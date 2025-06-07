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Российский посол высказался о ситуации с передачей тел Киеву - РИА Новости, 07.06.2025
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17:48 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/kiev-2021536667.html
Российский посол высказался о ситуации с передачей тел Киеву
Российский посол высказался о ситуации с передачей тел Киеву - РИА Новости, 07.06.2025
Российский посол высказался о ситуации с передачей тел Киеву
Киевский режим манипулирует договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, отказываясь забрать тела военнослужащих ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:48:00+03:00
2025-06-07T17:48:00+03:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим манипулирует договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, отказываясь забрать тела военнослужащих ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. "Киев пытается манипулировать даже достигнутыми в ходе переговоров гуманитарными договоренностями", - сказал Мирошник. По его словам, попытки режима Владимира Зеленского отказаться от получения тел своих собственных военных, а также от обмена больных и тяжелораненых пленных должны о многом сказать и населению Украины, и представителям других стран, выступающих не только за мирное урегулирование конфликта, но и за соблюдение норм международного гуманитарного права.
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в мире, стамбул, украина, россия, родион мирошник, владимир мединский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Стамбул, Украина, Россия, Родион Мирошник, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Российский посол высказался о ситуации с передачей тел Киеву

Посол Мирошник: Киев манипулирует договоренностями, отказываясь забрать тела ВСУ

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим манипулирует договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, отказываясь забрать тела военнослужащих ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
"Киев пытается манипулировать даже достигнутыми в ходе переговоров гуманитарными договоренностями", - сказал Мирошник.
По его словам, попытки режима Владимира Зеленского отказаться от получения тел своих собственных военных, а также от обмена больных и тяжелораненых пленных должны о многом сказать и населению Украины, и представителям других стран, выступающих не только за мирное урегулирование конфликта, но и за соблюдение норм международного гуманитарного права.
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Минобороны подтвердило готовность России выполнить договоренности с Киевом
Вчера, 17:43
 
В миреСтамбулУкраинаРоссияРодион МирошникВладимир МединскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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