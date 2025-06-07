https://ria.ru/20250607/gosduma-2021540531.html
В Госдуме прокомментировали закон о гостевых домах
В Госдуме прокомментировали закон о гостевых домах - РИА Новости, 07.06.2025
В Госдуме прокомментировали закон о гостевых домах
Принятие нового закона о гостевых домах даст их владельцам возможность получения преференций от государства, что позволит создать условия для улучшения... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T18:20:00+03:00
2025-06-07T18:20:00+03:00
2025-06-07T18:20:00+03:00
общество
россия
сергей кривонос
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Принятие нового закона о гостевых домах даст их владельцам возможность получения преференций от государства, что позволит создать условия для улучшения соотношения цена – качество, такое мнение высказал РИА Новости зампред комитета ГД по туризму Сергей Кривоносов. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. "Благодаря тому, что у владельцев гостевых домов появятся возможности и легального продвижения продукта, и сотрудничества с туроператорами, и получения преференций от государства, всё это позволит создать условия для соотношения цена – качество на приемлемом уровне. А мы, в свою очередь, продолжим работу с правительством для дополнительной поддержки гостевых домов", - сказал Кривоносов. По его словам, планировалось, что в эксперименте примут участие три региона, но для многих субъектов Федерации вопрос оказался важным, поступили письма от губернаторов, и поэтому число регионов было увеличено до 18. Депутат отметил, что требования к гостевым домам закреплены в новом законе и сопровождающих его нормативных актах. Дом должен быть индивидуальным жилым, не подлежащим сносу, находиться на участке для ИЖС, ЛПХ или садоводства. Соблюдение всех требований подтверждается включением в специальный реестр. "Контроль за соответствием гостевых домов требованиям будут осуществлять региональные органы власти, а также специальные комиссии по жалобам гостей. Если гостевой дом не соответствует установленным нормам, его исключат из реестра и он потеряет право легально работать и рекламироваться. Деятельность вне реестра будет считаться незаконной и повлечет административные штрафы", - пояснил депутат.
https://ria.ru/20250607/putin-2021520683.html
https://realty.ria.ru/20250527/gosduma-2019317085.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кривонос, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Кривонос, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали закон о гостевых домах
Депутат Кривоносов: закон о гостевых домах улучшит соотношение цена и качество
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Принятие нового закона о гостевых домах даст их владельцам возможность получения преференций от государства, что позволит создать условия для улучшения соотношения цена – качество, такое мнение высказал РИА Новости зампред комитета ГД по туризму Сергей Кривоносов.
Ранее президент РФ Владимир Путин
подписал закон о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах.
«
"Благодаря тому, что у владельцев гостевых домов появятся возможности и легального продвижения продукта, и сотрудничества с туроператорами, и получения преференций от государства, всё это позволит создать условия для соотношения цена – качество на приемлемом уровне. А мы, в свою очередь, продолжим работу с правительством для дополнительной поддержки гостевых домов", - сказал Кривоносов
.
По его словам, планировалось, что в эксперименте примут участие три региона, но для многих субъектов Федерации вопрос оказался важным, поступили письма от губернаторов, и поэтому число регионов было увеличено до 18.
Депутат отметил, что требования к гостевым домам закреплены в новом законе и сопровождающих его нормативных актах. Дом должен быть индивидуальным жилым, не подлежащим сносу, находиться на участке для ИЖС, ЛПХ или садоводства. Соблюдение всех требований подтверждается включением в специальный реестр.
"Контроль за соответствием гостевых домов требованиям будут осуществлять региональные органы власти, а также специальные комиссии по жалобам гостей. Если гостевой дом не соответствует установленным нормам, его исключат из реестра и он потеряет право легально работать и рекламироваться. Деятельность вне реестра будет считаться незаконной и повлечет административные штрафы", - пояснил депутат.