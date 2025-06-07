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В казанском госпитале Минобороны наградили участников спецоперации - РИА Новости, 07.06.2025
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17:34 07.06.2025 (обновлено: 20:38 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/kazan-2021533911.html
В казанском госпитале Минобороны наградили участников спецоперации
В казанском госпитале Минобороны наградили участников спецоперации - РИА Новости, 07.06.2025
В казанском госпитале Минобороны наградили участников спецоперации
Государственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию, а также врачам вручил в Военном госпитале Министерства обороны РФ в Казани... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:34:00+03:00
2025-06-07T20:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
казань
виктор горемыкин
андрей белоусов
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КАЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Государственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию, а также врачам вручил в Военном госпитале Министерства обороны РФ в Казани замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин, мероприятие прошло в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа. "Наши защитники и медицинский персонал совершают сегодня героический подвиг. Одни - в боевом порядке, на поле боя, а другие, врачи и медсестры, лечат военнослужащих, получивших ранения", - обратился к ним замглавы оборонного ведомства. От лица министра обороны РФ Андрея Белоусова он передал бойцам и медикам слова благодарности и признательности. В преддверии Дня России Горемыкин вручил десяти военнослужащим государственные награды России и медали министерства обороны за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга - орден Мужества, а также медали "За храбрость", "За отвагу" и "За боевые отличия". От имени главы оборонного ведомства Горемыкин поздравил их с получением заслуженных в бою наград. "Вы - настоящие защитники Отечества. Уверен, сегодня нет человека, который бы не гордился вашими подвигами. Спасибо вам", - подчеркнул генерал. Одиннадцать медалей были вручены гражданскому персоналу - врачам и медицинскому персоналу, которые поддерживают бойцов в лечении и реабилитации. Это медали "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации", "За укрепление боевого содружества", "За помощь и милосердие". "Думаю, что наши военнослужащие присоединятся к моим поздравлениям нашим замечательным, квалифицированным врачам и медсестрам, которым вручены награды, - впереди их ждут награды еще, - и сказать им спасибо за их труд, за их ответственность, за то, что они небезразлично относятся к вам - нашим военнослужащим", - отметил Горемыкин. В рамках посещения госпиталя замглавы Минобороны РФ также пообщался с участниками СВО и медиками, ответив на интересующие их вопросы.
https://ria.ru/20250508/medal-2015763717.html
https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021221693.html
https://ria.ru/20250604/nagrada-2020870297.html
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россия, казань, виктор горемыкин, андрей белоусов, республика татарстан (татарстан)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Казань, Виктор Горемыкин, Андрей Белоусов, Республика Татарстан (Татарстан)
В казанском госпитале Минобороны наградили участников спецоперации

Госнаграды участникам спецоперации и врачам вручили в госпитале МО в Казани

© Минобороны России/TelegramГоснаграды участникам спецоперации и врачам вручили в госпитале МО в Казани
Госнаграды участникам спецоперации и врачам вручили в госпитале МО в Казани - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Минобороны России/Telegram
Госнаграды участникам спецоперации и врачам вручили в госпитале МО в Казани
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КАЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Государственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию, а также врачам вручил в Военном госпитале Министерства обороны РФ в Казани замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин, мероприятие прошло в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
«
"Наши защитники и медицинский персонал совершают сегодня героический подвиг. Одни - в боевом порядке, на поле боя, а другие, врачи и медсестры, лечат военнослужащих, получивших ранения", - обратился к ним замглавы оборонного ведомства.
Вручение медалей Золотая Звезда отличившимся военнослужащим-участникам СВО - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Белоусов вручил медали "Золотая звезда" военным, отличившимся на СВО
8 мая, 12:02
От лица министра обороны РФ Андрея Белоусова он передал бойцам и медикам слова благодарности и признательности.
В преддверии Дня России Горемыкин вручил десяти военнослужащим государственные награды России и медали министерства обороны за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга - орден Мужества, а также медали "За храбрость", "За отвагу" и "За боевые отличия". От имени главы оборонного ведомства Горемыкин поздравил их с получением заслуженных в бою наград.
«
"Вы - настоящие защитники Отечества. Уверен, сегодня нет человека, который бы не гордился вашими подвигами. Спасибо вам", - подчеркнул генерал.
Одиннадцать медалей были вручены гражданскому персоналу - врачам и медицинскому персоналу, которые поддерживают бойцов в лечении и реабилитации. Это медали "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации", "За укрепление боевого содружества", "За помощь и милосердие".
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6 июня, 05:19
«
"Думаю, что наши военнослужащие присоединятся к моим поздравлениям нашим замечательным, квалифицированным врачам и медсестрам, которым вручены награды, - впереди их ждут награды еще, - и сказать им спасибо за их труд, за их ответственность, за то, что они небезразлично относятся к вам - нашим военнослужащим", - отметил Горемыкин.
В рамках посещения госпиталя замглавы Минобороны РФ также пообщался с участниками СВО и медиками, ответив на интересующие их вопросы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКазаньВиктор ГоремыкинАндрей БелоусовРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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