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В Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе
В Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 07.06.2025
В Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с полимерной продукцией в Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:56:00+03:00
2025-06-07T15:56:00+03:00
2025-06-07T16:09:00+03:00
происшествия
азов
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с полимерной продукцией в Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. Пожар на складе с полимерной продукцией на улице Победы, 47Ж произошел в субботу днем. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка внутри здания. Позже пожар был локализован. Работника склада госпитализировали с ожогами. "Открытое горение ликвидировано", - сказал представитель ведомства. Уточняется, что к тушению привлечены 37 пожарных и 13 единиц техники.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, азов, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Азов, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе
В Азове ликвидировали открытое горение на складе с полимерной продукцией