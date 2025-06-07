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Глава РФПИ назвал подавление критики миграции признаком самоубийства Запада - РИА Новости, 07.06.2025
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10:04 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/glava-2021476441.html
Глава РФПИ назвал подавление критики миграции признаком самоубийства Запада
Глава РФПИ назвал подавление критики миграции признаком самоубийства Запада - РИА Новости, 07.06.2025
Глава РФПИ назвал подавление критики миграции признаком самоубийства Запада
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, является ли признаком самоубийства Западной цивилизации подавление критики массовой миграции в собственные... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T10:04:00+03:00
2025-06-07T10:04:00+03:00
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европа
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великобритания
кирилл дмитриев
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евросоюз
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, является ли признаком самоубийства Западной цивилизации подавление критики массовой миграции в собственные страны."Если это не то, что (вице-президент США - ред.) Джей Ди Вэнс имел ввиду, говоря о самоубийстве Западной цивилизации... то что тогда?" - прокомментировал Дмитриев в социальной сети X публикацию пользователя, утверждающей с опорой на статью издания Telegraph, что власти Великобритании теперь будут вести следствие в отношении граждан, обеспокоенных массовой миграцией. Telegraph в оригинальной публикации, ссылаясь на документы британской государственной программы по предотвращению терроризма Prevent, утверждает, что выражение негативного отношения к массовой миграции теперь может трактоваться властями как экстремизм при восприятии ее как "угрозы западной культуре". Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе февральского визита в ЕС раскритиковал европейские власти за миграционную политику, заявив, что миграционный кризис в Европе не возник "в вакууме", а стал результатом осознанных решений политиков за последнее десятилетие - по мнению Вэнса, такой подход "создает риск цивилизационного самоубийства" для Европы. Вэнс добавил, что всё больше избирателей в Европе голосуют за политиков, обещающих положить конец бесконтрольной миграции, и подчеркнул, что Вашингтон поддерживает такой подход.
https://ria.ru/20250603/trump-2020658429.html
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в мире, европа, сша, великобритания, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз
В мире, Европа, США, Великобритания, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз
Глава РФПИ назвал подавление критики миграции признаком самоубийства Запада

Глава РФПИ Дмитриев назвал подавление критики миграции признаком суицида Запада

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель правления Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи с Владимиром Путиным. 24 июля 2017
Председатель правления Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи с Владимиром Путиным. 24 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, является ли признаком самоубийства Западной цивилизации подавление критики массовой миграции в собственные страны.
"Если это не то, что (вице-президент США - ред.) Джей Ди Вэнс имел ввиду, говоря о самоубийстве Западной цивилизации... то что тогда?" - прокомментировал Дмитриев в социальной сети X публикацию пользователя, утверждающей с опорой на статью издания Telegraph, что власти Великобритании теперь будут вести следствие в отношении граждан, обеспокоенных массовой миграцией.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В США чиновник подставил мигранта письмом с угрозами Трампу, пишет AP
3 июня, 14:00
Telegraph в оригинальной публикации, ссылаясь на документы британской государственной программы по предотвращению терроризма Prevent, утверждает, что выражение негативного отношения к массовой миграции теперь может трактоваться властями как экстремизм при восприятии ее как "угрозы западной культуре".
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе февральского визита в ЕС раскритиковал европейские власти за миграционную политику, заявив, что миграционный кризис в Европе не возник "в вакууме", а стал результатом осознанных решений политиков за последнее десятилетие - по мнению Вэнса, такой подход "создает риск цивилизационного самоубийства" для Европы. Вэнс добавил, что всё больше избирателей в Европе голосуют за политиков, обещающих положить конец бесконтрольной миграции, и подчеркнул, что Вашингтон поддерживает такой подход.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на конференции консервативных политических действий - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Вэнс прокомментировал последствия нелегальной миграции в Европе
20 февраля, 18:54
 
В миреЕвропаСШАВеликобританияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюз
 
 
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