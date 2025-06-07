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В Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе

В Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 07.06.2025

В Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с полимерной продукцией в Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T15:56:00+03:00

2025-06-07T15:56:00+03:00

2025-06-07T16:09:00+03:00

происшествия

азов

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с полимерной продукцией в Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. Пожар на складе с полимерной продукцией на улице Победы, 47Ж произошел в субботу днем. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка внутри здания. Позже пожар был локализован. Работника склада госпитализировали с ожогами. "Открытое горение ликвидировано", - сказал представитель ведомства. Уточняется, что к тушению привлечены 37 пожарных и 13 единиц техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, азов, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)