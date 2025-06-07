https://ria.ru/20250607/glava-2021476441.html

Глава РФПИ назвал подавление критики миграции признаком самоубийства Запада

Глава РФПИ назвал подавление критики миграции признаком самоубийства Запада - РИА Новости, 07.06.2025

Глава РФПИ назвал подавление критики миграции признаком самоубийства Запада

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, является ли признаком самоубийства Западной цивилизации подавление критики массовой миграции в собственные... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T10:04:00+03:00

2025-06-07T10:04:00+03:00

2025-06-07T10:04:00+03:00

в мире

европа

сша

великобритания

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149905/92/1499059264_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d16d2afc6dd0607a4f3aadf9d4a7f1ac.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, является ли признаком самоубийства Западной цивилизации подавление критики массовой миграции в собственные страны."Если это не то, что (вице-президент США - ред.) Джей Ди Вэнс имел ввиду, говоря о самоубийстве Западной цивилизации... то что тогда?" - прокомментировал Дмитриев в социальной сети X публикацию пользователя, утверждающей с опорой на статью издания Telegraph, что власти Великобритании теперь будут вести следствие в отношении граждан, обеспокоенных массовой миграцией. Telegraph в оригинальной публикации, ссылаясь на документы британской государственной программы по предотвращению терроризма Prevent, утверждает, что выражение негативного отношения к массовой миграции теперь может трактоваться властями как экстремизм при восприятии ее как "угрозы западной культуре". Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе февральского визита в ЕС раскритиковал европейские власти за миграционную политику, заявив, что миграционный кризис в Европе не возник "в вакууме", а стал результатом осознанных решений политиков за последнее десятилетие - по мнению Вэнса, такой подход "создает риск цивилизационного самоубийства" для Европы. Вэнс добавил, что всё больше избирателей в Европе голосуют за политиков, обещающих положить конец бесконтрольной миграции, и подчеркнул, что Вашингтон поддерживает такой подход.

https://ria.ru/20250603/trump-2020658429.html

https://ria.ru/20250220/vens-2000632456.html

европа

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, европа, сша, великобритания, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз