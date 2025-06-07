https://ria.ru/20250607/izrail-2021481277.html

СМИ: при ударах Израиля по Газе за сутки погибли более 20 человек

СМИ: при ударах Израиля по Газе за сутки погибли более 20 человек - РИА Новости, 07.06.2025

СМИ: при ударах Израиля по Газе за сутки погибли более 20 человек

Более 20 человек погибли в результате утренних ударов Израиля по сектору Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T11:03:00+03:00

2025-06-07T11:03:00+03:00

2025-06-07T11:03:00+03:00

в мире

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рафах (провинция)

биньямин нетаньяху

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 20 человек погибли в результате утренних ударов Израиля по сектору Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. "Жертвами израильских ударов по различным районам сектора Газа с утра субботы стали 22 человека", - сообщили источники. По данным телеканала, 12 человек погибли, более 40 пострадали в результате ударов по палаткам перемещенных лиц в районе города Хан-Юнис на юге сектора, еще семь стали жертвами удара по жилому дому в городе Газа, где размещались беженцы. Палестинские медики также сообщили телеканалу о гибели шести человек после того, как израильские военные открыли огонь по людям, собравшимся у центра распределения гумпомощи в районе города Рафах на юге сектора. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 4,4 тысячи человек, пострадали более 13,4 тысячи. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.

https://ria.ru/20250605/mid-2021129464.html

https://ria.ru/20250605/livan-2021202981.html

https://ria.ru/20250606/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году