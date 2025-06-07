В казанском госпитале Минобороны наградили участников спецоперации
Госнаграды участникам спецоперации и врачам вручили в госпитале МО в Казани
© Минобороны России/TelegramГоснаграды участникам спецоперации и врачам вручили в госпитале МО в Казани
Госнаграды участникам спецоперации и врачам вручили в госпитале МО в Казани
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КАЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Государственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию, а также врачам вручил в Военном госпитале Министерства обороны РФ в Казани замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин, мероприятие прошло в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
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"Наши защитники и медицинский персонал совершают сегодня героический подвиг. Одни - в боевом порядке, на поле боя, а другие, врачи и медсестры, лечат военнослужащих, получивших ранения", - обратился к ним замглавы оборонного ведомства.
От лица министра обороны РФ Андрея Белоусова он передал бойцам и медикам слова благодарности и признательности.
В преддверии Дня России Горемыкин вручил десяти военнослужащим государственные награды России и медали министерства обороны за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга - орден Мужества, а также медали "За храбрость", "За отвагу" и "За боевые отличия". От имени главы оборонного ведомства Горемыкин поздравил их с получением заслуженных в бою наград.
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"Вы - настоящие защитники Отечества. Уверен, сегодня нет человека, который бы не гордился вашими подвигами. Спасибо вам", - подчеркнул генерал.
Одиннадцать медалей были вручены гражданскому персоналу - врачам и медицинскому персоналу, которые поддерживают бойцов в лечении и реабилитации. Это медали "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации", "За укрепление боевого содружества", "За помощь и милосердие".
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"Думаю, что наши военнослужащие присоединятся к моим поздравлениям нашим замечательным, квалифицированным врачам и медсестрам, которым вручены награды, - впереди их ждут награды еще, - и сказать им спасибо за их труд, за их ответственность, за то, что они небезразлично относятся к вам - нашим военнослужащим", - отметил Горемыкин.
В рамках посещения госпиталя замглавы Минобороны РФ также пообщался с участниками СВО и медиками, ответив на интересующие их вопросы.