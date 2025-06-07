https://ria.ru/20250607/guardian-2021491482.html
"Не могли предсказать". В Британии сделали неожиданное заявление о России
"Не могли предсказать". В Британии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 07.06.2025
"Не могли предсказать". В Британии сделали неожиданное заявление о России
Великобритания находится в состоянии войны с Россией, заявила советник по вопросам обороны Соединенного королевства Фиона Хилл в интервью Guardian. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T12:17:00+03:00
2025-06-07T12:17:00+03:00
2025-06-07T12:17:00+03:00
в мире
россия
москва
великобритания
владимир путин
фиона хилл
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Великобритания находится в состоянии войны с Россией, заявила советник по вопросам обороны Соединенного королевства Фиона Хилл в интервью Guardian."Россия укрепилась как противник в той степени, которую мы, вероятно, не могли полностью предсказать", — заявила она.Как утверждает специалист, ее страна оказалась в опасном положении, поскольку в геополитическом плане Британия находится между молотом и наковальней из-за якобы российской угрозы и непредсказуемостью американской администрации.В понедельник британский премьер-министр Кир Стармер в интервью национальному телевидению, комментируя новый стратегический оборонный обзор правительства, заявил о якобы растущей российской агрессии России на море, в воздухе и киберпространстве.Президент Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250607/preduprezhdenie-2021475310.html
https://ria.ru/20250607/eskalatsiya-2021463018.html
россия
москва
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e091c4c39e1bceabbb85cdde52c906.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, великобритания, владимир путин, фиона хилл, нато
В мире, Россия, Москва, Великобритания, Владимир Путин, Фиона Хилл, НАТО
"Не могли предсказать". В Британии сделали неожиданное заявление о России
Хилл: Великобритания находится в состоянии войны с Россией