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В США сообщили о потере интереса к украинскому конфликту - РИА Новости, 07.06.2025
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07:10 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/interes-2021465834.html
В США сообщили о потере интереса к украинскому конфликту
В США сообщили о потере интереса к украинскому конфликту - РИА Новости, 07.06.2025
В США сообщили о потере интереса к украинскому конфликту
В США происходит смена геополитических интересов в сторону Азии, а украинский конфликт остается вне интересов Вашингтона, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T07:10:00+03:00
2025-06-07T07:10:00+03:00
в мире
сша
украина
ларри джонсон
пит хегсет
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МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. В США происходит смена геополитических интересов в сторону Азии, а украинский конфликт остается вне интересов Вашингтона, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube."Первый раз в истории глава Пентагона не будет участвовать во встрече контактной группы по Украине. Вряд ли это совпадение. США посылают сигнал о потере интереса к конфликту", — сказал он.Аналитик отметил, что проект вооруженного конфликта России и Украины готовился еще со времен президента Билла Клинтона, но теперь в интересах Штатов произошла коренная смена геополитических интересов в сторону Азии.Ранее агентство Associated Press сообщило, что министр обороны США Пит Хегсет пропустит встречу контактной группы по Украине. Агентство отмечает, что это станет еще одним шагом, который администрация США предпринимает, чтобы дистанцироваться от военных действий в этой стране.
https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html
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в мире, сша, украина, ларри джонсон, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Ларри Джонсон, Пит Хегсет, Министерство обороны США
В США сообщили о потере интереса к украинскому конфликту

Аналитик Джонсон: США посылают сигнал о потере интереса к Украине

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonЗдание Пентагона
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Здание Пентагона . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. В США происходит смена геополитических интересов в сторону Азии, а украинский конфликт остается вне интересов Вашингтона, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube.
"Первый раз в истории глава Пентагона не будет участвовать во встрече контактной группы по Украине. Вряд ли это совпадение. США посылают сигнал о потере интереса к конфликту", — сказал он.
Аналитик отметил, что проект вооруженного конфликта России и Украины готовился еще со времен президента Билла Клинтона, но теперь в интересах Штатов произошла коренная смена геополитических интересов в сторону Азии.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что министр обороны США Пит Хегсет пропустит встречу контактной группы по Украине. Агентство отмечает, что это станет еще одним шагом, который администрация США предпринимает, чтобы дистанцироваться от военных действий в этой стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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В миреСШАУкраинаЛарри ДжонсонПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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