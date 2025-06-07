Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при ударах Израиля по Газе за сутки погибли более 20 человек - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/izrail-2021481277.html
СМИ: при ударах Израиля по Газе за сутки погибли более 20 человек
СМИ: при ударах Израиля по Газе за сутки погибли более 20 человек - РИА Новости, 07.06.2025
СМИ: при ударах Израиля по Газе за сутки погибли более 20 человек
Более 20 человек погибли в результате утренних ударов Израиля по сектору Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:03:00+03:00
2025-06-07T11:03:00+03:00
в мире
израиль
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901293954_0:99:2000:1224_1920x0_80_0_0_cb84c391cdde20225e0887a7cad39c5c.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 20 человек погибли в результате утренних ударов Израиля по сектору Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. "Жертвами израильских ударов по различным районам сектора Газа с утра субботы стали 22 человека", - сообщили источники. По данным телеканала, 12 человек погибли, более 40 пострадали в результате ударов по палаткам перемещенных лиц в районе города Хан-Юнис на юге сектора, еще семь стали жертвами удара по жилому дому в городе Газа, где размещались беженцы. Палестинские медики также сообщили телеканалу о гибели шести человек после того, как израильские военные открыли огонь по людям, собравшимся у центра распределения гумпомощи в районе города Рафах на юге сектора. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 4,4 тысячи человек, пострадали более 13,4 тысячи. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
https://ria.ru/20250605/mid-2021129464.html
https://ria.ru/20250605/livan-2021202981.html
https://ria.ru/20250606/konflikt-1915630213.html
израиль
рафах (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901293954_119:0:1882:1322_1920x0_80_0_0_75377fce37c88ef6ea7a687d879e8a1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ: при ударах Израиля по Газе за сутки погибли более 20 человек

Al Jazeera: более 20 человек погибли при утренних ударах Израиля по Газе

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкОбломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 20 человек погибли в результате утренних ударов Израиля по сектору Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники.
"Жертвами израильских ударов по различным районам сектора Газа с утра субботы стали 22 человека", - сообщили источники.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
МИД прокомментировал наложение США вето на резолюцию по Газе
5 июня, 16:35
По данным телеканала, 12 человек погибли, более 40 пострадали в результате ударов по палаткам перемещенных лиц в районе города Хан-Юнис на юге сектора, еще семь стали жертвами удара по жилому дому в городе Газа, где размещались беженцы.
Палестинские медики также сообщили телеканалу о гибели шести человек после того, как израильские военные открыли огонь по людям, собравшимся у центра распределения гумпомощи в районе города Рафах на юге сектора.
Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 4,4 тысячи человек, пострадали более 13,4 тысячи.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Ливан обвинил Израиль в нарушении мирной инициативы США
5 июня, 23:53
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРафах (провинция)Биньямин НетаньяхуХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала