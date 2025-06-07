https://ria.ru/20250607/harkov-2021479873.html

ВС России ударами по Харькову уничтожили сотни военных ВСУ

ВС России ударами по Харькову уничтожили сотни военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025

ВС России ударами по Харькову уничтожили сотни военных ВСУ

Российские военные уничтожили сотни боевиков ВСУ при ударах по Харькову, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T10:43:00+03:00

2025-06-07T10:43:00+03:00

2025-06-07T11:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьков

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили сотни боевиков ВСУ при ударах по Харькову, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Харьков. <...> Враг <...> понес очень ощутимый урон. Погибших бандеровцев сотни. <...> Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушена ротация и поставки вооружения на фронт", — рассказал собеседник агентства.Он отметил, что удары в том числе пришлись по местам дислокации ВСУ и иностранных наемников, также уничтожены цеха по производству БПЛА и склады.Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в городе прогремело не менее 40 взрывов. Он назвал эти удары самой мощной атакой по Харькову с начала спецоперации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 22:48 пятницы.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250607/obstanovka-2021335220.html

https://ria.ru/20240825/udar-1968381338.html

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины