https://ria.ru/20250607/kazan-2021533911.html

В казанском госпитале Минобороны наградили участников спецоперации

В казанском госпитале Минобороны наградили участников спецоперации - РИА Новости, 07.06.2025

В казанском госпитале Минобороны наградили участников спецоперации

Государственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию, а также врачам вручил в Военном госпитале Министерства обороны РФ в Казани... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T17:34:00+03:00

2025-06-07T17:34:00+03:00

2025-06-07T20:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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виктор горемыкин

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республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Государственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию, а также врачам вручил в Военном госпитале Министерства обороны РФ в Казани замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин, мероприятие прошло в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа. "Наши защитники и медицинский персонал совершают сегодня героический подвиг. Одни - в боевом порядке, на поле боя, а другие, врачи и медсестры, лечат военнослужащих, получивших ранения", - обратился к ним замглавы оборонного ведомства. От лица министра обороны РФ Андрея Белоусова он передал бойцам и медикам слова благодарности и признательности. В преддверии Дня России Горемыкин вручил десяти военнослужащим государственные награды России и медали министерства обороны за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга - орден Мужества, а также медали "За храбрость", "За отвагу" и "За боевые отличия". От имени главы оборонного ведомства Горемыкин поздравил их с получением заслуженных в бою наград. "Вы - настоящие защитники Отечества. Уверен, сегодня нет человека, который бы не гордился вашими подвигами. Спасибо вам", - подчеркнул генерал. Одиннадцать медалей были вручены гражданскому персоналу - врачам и медицинскому персоналу, которые поддерживают бойцов в лечении и реабилитации. Это медали "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации", "За укрепление боевого содружества", "За помощь и милосердие". "Думаю, что наши военнослужащие присоединятся к моим поздравлениям нашим замечательным, квалифицированным врачам и медсестрам, которым вручены награды, - впереди их ждут награды еще, - и сказать им спасибо за их труд, за их ответственность, за то, что они небезразлично относятся к вам - нашим военнослужащим", - отметил Горемыкин. В рамках посещения госпиталя замглавы Минобороны РФ также пообщался с участниками СВО и медиками, ответив на интересующие их вопросы.

https://ria.ru/20250508/medal-2015763717.html

https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021221693.html

https://ria.ru/20250604/nagrada-2020870297.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казань, виктор горемыкин, андрей белоусов, республика татарстан (татарстан)