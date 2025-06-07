https://ria.ru/20250607/jarovaja-2021556745.html

Яровая назвала заявление Мерца преступлением против человечества

Яровая назвала заявление Мерца преступлением против человечества - РИА Новости, 07.06.2025

Яровая назвала заявление Мерца преступлением против человечества

Политики несут ответственность перед народом, тот, кто отрицает историческую правду, совершает преступление против современного мира и человечества, заявила... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T20:16:00+03:00

2025-06-07T20:16:00+03:00

2025-06-07T20:16:00+03:00

германия

россия

украина

ирина яровая

вячеслав володин

фридрих мерц

госдума рф

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Политики несут ответственность перед народом, тот, кто отрицает историческую правду, совершает преступление против современного мира и человечества, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к председателю бундестага Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Как отметил председатель Госдумы, неонацистский киевский режим наносит удары по мирным российским городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Володин также заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине. Канцлер Германии на пресс-конференции с президентом США заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула. "Политики несут прямую ответственность перед народом. И обращение к политикам – это, по сути, обращение в интересах и самого немецкого народа, интересах всего цивилизованного мира, который помнит и знает, что советский народ подарил миру жизнь, защитив от фашизма. Тот, кто отрицает эту историческую правду неизбежно реабилитирует нацизм и культивирует неонацизм, а, значит, совершает преступление против современного мира и человечества", - сказала Яровая журналистам. Она добавила, что обращение председателя Госдумы - это голос разума и правды, который созвучен миллионам людей всего мира. "Поддерживаю обращение председателя Государственной Думы и искренне надеюсь, что оно будет услышано и рассмотрено, исходя из исторической правды совести и вечной даты 9 мая и 80-летия Великой Победы. И также поможет остановить от новых непоправимых ошибок и поддержки оружием и подлостью лжи агрессии киевского режима в их нацистском террористическом угаре", - заключила Яровая.

https://ria.ru/20250606/volodin-2021441211.html

https://ria.ru/20250607/slutskiy-2021499722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, россия, украина, ирина яровая, вячеслав володин, фридрих мерц, госдума рф, вторая мировая война (1939-1945)