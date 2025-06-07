Депутат Госдумы напомнил Мерцу про декларацию о поражении Германии
Депутат Ивлев призвал Мерца вспомнить декларацию о поражении нацистской Германии
Выборы в субъектах Российской Федерации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал канцлера Германии Фридриха Мерца, не упомянувшего о роли СССР в борьбе с нацизмом, вспомнить о странах, подписавших декларацию о поражении нацистской Германии во Второй мировой войне.
Ранее Мерц на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула.
"Хочу напомнить Мерцу, что 80 лет назад, 5 июня 1945 года, в Берлине была подписана Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии правительствами СССР, Соединенного Королевства, США и временным правительством Французской Республики", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, первым свою подпись под этим документом поставил маршал Советского Союза Георгий Жуков, а затем остальные командующие войсками стран-союзниц.
"Как бы Мерц ни старался, но уйти от исторической правды и скрыть героический подвиг советского народа в борьбе с фашизмом ему не удастся", - сказал депутат.
Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты.
Вклад СССР в победу над гитлеровской Германией составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск, свидетельствуют расчеты, выполненные в Советском Союзе в начале 1945 года под эгидой Народного комиссариата иностранных дел (НКИД). Документ об этом размещен в приложении к брошюре со статьей президента РФ Владимира Путина, написанной к 75-летию Победы. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц.