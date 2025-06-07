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ВС России ударами по Харькову уничтожили сотни военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
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10:43 07.06.2025 (обновлено: 11:37 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/harkov-2021479873.html
ВС России ударами по Харькову уничтожили сотни военных ВСУ
ВС России ударами по Харькову уничтожили сотни военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
ВС России ударами по Харькову уничтожили сотни военных ВСУ
Российские военные уничтожили сотни боевиков ВСУ при ударах по Харькову, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T10:43:00+03:00
2025-06-07T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили сотни боевиков ВСУ при ударах по Харькову, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. &quot;Харьков. &lt;...&gt; Враг &lt;...&gt; понес очень ощутимый урон. Погибших бандеровцев сотни. &lt;...&gt; Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушена ротация и поставки вооружения на фронт&quot;, — рассказал собеседник агентства.Он отметил, что удары в том числе пришлись по местам дислокации ВСУ и иностранных наемников, также уничтожены цеха по производству БПЛА и склады.Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в городе прогремело не менее 40 взрывов. Он назвал эти удары самой мощной атакой по Харькову с начала спецоперации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 22:48 пятницы.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250607/obstanovka-2021335220.html
https://ria.ru/20240825/udar-1968381338.html
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харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России ударами по Харькову уничтожили сотни военных ВСУ

ВС России ударами по Харькову ночью уничтожили сотни военных ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара в Одесской области
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области
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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили сотни боевиков ВСУ при ударах по Харькову, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"Харьков. <...> Враг <...> понес очень ощутимый урон. Погибших бандеровцев сотни. <...> Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушена ротация и поставки вооружения на фронт", — рассказал собеседник агентства.

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Он отметил, что удары в том числе пришлись по местам дислокации ВСУ и иностранных наемников, также уничтожены цеха по производству БПЛА и склады.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в городе прогремело не менее 40 взрывов. Он назвал эти удары самой мощной атакой по Харькову с начала спецоперации.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 22:48 пятницы.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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