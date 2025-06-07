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Яровая назвала заявление Мерца преступлением против человечества - РИА Новости, 07.06.2025
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20:16 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/jarovaja-2021556745.html
Яровая назвала заявление Мерца преступлением против человечества
Яровая назвала заявление Мерца преступлением против человечества - РИА Новости, 07.06.2025
Яровая назвала заявление Мерца преступлением против человечества
Политики несут ответственность перед народом, тот, кто отрицает историческую правду, совершает преступление против современного мира и человечества, заявила... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T20:16:00+03:00
2025-06-07T20:16:00+03:00
германия
россия
украина
ирина яровая
вячеслав володин
фридрих мерц
госдума рф
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Политики несут ответственность перед народом, тот, кто отрицает историческую правду, совершает преступление против современного мира и человечества, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к председателю бундестага Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Как отметил председатель Госдумы, неонацистский киевский режим наносит удары по мирным российским городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Володин также заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине. Канцлер Германии на пресс-конференции с президентом США заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула. "Политики несут прямую ответственность перед народом. И обращение к политикам – это, по сути, обращение в интересах и самого немецкого народа, интересах всего цивилизованного мира, который помнит и знает, что советский народ подарил миру жизнь, защитив от фашизма. Тот, кто отрицает эту историческую правду неизбежно реабилитирует нацизм и культивирует неонацизм, а, значит, совершает преступление против современного мира и человечества", - сказала Яровая журналистам. Она добавила, что обращение председателя Госдумы - это голос разума и правды, который созвучен миллионам людей всего мира. "Поддерживаю обращение председателя Государственной Думы и искренне надеюсь, что оно будет услышано и рассмотрено, исходя из исторической правды совести и вечной даты 9 мая и 80-летия Великой Победы. И также поможет остановить от новых непоправимых ошибок и поддержки оружием и подлостью лжи агрессии киевского режима в их нацистском террористическом угаре", - заключила Яровая.
https://ria.ru/20250606/volodin-2021441211.html
https://ria.ru/20250607/slutskiy-2021499722.html
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германия, россия, украина, ирина яровая, вячеслав володин, фридрих мерц, госдума рф, вторая мировая война (1939-1945)
Германия, Россия, Украина, Ирина Яровая, Вячеслав Володин, Фридрих Мерц, Госдума РФ, Вторая мировая война (1939-1945)
Яровая назвала заявление Мерца преступлением против человечества

Яровая: Мерц, отрицая историческую правду, совершает преступление против народа

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкИрина Яровая
Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Ирина Яровая. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Политики несут ответственность перед народом, тот, кто отрицает историческую правду, совершает преступление против современного мира и человечества, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к председателю бундестага Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Как отметил председатель Госдумы, неонацистский киевский режим наносит удары по мирным российским городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Володин также заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине.
Володин о высказываниях Мерца - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Володин обратился в бундестаг из-за слов Мерца о Второй мировой войне
6 июня, 22:23
Канцлер Германии на пресс-конференции с президентом США заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула.
«
"Политики несут прямую ответственность перед народом. И обращение к политикам – это, по сути, обращение в интересах и самого немецкого народа, интересах всего цивилизованного мира, который помнит и знает, что советский народ подарил миру жизнь, защитив от фашизма. Тот, кто отрицает эту историческую правду неизбежно реабилитирует нацизм и культивирует неонацизм, а, значит, совершает преступление против современного мира и человечества", - сказала Яровая журналистам.
Она добавила, что обращение председателя Госдумы - это голос разума и правды, который созвучен миллионам людей всего мира.
"Поддерживаю обращение председателя Государственной Думы и искренне надеюсь, что оно будет услышано и рассмотрено, исходя из исторической правды совести и вечной даты 9 мая и 80-летия Великой Победы. И также поможет остановить от новых непоправимых ошибок и поддержки оружием и подлостью лжи агрессии киевского режима в их нацистском террористическом угаре", - заключила Яровая.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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Вчера, 13:14
 
ГерманияРоссияУкраинаИрина ЯроваяВячеслав ВолодинФридрих МерцГосдума РФВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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