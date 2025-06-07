https://ria.ru/20250607/gosduma-2021540531.html

В Госдуме прокомментировали закон о гостевых домах

В Госдуме прокомментировали закон о гостевых домах - РИА Новости, 07.06.2025

В Госдуме прокомментировали закон о гостевых домах

Принятие нового закона о гостевых домах даст их владельцам возможность получения преференций от государства, что позволит создать условия для улучшения... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T18:20:00+03:00

2025-06-07T18:20:00+03:00

2025-06-07T18:20:00+03:00

общество

россия

сергей кривонос

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Принятие нового закона о гостевых домах даст их владельцам возможность получения преференций от государства, что позволит создать условия для улучшения соотношения цена – качество, такое мнение высказал РИА Новости зампред комитета ГД по туризму Сергей Кривоносов. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. "Благодаря тому, что у владельцев гостевых домов появятся возможности и легального продвижения продукта, и сотрудничества с туроператорами, и получения преференций от государства, всё это позволит создать условия для соотношения цена – качество на приемлемом уровне. А мы, в свою очередь, продолжим работу с правительством для дополнительной поддержки гостевых домов", - сказал Кривоносов. По его словам, планировалось, что в эксперименте примут участие три региона, но для многих субъектов Федерации вопрос оказался важным, поступили письма от губернаторов, и поэтому число регионов было увеличено до 18. Депутат отметил, что требования к гостевым домам закреплены в новом законе и сопровождающих его нормативных актах. Дом должен быть индивидуальным жилым, не подлежащим сносу, находиться на участке для ИЖС, ЛПХ или садоводства. Соблюдение всех требований подтверждается включением в специальный реестр. "Контроль за соответствием гостевых домов требованиям будут осуществлять региональные органы власти, а также специальные комиссии по жалобам гостей. Если гостевой дом не соответствует установленным нормам, его исключат из реестра и он потеряет право легально работать и рекламироваться. Деятельность вне реестра будет считаться незаконной и повлечет административные штрафы", - пояснил депутат.

https://ria.ru/20250607/putin-2021520683.html

https://realty.ria.ru/20250527/gosduma-2019317085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сергей кривонос, владимир путин, госдума рф