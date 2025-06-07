Канада отправит Украине военную технику и оборудование
Канада отправит Украине военную технику на более 25 миллионов долларов
© Getty Images / NurPhoto/Artur WidakФлаг Канады
© Getty Images / NurPhoto/Artur Widak
Флаг Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Власти Канады выделили более 25 миллионов долларов на военную помощь Украине, включающую бронетранспортеры и устройства для защиты от помех, сообщает канадское министерство национальной обороны.
"Во время заседания контактной группы по Украины (UDCG) министр (обороны Канады Дэвид Макгинти - ред.) объявил о предоставлении более 35 миллионов (канадских - ред.) долларов (25,6 миллиона долларов США - ред.) военной помощи Украине, включая 30 миллионов (канадских - ред.) долларов (21,9 миллиона долларов США - ред.) на бронетранспортеры Coyote и Bison... 5 миллионов (канадских - ред.) долларов (3,6 миллиона долларов США - ред.) на системы защиты от помех для радиоэлектронной борьбы", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства страны.
Согласно публикации, в конце 2024 года Канада уже отправляла Киеву 64 бронетранспортера Coyote.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.