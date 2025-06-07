https://ria.ru/20250607/gubernator-2021524063.html
Губернатор Вологодской области предложил ограничить продажу вейпов
Губернатор Вологодской области предложил ограничить продажу вейпов - РИА Новости, 07.06.2025
Губернатор Вологодской области предложил ограничить продажу вейпов
Вологодская область предложила передать субъектам полномочия по регулированию времени, условий и мест розничной торговли никотинсодержащей продукцией и... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T16:07:00+03:00
2025-06-07T16:07:00+03:00
2025-06-07T16:40:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Вологодская область предложила передать субъектам полномочия по регулированию времени, условий и мест розничной торговли никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее потребления, сообщила пресс-служба губернатора региона. "На протяжении предыдущей недели я слышал выступления депутатов Госдумы, лидеров фракций и моих коллег из других регионов России о том, как важно ограничить или запретить продажу вейпов. Пора действовать, не думая о своих рейтингах и рисках. Народосбережение - главное содержание нашей работы. Мы говорим о святых, праведных и справедливых для всех нас задачах. Речь идет о жизни и здоровье наших детей", – отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, Вологодская область уже инициировала решение задачи и направила соответствующий проект закона в Госдуму России. "Речь идет о передаче субъектам полномочий по регулированию времени, условий и мест розничной торговли никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее потребления. Сейчас у регионов таких полномочий нет", - говорится в сообщении. Губернатор сообщил, что обсуждал эту тему с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. "Очень благодарен Вячеславу Викторовичу за понимание важности этих шагов. Надо искать варианты именно на уровне субъектов для применения существующих инструментов в рамках правового поля. Мы усиленно работаем по зачистке рынка от торговых объектов, которые продают алкоголь, и ведем широкую просветительскую работу по профилактике прерывания беременности. И то же самое будем делать с вейпами", – сказал Филимонов. Правительство Вологодской области готово предложить поддержку для перепрофилирования бизнеса, торгующего никтотинсодержащей продукцией. Ранее в регионе начали выдавать микрозаймы до 5 миллионов рублей под 3% годовых на переоборудование торговых точек, реализующих алкоголь. Губернатор напомнил, что в регионе наблюдается положительная статистика по результатам народосберегающих инициатив. "На территории региона закрылись 244 алкомаркета из 610. Показательны и цифры по отказу учреждений здравоохранения Вологодской области от проведения абортов, за исключением медицинских показаний", – отметил он. Отмечается, что в рамках кампании по противодействию абортам в регионе разработана система поддержки медиков. По программе "Защити меня сегодня" врачи могут получить пять тысяч рублей за каждую сохранённую беременность и 25 тысяч рублей — при рождении ребёнка. В результате в мае было проведено только девять процедур прерывания беременности. За аналогичный период прошлого года их было 138. За март-апрель проведено 32 процедуры абортов, в то время как в прошлом году — 420. Все операции выполнены по медицинским показаниям в Перинатальном центре.
https://ria.ru/20250602/alikhanov-2020405148.html
https://ria.ru/20250531/onkolog-2020092460.html
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общество, вологодская область, россия, георгий филимонов, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Вологодская область
Губернатор Вологодской области предложил ограничить продажу вейпов
Губернатор Вологодской области Филимонов предложил ограничить продажу вейпов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Вологодская область предложила передать субъектам полномочия по регулированию времени, условий и мест розничной торговли никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее потребления, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"На протяжении предыдущей недели я слышал выступления депутатов Госдумы
, лидеров фракций и моих коллег из других регионов России
о том, как важно ограничить или запретить продажу вейпов. Пора действовать, не думая о своих рейтингах и рисках. Народосбережение - главное содержание нашей работы. Мы говорим о святых, праведных и справедливых для всех нас задачах. Речь идет о жизни и здоровье наших детей", – отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов
, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, Вологодская область уже инициировала решение задачи и направила соответствующий проект закона в Госдуму России.
"Речь идет о передаче субъектам полномочий по регулированию времени, условий и мест розничной торговли никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее потребления. Сейчас у регионов таких полномочий нет", - говорится в сообщении.
Губернатор сообщил, что обсуждал эту тему с председателем Госдумы Вячеславом Володиным
.
"Очень благодарен Вячеславу Викторовичу за понимание важности этих шагов. Надо искать варианты именно на уровне субъектов для применения существующих инструментов в рамках правового поля. Мы усиленно работаем по зачистке рынка от торговых объектов, которые продают алкоголь, и ведем широкую просветительскую работу по профилактике прерывания беременности. И то же самое будем делать с вейпами", – сказал Филимонов.
Правительство Вологодской области готово предложить поддержку для перепрофилирования бизнеса, торгующего никтотинсодержащей продукцией. Ранее в регионе начали выдавать микрозаймы до 5 миллионов рублей под 3% годовых на переоборудование торговых точек, реализующих алкоголь.
Губернатор напомнил, что в регионе наблюдается положительная статистика по результатам народосберегающих инициатив.
"На территории региона закрылись 244 алкомаркета из 610. Показательны и цифры по отказу учреждений здравоохранения Вологодской области от проведения абортов, за исключением медицинских показаний", – отметил он.
Отмечается, что в рамках кампании по противодействию абортам в регионе разработана система поддержки медиков. По программе "Защити меня сегодня" врачи могут получить пять тысяч рублей за каждую сохранённую беременность и 25 тысяч рублей — при рождении ребёнка. В результате в мае было проведено только девять процедур прерывания беременности. За аналогичный период прошлого года их было 138. За март-апрель проведено 32 процедуры абортов, в то время как в прошлом году — 420. Все операции выполнены по медицинским показаниям в Перинатальном центре.