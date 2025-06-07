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В аэропорту Калуги сняли ограничения - РИА Новости, 07.06.2025
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01:39 07.06.2025 (обновлено: 01:40 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/kaluga-2021454193.html
В аэропорту Калуги сняли ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения - РИА Новости, 07.06.2025
В аэропорту Калуги сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T01:39:00+03:00
2025-06-07T01:40:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал он.
https://ria.ru/20250607/aeroporty-2021450938.html
калуга
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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Калуги сняли ограничения

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© Flickr / caribbСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Flickr / caribb
Самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал он.
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КалугаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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