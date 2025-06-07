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В Москве перестали выдавать статус предпенсионера - РИА Новости, 07.06.2025
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03:28 07.06.2025 (обновлено: 03:29 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/gosduma-2021458697.html
В Москве перестали выдавать статус предпенсионера
В Москве перестали выдавать статус предпенсионера - РИА Новости, 07.06.2025
В Москве перестали выдавать статус предпенсионера
Москвичи, которые достигли предпенсионного возраста в этом году, уже не смогут получить статус предпенсионера, рассказал РИА Новости первый зампред комитета... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T03:28:00+03:00
2025-06-07T03:29:00+03:00
общество
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россия
москва
пенсии
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Москвичи, которые достигли предпенсионного возраста в этом году, уже не смогут получить статус предпенсионера, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). "С первого января этого года в Москве изменились условия присвоения статуса предпенсионера. Сейчас такой статус могут получить те, кому исполнилось 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) до 31 декабря 2024 года. А вот москвичам, которые достигли этого возраста начиная с 1 января 2025 года, статус не присваивается", — пояснил он.Парламентарий подчеркнул, что жители столицы, которые ранее уже получили этот статус, сохраняют все меры поддержки до выхода на пенсию.
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общество, госдума рф, россия, москва, пенсии
Общество, Госдума РФ, Россия, Москва, Пенсии
В Москве перестали выдавать статус предпенсионера

Депутат Гусев: москвичи с 2025 года не смогут получить статус предпенсионера

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Москвичи, которые достигли предпенсионного возраста в этом году, уже не смогут получить статус предпенсионера, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
"С первого января этого года в Москве изменились условия присвоения статуса предпенсионера. Сейчас такой статус могут получить те, кому исполнилось 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) до 31 декабря 2024 года. А вот москвичам, которые достигли этого возраста начиная с 1 января 2025 года, статус не присваивается", — пояснил он.
Парламентарий подчеркнул, что жители столицы, которые ранее уже получили этот статус, сохраняют все меры поддержки до выхода на пенсию.
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