ХАМАС предостерегло Израиль от попыток освободить заложника силой
Бригады "Аль-Кассам" предостерегли Израиль от попыток освободить заложника силой
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 7 июн - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что израильская армия осаждает место в секторе Газа, в котором находится один из заложников, и предостерегли ее от попыток освободить его силой.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что провела операцию на юге сектора Газа, в ходе которой были обнаружены и возвращены тела двух заложников, убитых палестинскими радикалами в октябре 2023 года.
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"Силы оккупации осаждают место, в котором находится сионистский (израильский - ред.) пленный Матан Цангаукер. Мы категорически подчеркиваем, что противник не сможет забрать его живым", - говорится в заявлении представителя военного крыла ХАМАС Абу Убейды.
Представитель бригад "Аль-Кассам" добавил, что израильская армия "будет виновата в гибели заложника, если он будет убит при попытке освобождения".
Согласно официальным данным, в секторе Газа до сих пор удерживается еще 56 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.