https://ria.ru/20250607/khadzh-2021500293.html

В Саудовской Аравии поблагодарили российских паломников за дисциплину

В Саудовской Аравии поблагодарили российских паломников за дисциплину - РИА Новости, 07.06.2025

В Саудовской Аравии поблагодарили российских паломников за дисциплину

Представитель министерства по хаджу Саудовской Аравии, руководитель центра обслуживания паломников Аммар Мохамед Ради на встрече с российскими паломниками... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:20:00+03:00

2025-06-07T13:20:00+03:00

2025-06-07T13:20:00+03:00

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МЕККА, 7 июн - РИА Новости. Представитель министерства по хаджу Саудовской Аравии, руководитель центра обслуживания паломников Аммар Мохамед Ради на встрече с российскими паломниками поблагодарил их за организованность и дисциплину во время пребывания в Мекке и Медине, передает корреспондент РИА Новости. "Российские паломники проявили себя дисциплинированными, организованными, чуткими друг к другу, к представителям других стран и службам Саудовской Аравии гражданами. Россияне служат примерам многим прибывшим сюда верующим. Спасибо, что вы к нам приехали. С большим уважением относимся к России", - сказал агентству Аммар Мохамед Ради. По его словам, в местах пребывания россиян всегда порядок и чистота. "Никаких претензий или нареканий в адрес представителей России нет. Все просто отлично. Никакой головной боли. С вами приятно работать", - заключил представитель министерства. Хадж – паломничество в Мекку в Саудовской Аравии – является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть на то физическая и финансовая возможности. В 2025 году хадж проходит с 4 по 9 июня, в пятницу мусульмане всего мира отметили праздник Курбан-байрам. Власти Саудовской Аравии ежегодно определяют максимальное количество паломников из разных стран, которых королевство может принять на совершение хаджа. Квота на хадж для паломников из России составила 25 тысяч участников в 2025 году.

https://ria.ru/20250522/musulmane-2018552909.html

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саудовская аравия, россия, мекка