https://ria.ru/20250607/kaluga-2021454193.html
В аэропорту Калуги сняли ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения - РИА Новости, 07.06.2025
В аэропорту Калуги сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T01:39:00+03:00
2025-06-07T01:39:00+03:00
2025-06-07T01:40:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал он.
https://ria.ru/20250607/aeroporty-2021450938.html
калуга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Калуги сняли ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов