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В Госдуме прокомментировали закон о гостевых домах - РИА Новости, 07.06.2025
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18:20 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/gosduma-2021540531.html
В Госдуме прокомментировали закон о гостевых домах
В Госдуме прокомментировали закон о гостевых домах - РИА Новости, 07.06.2025
В Госдуме прокомментировали закон о гостевых домах
Принятие нового закона о гостевых домах даст их владельцам возможность получения преференций от государства, что позволит создать условия для улучшения... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T18:20:00+03:00
2025-06-07T18:20:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Принятие нового закона о гостевых домах даст их владельцам возможность получения преференций от государства, что позволит создать условия для улучшения соотношения цена – качество, такое мнение высказал РИА Новости зампред комитета ГД по туризму Сергей Кривоносов. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. "Благодаря тому, что у владельцев гостевых домов появятся возможности и легального продвижения продукта, и сотрудничества с туроператорами, и получения преференций от государства, всё это позволит создать условия для соотношения цена – качество на приемлемом уровне. А мы, в свою очередь, продолжим работу с правительством для дополнительной поддержки гостевых домов", - сказал Кривоносов. По его словам, планировалось, что в эксперименте примут участие три региона, но для многих субъектов Федерации вопрос оказался важным, поступили письма от губернаторов, и поэтому число регионов было увеличено до 18. Депутат отметил, что требования к гостевым домам закреплены в новом законе и сопровождающих его нормативных актах. Дом должен быть индивидуальным жилым, не подлежащим сносу, находиться на участке для ИЖС, ЛПХ или садоводства. Соблюдение всех требований подтверждается включением в специальный реестр. "Контроль за соответствием гостевых домов требованиям будут осуществлять региональные органы власти, а также специальные комиссии по жалобам гостей. Если гостевой дом не соответствует установленным нормам, его исключат из реестра и он потеряет право легально работать и рекламироваться. Деятельность вне реестра будет считаться незаконной и повлечет административные штрафы", - пояснил депутат.
https://ria.ru/20250607/putin-2021520683.html
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общество, россия, сергей кривонос, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Кривонос, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали закон о гостевых домах

Депутат Кривоносов: закон о гостевых домах улучшит соотношение цена и качество

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Принятие нового закона о гостевых домах даст их владельцам возможность получения преференций от государства, что позволит создать условия для улучшения соотношения цена – качество, такое мнение высказал РИА Новости зампред комитета ГД по туризму Сергей Кривоносов.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Путин подписал закон о гостевых домах
Вчера, 15:49
«
"Благодаря тому, что у владельцев гостевых домов появятся возможности и легального продвижения продукта, и сотрудничества с туроператорами, и получения преференций от государства, всё это позволит создать условия для соотношения цена – качество на приемлемом уровне. А мы, в свою очередь, продолжим работу с правительством для дополнительной поддержки гостевых домов", - сказал Кривоносов.
По его словам, планировалось, что в эксперименте примут участие три региона, но для многих субъектов Федерации вопрос оказался важным, поступили письма от губернаторов, и поэтому число регионов было увеличено до 18.
Депутат отметил, что требования к гостевым домам закреплены в новом законе и сопровождающих его нормативных актах. Дом должен быть индивидуальным жилым, не подлежащим сносу, находиться на участке для ИЖС, ЛПХ или садоводства. Соблюдение всех требований подтверждается включением в специальный реестр.
"Контроль за соответствием гостевых домов требованиям будут осуществлять региональные органы власти, а также специальные комиссии по жалобам гостей. Если гостевой дом не соответствует установленным нормам, его исключат из реестра и он потеряет право легально работать и рекламироваться. Деятельность вне реестра будет считаться незаконной и повлечет административные штрафы", - пояснил депутат.
Госдума - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Госдума приняла закон об эксперименте по услугам гостевых домов
27 мая, 13:10
 
ОбществоРоссияСергей КривоносВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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