https://ria.ru/20250607/kitay-2021573056.html

Лишь 56 стран в первом квартале торговали больше с США, чем с Китаем

Лишь 56 стран в первом квартале торговали больше с США, чем с Китаем - РИА Новости, 07.06.2025

Лишь 56 стран в первом квартале торговали больше с США, чем с Китаем

Лишь 56 государств и юрисдикций в первом квартале торговала больше с США, чем с Китаем, а товарооборот 145 экономик был выше с Поднебесной, следует из анализа... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T23:15:00+03:00

2025-06-07T23:15:00+03:00

2025-06-07T23:18:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лишь 56 государств и юрисдикций в первом квартале торговала больше с США, чем с Китаем, а товарооборот 145 экономик был выше с Поднебесной, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы и китайской таможни. Агентство изучило торговлю Китая и США с 201 экономикой мира. Среди них больше торговали со Штатами, чем с Китаем, в первом квартале 56 юрисдикций. Их товарооборот с США составил 891,1 миллиарда долларов. В то же время с Китаем они наторговали всего на 291,1 миллиарда долларов. Основными торговыми партнерами американцев были Мексика, Канада, Швейцария, Ирландия и Германия. В то же время с Поднебесной товарооборот был больше, чем с США, у 146 стран и юрисдикций. Они с Китаем продали друг другу товаров на 961,5 миллиарда долларов, при этом их объем торговли со Штатами составил 445,2 миллиарда. Основными партнерами Китая были Гонконг, Южная Корея, Япония и Вьетнам. При этом в первом квартале семь стран перешли в "китайский лагерь": если еще в январе-марте прошлого года Аргентина, Латвия, Монако, Панама, Суринам, ЦАР и Эсватини больше торговали с американцами, то теперь с китайцами. Противоположная ситуация сложилась у Индии, Иордании, Испании и Швейцарии. В целом торговля США в первом квартале выросла на 5,3% в годовом выражении, составив 1,3 триллиона долларов. В то же время Китай сократил торговлю с миром на 1,3% - до 1,4 триллиона долларов.

https://ria.ru/20250607/ssha-2021496198.html

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китай, сша, швейцария, в мире