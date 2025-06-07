https://ria.ru/20250607/kndr-2021459348.html
Основные сайты КНДР стали недоступны
Основные сайты КНДР стали недоступны - РИА Новости, 07.06.2025
Основные сайты КНДР стали недоступны
Основные новостные сайты КНДР и интернет-сайт министерства иностранных дел в настоящее время недоступны, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T03:45:00+03:00
2025-06-07T03:45:00+03:00
2025-06-07T03:47:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143700/49/1437004990_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_e8c68c25e7b6683bf5fa347c1ce3ebcd.jpg
СЕУЛ, 7 июн - РИА Новости. Основные новостные сайты КНДР и интернет-сайт министерства иностранных дел в настоящее время недоступны, убедился корреспондент РИА Новости. По состоянию на 9.35 (3.35 мск) не открывались сайты Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), радио "Голос Кореи", газеты "Нодон Синмун", сайт МИД КНДР и ряд других. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на эксперта, в КНДР якобы произошел сбой в работе Интернета, хотя причина пока неясна, и это, скорее всего, внутренняя проблема, а не результат кибератаки.
https://ria.ru/20250129/kiberataka-1996199922.html
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143700/49/1437004990_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_4046d5d1783b7834786186af03ca15fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея)
В мире, КНДР (Северная Корея)
Основные сайты КНДР стали недоступны
Основные новостные страницы КНДР и интернет-сайт МИД недоступны