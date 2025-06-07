https://ria.ru/20250607/harkov-2021478933.html
В Харькове прогремело около 40 взрывов
В Харькове прогремело около 40 взрывов - РИА Новости, 07.06.2025
В Харькове прогремело около 40 взрывов
В Харькове прогремело около 40 взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T10:34:00+03:00
2025-06-07T10:34:00+03:00
2025-06-07T11:06:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Харькове прогремело около 40 взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов. "По состоянию на эту минуту (4:38 мск. — Прим. ред.) за полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов", — написал он в своем Telegram.По словам Терехова, это самая мощная атака на город с начала спецоперации. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области звучала с 22:48 пятницы. В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021432744.html
https://ria.ru/20240906/udar-1970977489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, харьков, россия, украина, игорь терехов, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Украина, Игорь Терехов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремело около 40 взрывов
В Харькове прогремело около 40 взрывов на фоне воздушной тревоги