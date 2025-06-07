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Основные сайты КНДР стали недоступны - РИА Новости, 07.06.2025
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03:45 07.06.2025 (обновлено: 03:47 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/kndr-2021459348.html
Основные сайты КНДР стали недоступны
Основные сайты КНДР стали недоступны - РИА Новости, 07.06.2025
Основные сайты КНДР стали недоступны
Основные новостные сайты КНДР и интернет-сайт министерства иностранных дел в настоящее время недоступны, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T03:45:00+03:00
2025-06-07T03:47:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 7 июн - РИА Новости. Основные новостные сайты КНДР и интернет-сайт министерства иностранных дел в настоящее время недоступны, убедился корреспондент РИА Новости. По состоянию на 9.35 (3.35 мск) не открывались сайты Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), радио "Голос Кореи", газеты "Нодон Синмун", сайт МИД КНДР и ряд других. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на эксперта, в КНДР якобы произошел сбой в работе Интернета, хотя причина пока неясна, и это, скорее всего, внутренняя проблема, а не результат кибератаки.
https://ria.ru/20250129/kiberataka-1996199922.html
кндр (северная корея)
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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96
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353
60
в мире, кндр (северная корея)
В мире, КНДР (Северная Корея)
Основные сайты КНДР стали недоступны

Основные новостные страницы КНДР и интернет-сайт МИД недоступны

© РИА Новости / Мария Сидибе | Перейти в медиабанкВид на Пхеньян с одного из современных высотных зданий города
Вид на Пхеньян с одного из современных высотных зданий города - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Мария Сидибе
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Вид на Пхеньян с одного из современных высотных зданий города. Архивное фото
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СЕУЛ, 7 июн - РИА Новости. Основные новостные сайты КНДР и интернет-сайт министерства иностранных дел в настоящее время недоступны, убедился корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 9.35 (3.35 мск) не открывались сайты Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), радио "Голос Кореи", газеты "Нодон Синмун", сайт МИД КНДР и ряд других.
Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на эксперта, в КНДР якобы произошел сбой в работе Интернета, хотя причина пока неясна, и это, скорее всего, внутренняя проблема, а не результат кибератаки.
Компания Google - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Google обвинил хакеров из России, КНР и КНДР в кибератаках, пишет WSJ
29 января, 19:50
 
В миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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