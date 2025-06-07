https://ria.ru/20250607/kiev-2021536667.html

Российский посол высказался о ситуации с передачей тел Киеву

Российский посол высказался о ситуации с передачей тел Киеву - РИА Новости, 07.06.2025

Российский посол высказался о ситуации с передачей тел Киеву

Киевский режим манипулирует договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, отказываясь забрать тела военнослужащих ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T17:48:00+03:00

2025-06-07T17:48:00+03:00

2025-06-07T17:48:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим манипулирует договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, отказываясь забрать тела военнослужащих ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. "Киев пытается манипулировать даже достигнутыми в ходе переговоров гуманитарными договоренностями", - сказал Мирошник. По его словам, попытки режима Владимира Зеленского отказаться от получения тел своих собственных военных, а также от обмена больных и тяжелораненых пленных должны о многом сказать и населению Украины, и представителям других стран, выступающих не только за мирное урегулирование конфликта, но и за соблюдение норм международного гуманитарного права.

https://ria.ru/20250607/rossija-2021535835.html

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