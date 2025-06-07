https://ria.ru/20250607/gosduma-2021567984.html

Депутат высказался об обращении Володина к бундестагу

Депутат высказался об обращении Володина к бундестагу - РИА Новости, 07.06.2025

Депутат высказался об обращении Володина к бундестагу

Обращение председателя Госдумы Вячеслава Володина к председателю Бундестага и лидерам пяти парламентских фракций парламента Германии даст им возможность вызвать РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T22:09:00+03:00

2025-06-07T22:09:00+03:00

2025-06-07T22:54:00+03:00

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фридрих мерц

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обращение председателя Госдумы Вячеслава Володина к председателю Бундестага и лидерам пяти парламентских фракций парламента Германии даст им возможность вызвать на политический ринг и показать себя в диалоге с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, который нарушает послевоенный статус-кво поддержкой Киева, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Ранее канцлер Германии на пресс-конференции с президентом США заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула. "В сегодняшних реалиях украинского кризиса, максимально обостренного и одобренного европейскими лидерами, особенно важным звучит обращение спикера Госдумы Вячеслава Володина. Материалы, направленные Володиным в Бундестаг - это бескомпромиссная защита исторической правды и современной правды об СВО. Это даст возможность показать себя на политическом ринге депутатам Бундестага", - сообщил Шхагошев. Парламентарий отметил, что Вторая мировая война не случилась бы, если бы та Европа не потакала нацизму, а сегодняшняя СВО не случилась бы, если бы нынешняя Европа не потакала киевскому режиму. "Мерц нарушил правило уважения и государственной ответственности за итоги Второй мировой. Нарушил статус-кво", - подчеркнул депутат. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Как отметил председатель Госдумы, неонацистский киевский режим наносит удары по мирным российским городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Володин также заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине.

https://ria.ru/20250607/merts-2021555151.html

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