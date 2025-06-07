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Лишь 56 стран в первом квартале торговали больше с США, чем с Китаем - РИА Новости, 07.06.2025
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23:15 07.06.2025 (обновлено: 23:18 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/kitay-2021573056.html
Лишь 56 стран в первом квартале торговали больше с США, чем с Китаем
Лишь 56 стран в первом квартале торговали больше с США, чем с Китаем - РИА Новости, 07.06.2025
Лишь 56 стран в первом квартале торговали больше с США, чем с Китаем
Лишь 56 государств и юрисдикций в первом квартале торговала больше с США, чем с Китаем, а товарооборот 145 экономик был выше с Поднебесной, следует из анализа... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T23:15:00+03:00
2025-06-07T23:18:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лишь 56 государств и юрисдикций в первом квартале торговала больше с США, чем с Китаем, а товарооборот 145 экономик был выше с Поднебесной, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы и китайской таможни. Агентство изучило торговлю Китая и США с 201 экономикой мира. Среди них больше торговали со Штатами, чем с Китаем, в первом квартале 56 юрисдикций. Их товарооборот с США составил 891,1 миллиарда долларов. В то же время с Китаем они наторговали всего на 291,1 миллиарда долларов. Основными торговыми партнерами американцев были Мексика, Канада, Швейцария, Ирландия и Германия. В то же время с Поднебесной товарооборот был больше, чем с США, у 146 стран и юрисдикций. Они с Китаем продали друг другу товаров на 961,5 миллиарда долларов, при этом их объем торговли со Штатами составил 445,2 миллиарда. Основными партнерами Китая были Гонконг, Южная Корея, Япония и Вьетнам. При этом в первом квартале семь стран перешли в "китайский лагерь": если еще в январе-марте прошлого года Аргентина, Латвия, Монако, Панама, Суринам, ЦАР и Эсватини больше торговали с американцами, то теперь с китайцами. Противоположная ситуация сложилась у Индии, Иордании, Испании и Швейцарии. В целом торговля США в первом квартале выросла на 5,3% в годовом выражении, составив 1,3 триллиона долларов. В то же время Китай сократил торговлю с миром на 1,3% - до 1,4 триллиона долларов.
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китай, сша, швейцария, в мире
Китай, США, Швейцария, В мире
Лишь 56 стран в первом квартале торговали больше с США, чем с Китаем

В первом квартале 2025 г лишь 56 стран торговали больше с США, чем с Китаем

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лишь 56 государств и юрисдикций в первом квартале торговала больше с США, чем с Китаем, а товарооборот 145 экономик был выше с Поднебесной, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы и китайской таможни.
Агентство изучило торговлю Китая и США с 201 экономикой мира. Среди них больше торговали со Штатами, чем с Китаем, в первом квартале 56 юрисдикций. Их товарооборот с США составил 891,1 миллиарда долларов. В то же время с Китаем они наторговали всего на 291,1 миллиарда долларов. Основными торговыми партнерами американцев были Мексика, Канада, Швейцария, Ирландия и Германия.
В то же время с Поднебесной товарооборот был больше, чем с США, у 146 стран и юрисдикций. Они с Китаем продали друг другу товаров на 961,5 миллиарда долларов, при этом их объем торговли со Штатами составил 445,2 миллиарда. Основными партнерами Китая были Гонконг, Южная Корея, Япония и Вьетнам.
При этом в первом квартале семь стран перешли в "китайский лагерь": если еще в январе-марте прошлого года Аргентина, Латвия, Монако, Панама, Суринам, ЦАР и Эсватини больше торговали с американцами, то теперь с китайцами. Противоположная ситуация сложилась у Индии, Иордании, Испании и Швейцарии.
В целом торговля США в первом квартале выросла на 5,3% в годовом выражении, составив 1,3 триллиона долларов. В то же время Китай сократил торговлю с миром на 1,3% - до 1,4 триллиона долларов.
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