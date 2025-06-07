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"Имеем дело с сумасшедшим": в США призвали избавиться от Зеленского
"Имеем дело с сумасшедшим": в США призвали избавиться от Зеленского - РИА Новости, 07.06.2025
"Имеем дело с сумасшедшим": в США призвали избавиться от Зеленского
Владимир Зеленский потерял связь с реальностью, он стал опасен для Запада, заявил полковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T04:04:00+03:00
2025-06-07T04:04:00+03:00
2025-06-07T04:04:00+03:00
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МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Владимир Зеленский потерял связь с реальностью, он стал опасен для Запада, заявил полковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Мы имеем дело с неадекватным человеком. Зеленский утратил способность принимать разумные решения. США, Европа и НАТО должны осознавать, что он совершенно недоговороспособен <…> от него надо избавиться", — сказал он.Полковник отмечает, что Зеленский утратил адекватное восприятие мира, и даже считает, что сможет победить силовым путем, несмотря на очевидное превосходство России."Самое печальное, что этому подвержены и западные лидеры, они не готовы посмотреть правде в лицо и принять поражение", — заключил Дэвис.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале обвинил Зеленского в том, что он сделал терроризм государственной идеологией киевского режима. Он также отметил, что хозяин офиса на Банковой несет персональную ответственность за теракты, которые приводят к гибели мирных жителей. Володин добавил, что парламенты европейских государств должны осознать свою ответственность за действия Зеленского, которые он предпринимает во многом с их одобрения или молчаливого согласия.
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"Имеем дело с сумасшедшим": в США призвали избавиться от Зеленского
Полковник Дэвис: Зеленский стал неадекватным, от него надо избавиться