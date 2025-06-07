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ХАМАС предостерегло Израиль от попыток освободить заложника силой - РИА Новости, 07.06.2025
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16:29 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/hamas-2021526037.html
ХАМАС предостерегло Израиль от попыток освободить заложника силой
ХАМАС предостерегло Израиль от попыток освободить заложника силой - РИА Новости, 07.06.2025
ХАМАС предостерегло Израиль от попыток освободить заложника силой
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что израильская армия осаждает место в секторе Газа, в котором находится один из... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T16:29:00+03:00
2025-06-07T16:29:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 7 июн - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что израильская армия осаждает место в секторе Газа, в котором находится один из заложников, и предостерегли ее от попыток освободить его силой. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что провела операцию на юге сектора Газа, в ходе которой были обнаружены и возвращены тела двух заложников, убитых палестинскими радикалами в октябре 2023 года. "Силы оккупации осаждают место, в котором находится сионистский (израильский - ред.) пленный Матан Цангаукер. Мы категорически подчеркиваем, что противник не сможет забрать его живым", - говорится в заявлении представителя военного крыла ХАМАС Абу Убейды. Представитель бригад "Аль-Кассам" добавил, что израильская армия "будет виновата в гибели заложника, если он будет убит при попытке освобождения". Согласно официальным данным, в секторе Газа до сих пор удерживается еще 56 заложников, больше половины из которых считаются погибшими. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
https://ria.ru/20250429/netanyakhu-2014156725.html
https://ria.ru/20250603/gaza-2020708054.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС предостерегло Израиль от попыток освободить заложника силой

Бригады "Аль-Кассам" предостерегли Израиль от попыток освободить заложника силой

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 7 июн - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что израильская армия осаждает место в секторе Газа, в котором находится один из заложников, и предостерегли ее от попыток освободить его силой.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что провела операцию на юге сектора Газа, в ходе которой были обнаружены и возвращены тела двух заложников, убитых палестинскими радикалами в октябре 2023 года.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его жена Сара прибывают на церемонии зажжения факелов по случаю 77-летней годовщины провозглашения независимости Израиля. 29 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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"Силы оккупации осаждают место, в котором находится сионистский (израильский - ред.) пленный Матан Цангаукер. Мы категорически подчеркиваем, что противник не сможет забрать его живым", - говорится в заявлении представителя военного крыла ХАМАС Абу Убейды.
Представитель бригад "Аль-Кассам" добавил, что израильская армия "будет виновата в гибели заложника, если он будет убит при попытке освобождения".
Согласно официальным данным, в секторе Газа до сих пор удерживается еще 56 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
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В ХАМАС раскритиковали предложение США по прекращению огня в Газе
3 июня, 17:11
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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