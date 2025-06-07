https://ria.ru/20250607/gosduma-2021458697.html

В Москве перестали выдавать статус предпенсионера

В Москве перестали выдавать статус предпенсионера - РИА Новости, 07.06.2025

В Москве перестали выдавать статус предпенсионера

Москвичи, которые достигли предпенсионного возраста в этом году, уже не смогут получить статус предпенсионера, рассказал РИА Новости первый зампред комитета... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T03:28:00+03:00

2025-06-07T03:28:00+03:00

2025-06-07T03:29:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Москвичи, которые достигли предпенсионного возраста в этом году, уже не смогут получить статус предпенсионера, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). "С первого января этого года в Москве изменились условия присвоения статуса предпенсионера. Сейчас такой статус могут получить те, кому исполнилось 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) до 31 декабря 2024 года. А вот москвичам, которые достигли этого возраста начиная с 1 января 2025 года, статус не присваивается", — пояснил он.Парламентарий подчеркнул, что жители столицы, которые ранее уже получили этот статус, сохраняют все меры поддержки до выхода на пенсию.

https://ria.ru/20250607/pensii-2021449253.html

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общество, госдума рф, россия, москва, пенсии