получать данные о звонках коллекторов

Приставы смогут получать данные о звонках коллекторов - РИА Новости, 07.06.2025

Приставы смогут получать данные о звонках коллекторов

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) получать от операторов связи информацию для проверки... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T11:47:00+03:00

2025-06-07T11:47:00+03:00

2025-06-07T11:49:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) получать от операторов связи информацию для проверки сведений о нарушениях коллекторов при общении с должниками, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Документ разработан в соответствии с поручением Владимира Путина в сфере контроля за деятельностью юрлиц-коллекторов. Он устанавливает особенности рассмотрения заявлений о нарушении правил при возврате просроченной задолженности с использованием телефонной связи.Законом создается система информационного взаимодействия ФССП с кредиторами, операторами связи и бюро кредитных историй (БКИ), чтобы обеспечить гражданам возможность дистанционно подать заявление о нарушениях в процессе взыскания просроченной задолженности. Речь идет о нарушениях, допущенных посредством мобильной связи, пояснял первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Он отмечал, что по статистике это более двух третей всех нарушений в этой сфере.Согласно сопровождающим документам, при телефонных звонках или направлении смс-сообщений нарушаются временные и количественные ограничения (звонки в ночное время, автодозвон); осуществляется неправомерное взаимодействие с третьими лицами без их согласия (звонки на работу, соседям, родителям) Причем в отдельных случаях подобные действия блокируют работу социальных учреждений или государственных органов.Теперь в целях проверки заявлений о подобных нарушениях ФССП вправе запросить и получить у кредиторов или их представителей, коллекторских агентств, информацию о способах взаимодействия с должником и используемых при этом телефонных номерах; у операторов связи - сведения о звонках; в Центральном каталоге кредитных историй - о БКИ, где хранится кредитная история должника; а у самих БКИ – кредитный отчет.Запросы и ответы на них будут направляться по системе межведомственного электронного взаимодействия при технической возможности, а если ее нет, то в бумажном виде.Кроме того, согласно документу, граждане смогут направить заявление в ФССП о нарушениях коллекторов также через портал "Госуслуги", но эта норма заработает через 180 дней после вступления закона в силу. Также определяются сведения, которые должны быть в таком заявлении, а также перечень прилагаемых к нему документов. Заявление, в частности, должно в обязательном порядке содержать ИНН или СНИЛС, чтобы максимально точно идентифицировать заявителя, пояснял Бахарев.Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Особенности рассмотрения заявлений о нарушении правил коллекторской деятельности с использованием телефонной связи будут вводиться постепенно. Большинство из них начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу.

https://ria.ru/20250430/kollektory-2014229210.html

https://ria.ru/20250201/sber-1996790348.html

https://ria.ru/20241228/dolgi-1991784081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин