https://ria.ru/20250607/gosduma-2021452485.html

В Госдуме предложили отрегулировать деятельность медицинских блогеров

В Госдуме предложили отрегулировать деятельность медицинских блогеров - РИА Новости, 07.06.2025

В Госдуме предложили отрегулировать деятельность медицинских блогеров

Деятельность медицинских блогеров требует определённого регулирования, например, можно ввести обязательную маркировку медицинского контента, рассказала РИА... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T01:08:00+03:00

2025-06-07T01:08:00+03:00

2025-06-07T01:08:00+03:00

общество

россия

юлия дрожжина

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811512160_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_52a392fc63102065997e9a752a5bbc35.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Деятельность медицинских блогеров требует определённого регулирования, например, можно ввести обязательную маркировку медицинского контента, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. "Деятельность медицинских блогеров действительно требует определённого регулирования — и это вопрос не запретов, а здравого смысла и безопасности граждан. Важна не цензура, а система прозрачности. Например, можно ввести обязательную маркировку медицинского контента: указывать, имеет ли автор профильное образование, есть ли у него лицензия, одобрены ли его рекомендации Минздравом России или профессиональным медицинским сообществом", - сказала Дрожжина. По ее словам, сегодня любой человек может выдать себя за эксперта и давать медицинские "рекомендации", не имея ни профильного образования, ни ответственности за последствия. Она отметила, что это создаёт определенные риски — от недостоверной информации до прямого вреда здоровью. По мнению Дрожжиной, особенно уязвимы подростки, пожилые и люди с хроническими заболеваниями, которые нередко ищут "альтернативу" официальной медицине в интернете. "Также стоит рассмотреть возможность создание реестра таких блогеров, подобно тому, как сейчас проходят регистрацию в Роскомнадзоре блогеры-десятитысячники", - подчеркнула она. Парламентарий добавила, что главным фильтром контента в интернете является "информационная гигиена", которая должна воспитываться с подросткового возраста: как проверять источники, кому доверять и почему за здоровье должен отвечать врач, а не алгоритмы социальных сетей.

https://ria.ru/20250404/blogery-2009277464.html

https://ria.ru/20240829/blogery-1969190007.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, юлия дрожжина, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)