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В Госдуме доработают проект о штрафах за плохую борьбу с борщевиком - РИА Новости, 07.06.2025
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04:11 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/gosduma-2021459807.html
В Госдуме доработают проект о штрафах за плохую борьбу с борщевиком
В Госдуме доработают проект о штрафах за плохую борьбу с борщевиком - РИА Новости, 07.06.2025
В Госдуме доработают проект о штрафах за плохую борьбу с борщевиком
Депутаты Госдумы доработают ко второму чтению законопроект о введении штрафов до 700 тысяч рублей для владельцев земельных участков, которые не принимают меры... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T04:11:00+03:00
2025-06-07T04:11:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы доработают ко второму чтению законопроект о введении штрафов до 700 тысяч рублей для владельцев земельных участков, которые не принимают меры по борьбе с борщевиком, рассказал РИА Новости соавтор инициативы, зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Мы ведем законодательную работу над тем, чтобы защитить земли сельскохозяйственного назначения, и в целом защитить нашу природу. На сегодняшний день в законодательстве нет обязанности собственников земель бороться с инвазивными растениями, однако эта борьба необходима. Законопроект, где я являюсь соавтором, прошел первое чтение и закрепит в Земельном кодексе РФ обязанность владельцев всех земель, вне зависимости от категории, бороться с такими растениями. Штрафы уже фактически прописаны, вносятся изменения в статью 8.7 КоАП РФ. После принятия закона физлица, не борющиеся с борщевиком и другими вредителями, заплатят штраф от 20 до 50 тысяч рублей, а юрлица – от 400 до 700 тысяч рублей", - сказал Колунов. Парламентарий отметил, что вред от инвазивных растений, в частности от борщевика Сосновского, велик. По его словам, он губит другие виды растений, выделяет в почву химические вещества и делает ее неплодородной. "Более того, одно такое растение распространяет до 40 тысяч семян. Море земли страдает, людям также наносится вред, а ответственности никакой нет. Мы стараемся исправить ситуацию", - подчеркнул он. Колунов добавил, что законопроектом также предусматривается утверждение правительством РФ перечня инвазивных растений, от которых необходимо будет избавиться. Двадцать первого февраля 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком. Документ был внесен группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия". Он разработан в целях предотвращения неконтролируемого распространения на территории России чужеродных (инвазивных) видов растений. Под инвазивными обычно понимаются растения, которые, попав на новые территории, разрастаются и вытесняют местные виды.
https://realty.ria.ru/20250605/zemlya-2021132778.html
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общество, россия, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме доработают проект о штрафах за плохую борьбу с борщевиком

Штрафы за плохую борьбу с борщевиком могут увеличить до 700 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр ВильфБорщевик в Можайском районе Московской области
Борщевик в Можайском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Борщевик в Можайском районе Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы доработают ко второму чтению законопроект о введении штрафов до 700 тысяч рублей для владельцев земельных участков, которые не принимают меры по борьбе с борщевиком, рассказал РИА Новости соавтор инициативы, зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Мы ведем законодательную работу над тем, чтобы защитить земли сельскохозяйственного назначения, и в целом защитить нашу природу. На сегодняшний день в законодательстве нет обязанности собственников земель бороться с инвазивными растениями, однако эта борьба необходима. Законопроект, где я являюсь соавтором, прошел первое чтение и закрепит в Земельном кодексе РФ обязанность владельцев всех земель, вне зависимости от категории, бороться с такими растениями. Штрафы уже фактически прописаны, вносятся изменения в статью 8.7 КоАП РФ. После принятия закона физлица, не борющиеся с борщевиком и другими вредителями, заплатят штраф от 20 до 50 тысяч рублей, а юрлица – от 400 до 700 тысяч рублей", - сказал Колунов.
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Парламентарий отметил, что вред от инвазивных растений, в частности от борщевика Сосновского, велик. По его словам, он губит другие виды растений, выделяет в почву химические вещества и делает ее неплодородной. "Более того, одно такое растение распространяет до 40 тысяч семян. Море земли страдает, людям также наносится вред, а ответственности никакой нет. Мы стараемся исправить ситуацию", - подчеркнул он.
Колунов добавил, что законопроектом также предусматривается утверждение правительством РФ перечня инвазивных растений, от которых необходимо будет избавиться.
Двадцать первого февраля 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком. Документ был внесен группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия". Он разработан в целях предотвращения неконтролируемого распространения на территории России чужеродных (инвазивных) видов растений. Под инвазивными обычно понимаются растения, которые, попав на новые территории, разрастаются и вытесняют местные виды.
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