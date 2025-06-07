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В Госдуме предложили отрегулировать деятельность медицинских блогеров - РИА Новости, 07.06.2025
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01:08 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/gosduma-2021452485.html
В Госдуме предложили отрегулировать деятельность медицинских блогеров
В Госдуме предложили отрегулировать деятельность медицинских блогеров - РИА Новости, 07.06.2025
В Госдуме предложили отрегулировать деятельность медицинских блогеров
Деятельность медицинских блогеров требует определённого регулирования, например, можно ввести обязательную маркировку медицинского контента, рассказала РИА... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T01:08:00+03:00
2025-06-07T01:08:00+03:00
общество
россия
юлия дрожжина
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Деятельность медицинских блогеров требует определённого регулирования, например, можно ввести обязательную маркировку медицинского контента, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. "Деятельность медицинских блогеров действительно требует определённого регулирования — и это вопрос не запретов, а здравого смысла и безопасности граждан. Важна не цензура, а система прозрачности. Например, можно ввести обязательную маркировку медицинского контента: указывать, имеет ли автор профильное образование, есть ли у него лицензия, одобрены ли его рекомендации Минздравом России или профессиональным медицинским сообществом", - сказала Дрожжина. По ее словам, сегодня любой человек может выдать себя за эксперта и давать медицинские "рекомендации", не имея ни профильного образования, ни ответственности за последствия. Она отметила, что это создаёт определенные риски — от недостоверной информации до прямого вреда здоровью. По мнению Дрожжиной, особенно уязвимы подростки, пожилые и люди с хроническими заболеваниями, которые нередко ищут "альтернативу" официальной медицине в интернете. "Также стоит рассмотреть возможность создание реестра таких блогеров, подобно тому, как сейчас проходят регистрацию в Роскомнадзоре блогеры-десятитысячники", - подчеркнула она. Парламентарий добавила, что главным фильтром контента в интернете является "информационная гигиена", которая должна воспитываться с подросткового возраста: как проверять источники, кому доверять и почему за здоровье должен отвечать врач, а не алгоритмы социальных сетей.
https://ria.ru/20250404/blogery-2009277464.html
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общество, россия, юлия дрожжина, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Юлия Дрожжина, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В Госдуме предложили отрегулировать деятельность медицинских блогеров

Депутат Дрожжина: деятельность медицинских блогеров требует регулирования

© Фото : FreepikЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : Freepik
Лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Деятельность медицинских блогеров требует определённого регулирования, например, можно ввести обязательную маркировку медицинского контента, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
"Деятельность медицинских блогеров действительно требует определённого регулирования — и это вопрос не запретов, а здравого смысла и безопасности граждан. Важна не цензура, а система прозрачности. Например, можно ввести обязательную маркировку медицинского контента: указывать, имеет ли автор профильное образование, есть ли у него лицензия, одобрены ли его рекомендации Минздравом России или профессиональным медицинским сообществом", - сказала Дрожжина.
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По ее словам, сегодня любой человек может выдать себя за эксперта и давать медицинские "рекомендации", не имея ни профильного образования, ни ответственности за последствия. Она отметила, что это создаёт определенные риски — от недостоверной информации до прямого вреда здоровью. По мнению Дрожжиной, особенно уязвимы подростки, пожилые и люди с хроническими заболеваниями, которые нередко ищут "альтернативу" официальной медицине в интернете.
"Также стоит рассмотреть возможность создание реестра таких блогеров, подобно тому, как сейчас проходят регистрацию в Роскомнадзоре блогеры-десятитысячники", - подчеркнула она.
Парламентарий добавила, что главным фильтром контента в интернете является "информационная гигиена", которая должна воспитываться с подросткового возраста: как проверять источники, кому доверять и почему за здоровье должен отвечать врач, а не алгоритмы социальных сетей.
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ОбществоРоссияЮлия ДрожжинаГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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