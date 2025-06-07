https://ria.ru/20250607/gosduma-2021468568.html

Депутат Госдумы напомнил Мерцу про декларацию о поражении Германии

Депутат Госдумы напомнил Мерцу про декларацию о поражении Германии - РИА Новости, 07.06.2025

Депутат Госдумы напомнил Мерцу про декларацию о поражении Германии

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал канцлера Германии Фридриха Мерца, не упомянувшего о роли СССР в борьбе с... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T08:01:00+03:00

2025-06-07T08:01:00+03:00

2025-06-07T08:01:00+03:00

россия

сша

великобритания

георгий жуков

владимир путин

вторая мировая война (1939-1945)

госдума рф

фридрих мерц

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал канцлера Германии Фридриха Мерца, не упомянувшего о роли СССР в борьбе с нацизмом, вспомнить о странах, подписавших декларацию о поражении нацистской Германии во Второй мировой войне. Ранее Мерц на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула. "Хочу напомнить Мерцу, что 80 лет назад, 5 июня 1945 года, в Берлине была подписана Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии правительствами СССР, Соединенного Королевства, США и временным правительством Французской Республики", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, первым свою подпись под этим документом поставил маршал Советского Союза Георгий Жуков, а затем остальные командующие войсками стран-союзниц. "Как бы Мерц ни старался, но уйти от исторической правды и скрыть героический подвиг советского народа в борьбе с фашизмом ему не удастся", - сказал депутат. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. Вклад СССР в победу над гитлеровской Германией составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск, свидетельствуют расчеты, выполненные в Советском Союзе в начале 1945 года под эгидой Народного комиссариата иностранных дел (НКИД). Документ об этом размещен в приложении к брошюре со статьей президента РФ Владимира Путина, написанной к 75-летию Победы. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц.

https://ria.ru/20250605/merts-2021193467.html

https://ria.ru/20250607/volodin-2021465217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, великобритания, георгий жуков, владимир путин, вторая мировая война (1939-1945), госдума рф, фридрих мерц, германия, в мире