https://ria.ru/20250607/kndr-2021459348.html

Основные сайты КНДР стали недоступны

Основные сайты КНДР стали недоступны - РИА Новости, 07.06.2025

Основные сайты КНДР стали недоступны

Основные новостные сайты КНДР и интернет-сайт министерства иностранных дел в настоящее время недоступны, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T03:45:00+03:00

2025-06-07T03:45:00+03:00

2025-06-07T03:47:00+03:00

в мире

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 7 июн - РИА Новости. Основные новостные сайты КНДР и интернет-сайт министерства иностранных дел в настоящее время недоступны, убедился корреспондент РИА Новости. По состоянию на 9.35 (3.35 мск) не открывались сайты Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), радио "Голос Кореи", газеты "Нодон Синмун", сайт МИД КНДР и ряд других. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на эксперта, в КНДР якобы произошел сбой в работе Интернета, хотя причина пока неясна, и это, скорее всего, внутренняя проблема, а не результат кибератаки.

https://ria.ru/20250129/kiberataka-1996199922.html

кндр (северная корея)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кндр (северная корея)