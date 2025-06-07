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В Саудовской Аравии поблагодарили российских паломников за дисциплину - РИА Новости, 07.06.2025
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13:20 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/khadzh-2021500293.html
В Саудовской Аравии поблагодарили российских паломников за дисциплину
В Саудовской Аравии поблагодарили российских паломников за дисциплину - РИА Новости, 07.06.2025
В Саудовской Аравии поблагодарили российских паломников за дисциплину
Представитель министерства по хаджу Саудовской Аравии, руководитель центра обслуживания паломников Аммар Мохамед Ради на встрече с российскими паломниками... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:20:00+03:00
2025-06-07T13:20:00+03:00
саудовская аравия
россия
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МЕККА, 7 июн - РИА Новости. Представитель министерства по хаджу Саудовской Аравии, руководитель центра обслуживания паломников Аммар Мохамед Ради на встрече с российскими паломниками поблагодарил их за организованность и дисциплину во время пребывания в Мекке и Медине, передает корреспондент РИА Новости. "Российские паломники проявили себя дисциплинированными, организованными, чуткими друг к другу, к представителям других стран и службам Саудовской Аравии гражданами. Россияне служат примерам многим прибывшим сюда верующим. Спасибо, что вы к нам приехали. С большим уважением относимся к России", - сказал агентству Аммар Мохамед Ради. По его словам, в местах пребывания россиян всегда порядок и чистота. "Никаких претензий или нареканий в адрес представителей России нет. Все просто отлично. Никакой головной боли. С вами приятно работать", - заключил представитель министерства. Хадж – паломничество в Мекку в Саудовской Аравии – является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть на то физическая и финансовая возможности. В 2025 году хадж проходит с 4 по 9 июня, в пятницу мусульмане всего мира отметили праздник Курбан-байрам. Власти Саудовской Аравии ежегодно определяют максимальное количество паломников из разных стран, которых королевство может принять на совершение хаджа. Квота на хадж для паломников из России составила 25 тысяч участников в 2025 году.
https://ria.ru/20250522/musulmane-2018552909.html
https://ria.ru/20250515/khadzh-1800471339.html
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саудовская аравия, россия, мекка
Саудовская Аравия, Россия, Мекка
В Саудовской Аравии поблагодарили российских паломников за дисциплину

Саудовский министр по хаджу поблагодарил российских паломников за дисциплину

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПаломники на горе Джабаль ар-Рахма (Гору Милости) в долине Арафат во время совершения хаджа
Паломники на горе Джабаль ар-Рахма (Гору Милости) в долине Арафат во время совершения хаджа - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Паломники на горе Джабаль ар-Рахма (Гору Милости) в долине Арафат во время совершения хаджа. Архивное фото
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МЕККА, 7 июн - РИА Новости. Представитель министерства по хаджу Саудовской Аравии, руководитель центра обслуживания паломников Аммар Мохамед Ради на встрече с российскими паломниками поблагодарил их за организованность и дисциплину во время пребывания в Мекке и Медине, передает корреспондент РИА Новости.
"Российские паломники проявили себя дисциплинированными, организованными, чуткими друг к другу, к представителям других стран и службам Саудовской Аравии гражданами. Россияне служат примерам многим прибывшим сюда верующим. Спасибо, что вы к нам приехали. С большим уважением относимся к России", - сказал агентству Аммар Мохамед Ради.
Мекка, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Саудовская Аравия восстановила квоты на хадж для российских паломников
22 мая, 22:55
По его словам, в местах пребывания россиян всегда порядок и чистота.
"Никаких претензий или нареканий в адрес представителей России нет. Все просто отлично. Никакой головной боли. С вами приятно работать", - заключил представитель министерства.
Хадж – паломничество в Мекку в Саудовской Аравии – является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть на то физическая и финансовая возможности. В 2025 году хадж проходит с 4 по 9 июня, в пятницу мусульмане всего мира отметили праздник Курбан-байрам.
Власти Саудовской Аравии ежегодно определяют максимальное количество паломников из разных стран, которых королевство может принять на совершение хаджа. Квота на хадж для паломников из России составила 25 тысяч участников в 2025 году.
Хадж - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Хадж: история возникновения, правила и запреты
15 мая, 16:19
 
Саудовская АравияРоссияМекка
 
 
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