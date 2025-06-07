ВС России ударами по Харькову уничтожили сотни военных ВСУ
ВС России ударами по Харькову ночью уничтожили сотни военных ВСУ
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара в Одесской области
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области
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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили сотни боевиков ВСУ при ударах по Харькову, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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"Харьков. <...> Враг <...> понес очень ощутимый урон. Погибших бандеровцев сотни. <...> Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушена ротация и поставки вооружения на фронт", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что удары в том числе пришлись по местам дислокации ВСУ и иностранных наемников, также уничтожены цеха по производству БПЛА и склады.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в городе прогремело не менее 40 взрывов. Он назвал эти удары самой мощной атакой по Харькову с начала спецоперации.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 22:48 пятницы.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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