https://ria.ru/20250607/gubernator-2021524063.html

Губернатор Вологодской области предложил ограничить продажу вейпов

Губернатор Вологодской области предложил ограничить продажу вейпов - РИА Новости, 07.06.2025

Губернатор Вологодской области предложил ограничить продажу вейпов

Вологодская область предложила передать субъектам полномочия по регулированию времени, условий и мест розничной торговли никотинсодержащей продукцией и... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T16:07:00+03:00

2025-06-07T16:07:00+03:00

2025-06-07T16:40:00+03:00

общество

вологодская область

россия

георгий филимонов

вячеслав володин

госдума рф

вологодская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Вологодская область предложила передать субъектам полномочия по регулированию времени, условий и мест розничной торговли никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее потребления, сообщила пресс-служба губернатора региона. "На протяжении предыдущей недели я слышал выступления депутатов Госдумы, лидеров фракций и моих коллег из других регионов России о том, как важно ограничить или запретить продажу вейпов. Пора действовать, не думая о своих рейтингах и рисках. Народосбережение - главное содержание нашей работы. Мы говорим о святых, праведных и справедливых для всех нас задачах. Речь идет о жизни и здоровье наших детей", – отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, Вологодская область уже инициировала решение задачи и направила соответствующий проект закона в Госдуму России. "Речь идет о передаче субъектам полномочий по регулированию времени, условий и мест розничной торговли никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее потребления. Сейчас у регионов таких полномочий нет", - говорится в сообщении. Губернатор сообщил, что обсуждал эту тему с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. "Очень благодарен Вячеславу Викторовичу за понимание важности этих шагов. Надо искать варианты именно на уровне субъектов для применения существующих инструментов в рамках правового поля. Мы усиленно работаем по зачистке рынка от торговых объектов, которые продают алкоголь, и ведем широкую просветительскую работу по профилактике прерывания беременности. И то же самое будем делать с вейпами", – сказал Филимонов. Правительство Вологодской области готово предложить поддержку для перепрофилирования бизнеса, торгующего никтотинсодержащей продукцией. Ранее в регионе начали выдавать микрозаймы до 5 миллионов рублей под 3% годовых на переоборудование торговых точек, реализующих алкоголь. Губернатор напомнил, что в регионе наблюдается положительная статистика по результатам народосберегающих инициатив. "На территории региона закрылись 244 алкомаркета из 610. Показательны и цифры по отказу учреждений здравоохранения Вологодской области от проведения абортов, за исключением медицинских показаний", – отметил он. Отмечается, что в рамках кампании по противодействию абортам в регионе разработана система поддержки медиков. По программе "Защити меня сегодня" врачи могут получить пять тысяч рублей за каждую сохранённую беременность и 25 тысяч рублей — при рождении ребёнка. В результате в мае было проведено только девять процедур прерывания беременности. За аналогичный период прошлого года их было 138. За март-апрель проведено 32 процедуры абортов, в то время как в прошлом году — 420. Все операции выполнены по медицинским показаниям в Перинатальном центре.

https://ria.ru/20250602/alikhanov-2020405148.html

https://ria.ru/20250531/onkolog-2020092460.html

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общество, вологодская область, россия, георгий филимонов, вячеслав володин, госдума рф