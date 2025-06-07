СМИ: при ударах Израиля по Газе за сутки погибли более 20 человек
Al Jazeera: более 20 человек погибли при утренних ударах Израиля по Газе
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкОбломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 20 человек погибли в результате утренних ударов Израиля по сектору Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники.
"Жертвами израильских ударов по различным районам сектора Газа с утра субботы стали 22 человека", - сообщили источники.
По данным телеканала, 12 человек погибли, более 40 пострадали в результате ударов по палаткам перемещенных лиц в районе города Хан-Юнис на юге сектора, еще семь стали жертвами удара по жилому дому в городе Газа, где размещались беженцы.
Палестинские медики также сообщили телеканалу о гибели шести человек после того, как израильские военные открыли огонь по людям, собравшимся у центра распределения гумпомощи в районе города Рафах на юге сектора.
Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 4,4 тысячи человек, пострадали более 13,4 тысячи.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.