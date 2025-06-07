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В Харькове прогремело около 40 взрывов - РИА Новости, 07.06.2025
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10:34 07.06.2025 (обновлено: 11:06 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/harkov-2021478933.html
В Харькове прогремело около 40 взрывов
В Харькове прогремело около 40 взрывов - РИА Новости, 07.06.2025
В Харькове прогремело около 40 взрывов
В Харькове прогремело около 40 взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T10:34:00+03:00
2025-06-07T11:06:00+03:00
в мире
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игорь терехов
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Харькове прогремело около 40 взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов. &quot;По состоянию на эту минуту (4:38 мск. — Прим. ред.) за полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов&quot;, — написал он в своем Telegram.По словам Терехова, это самая мощная атака на город с начала спецоперации. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области звучала с 22:48 пятницы. В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021432744.html
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в мире, харьков, россия, украина, игорь терехов, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Украина, Игорь Терехов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремело около 40 взрывов

В Харькове прогремело около 40 взрывов на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Харькове прогремело около 40 взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«

"По состоянию на эту минуту (4:38 мск. — Прим. ред.) за полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов", — написал он в своем Telegram.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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По словам Терехова, это самая мощная атака на город с начала спецоперации.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области звучала с 22:48 пятницы.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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В миреХарьковРоссияУкраинаИгорь ТереховДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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