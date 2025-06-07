https://ria.ru/20250607/iran-2021529776.html
Иран якобы добыл в Израиле документы об атомной сфере страны, пишут СМИ
Иран якобы добыл в Израиле документы об атомной сфере страны, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2025
Иран якобы добыл в Израиле документы об атомной сфере страны, пишут СМИ
Министерство информации (разведки) Ирана якобы добыло в Израиле широкий перечень конфиденциальных документов об атомной сфере страны, сообщает госагентство... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T16:58:00+03:00
2025-06-07T16:58:00+03:00
2025-06-07T16:58:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 7 июн – РИА Новости. Министерство информации (разведки) Ирана якобы добыло в Израиле широкий перечень конфиденциальных документов об атомной сфере страны, сообщает госагентство Tasnim со ссылкой на источник в ведомстве. "Разведывательный аппарат исламской республики добыл в Израиле большое количество информации, а также стратегических и конфиденциальных документов, таких как планы и инфраструктура атомной сферы (Израиля – ред.)", – говорится в сообщении агентства. По сообщению Tasnim, в мае полиция Израиля сообщила о задержании двух жителей города Нешер по подозрению в совершении преступления против безопасности страны и связях с Ираном. Агентство сообщает, что их арест мог быть связан с разведывательной операцией исламской республики, так как задержание произошло уже после того, как министерство информации получило израильскую документацию.
https://ria.ru/20250604/iran-2020787675.html
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в мире, израиль, иран
Иран якобы добыл в Израиле документы об атомной сфере страны, пишут СМИ
Tasnim: разведка Ирана якобы добыла в Израиле документы об атомной сфере