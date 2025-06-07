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Приставы смогут получать данные о звонках коллекторов - РИА Новости, 07.06.2025
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11:47 07.06.2025 (обновлено: 11:49 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/kollektory-2021485242.html
Приставы смогут получать данные о звонках коллекторов
Приставы смогут получать данные о звонках коллекторов - РИА Новости, 07.06.2025
Приставы смогут получать данные о звонках коллекторов
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) получать от операторов связи информацию для проверки... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:47:00+03:00
2025-06-07T11:49:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) получать от операторов связи информацию для проверки сведений о нарушениях коллекторов при общении с должниками, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Документ разработан в соответствии с поручением Владимира Путина в сфере контроля за деятельностью юрлиц-коллекторов. Он устанавливает особенности рассмотрения заявлений о нарушении правил при возврате просроченной задолженности с использованием телефонной связи.Законом создается система информационного взаимодействия ФССП с кредиторами, операторами связи и бюро кредитных историй (БКИ), чтобы обеспечить гражданам возможность дистанционно подать заявление о нарушениях в процессе взыскания просроченной задолженности. Речь идет о нарушениях, допущенных посредством мобильной связи, пояснял первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Он отмечал, что по статистике это более двух третей всех нарушений в этой сфере.Согласно сопровождающим документам, при телефонных звонках или направлении смс-сообщений нарушаются временные и количественные ограничения (звонки в ночное время, автодозвон); осуществляется неправомерное взаимодействие с третьими лицами без их согласия (звонки на работу, соседям, родителям) Причем в отдельных случаях подобные действия блокируют работу социальных учреждений или государственных органов.Теперь в целях проверки заявлений о подобных нарушениях ФССП вправе запросить и получить у кредиторов или их представителей, коллекторских агентств, информацию о способах взаимодействия с должником и используемых при этом телефонных номерах; у операторов связи - сведения о звонках; в Центральном каталоге кредитных историй - о БКИ, где хранится кредитная история должника; а у самих БКИ – кредитный отчет.Запросы и ответы на них будут направляться по системе межведомственного электронного взаимодействия при технической возможности, а если ее нет, то в бумажном виде.Кроме того, согласно документу, граждане смогут направить заявление в ФССП о нарушениях коллекторов также через портал "Госуслуги", но эта норма заработает через 180 дней после вступления закона в силу. Также определяются сведения, которые должны быть в таком заявлении, а также перечень прилагаемых к нему документов. Заявление, в частности, должно в обязательном порядке содержать ИНН или СНИЛС, чтобы максимально точно идентифицировать заявителя, пояснял Бахарев.Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Особенности рассмотрения заявлений о нарушении правил коллекторской деятельности с использованием телефонной связи будут вводиться постепенно. Большинство из них начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу.
https://ria.ru/20250430/kollektory-2014229210.html
https://ria.ru/20250201/sber-1996790348.html
https://ria.ru/20241228/dolgi-1991784081.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Приставы смогут получать данные о звонках коллекторов

Приставам разрешили получать от операторов связи данные о звонках коллекторов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) получать от операторов связи информацию для проверки сведений о нарушениях коллекторов при общении с должниками, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ разработан в соответствии с поручением Владимира Путина в сфере контроля за деятельностью юрлиц-коллекторов. Он устанавливает особенности рассмотрения заявлений о нарушении правил при возврате просроченной задолженности с использованием телефонной связи.
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Законом создается система информационного взаимодействия ФССП с кредиторами, операторами связи и бюро кредитных историй (БКИ), чтобы обеспечить гражданам возможность дистанционно подать заявление о нарушениях в процессе взыскания просроченной задолженности. Речь идет о нарушениях, допущенных посредством мобильной связи, пояснял первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Он отмечал, что по статистике это более двух третей всех нарушений в этой сфере.
Согласно сопровождающим документам, при телефонных звонках или направлении смс-сообщений нарушаются временные и количественные ограничения (звонки в ночное время, автодозвон); осуществляется неправомерное взаимодействие с третьими лицами без их согласия (звонки на работу, соседям, родителям) Причем в отдельных случаях подобные действия блокируют работу социальных учреждений или государственных органов.
Теперь в целях проверки заявлений о подобных нарушениях ФССП вправе запросить и получить у кредиторов или их представителей, коллекторских агентств, информацию о способах взаимодействия с должником и используемых при этом телефонных номерах; у операторов связи - сведения о звонках; в Центральном каталоге кредитных историй - о БКИ, где хранится кредитная история должника; а у самих БКИ – кредитный отчет.
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Запросы и ответы на них будут направляться по системе межведомственного электронного взаимодействия при технической возможности, а если ее нет, то в бумажном виде.
Кроме того, согласно документу, граждане смогут направить заявление в ФССП о нарушениях коллекторов также через портал "Госуслуги", но эта норма заработает через 180 дней после вступления закона в силу. Также определяются сведения, которые должны быть в таком заявлении, а также перечень прилагаемых к нему документов. Заявление, в частности, должно в обязательном порядке содержать ИНН или СНИЛС, чтобы максимально точно идентифицировать заявителя, пояснял Бахарев.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Особенности рассмотрения заявлений о нарушении правил коллекторской деятельности с использованием телефонной связи будут вводиться постепенно. Большинство из них начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу.
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