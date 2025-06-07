https://ria.ru/20250607/kenija-2021573870.html

В Кении британского военного арестовали по делу об изнасиловании

В Кении британского военного арестовали по делу об изнасиловании - РИА Новости, 07.06.2025

В Кении британского военного арестовали по делу об изнасиловании

Британский военный арестован в Кении по подозрению в изнасиловании женщины, пишет газета Times. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T23:24:00+03:00

2025-06-07T23:24:00+03:00

2025-06-07T23:24:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Британский военный арестован в Кении по подозрению в изнасиловании женщины, пишет газета Times. "Британский солдат, базирующийся в казармах армии в Кении, обвинен в изнасиловании женщины", - говорится в материале издания. Газета пишет, что предполагаемое изнасилование произошло в мае после того, как группа военных посетила бар в городе Наньюки, расположенном недалеко от учебного подразделения британской армии в Кении. "Мы можем подтвердить арест военнослужащего в Кении", - заявила изданию представитель британского минобороны. Она добавила, что все солдаты, которые тренируются в размещенном в стране британском воинском контингенте (BATUK) или посещают его "имеют четкие указания о том, как вести себя на службе и вне службы", а ведомство будет придерживаться принципа "нулевой терпимости к неприемлемому поведению". Times пишет, что в 2024 году британская армия начала расследование деятельности размещенного в стране британского воинского контингента (BATUK) после многочисленных заявлений о серьезных злоупотреблениях со стороны солдат, включая изнасилование местных женщин и убийство матери местного жителя. Результаты расследования пока не были опубликованы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кения, великобритания